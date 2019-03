El Levitec Huesca, a dejar atrás su mal momento

El Levitec Huesca atraviesa por su peor momento del curso. Las cuatro derrotas consecutivas que acumula no solo le han alejado de los primeros puestos de la LEB Oro, sino que le han empujado hasta la décima plaza expulsándolo de la zona de ‘play off’ en la que había habitado durante todo el curso. Con la necesidad de recuperar la senda de la victoria y las buenas sensaciones para volver a la carrera por participar en la postemporada, los de Guillermo Arenas reciben este martes al ZTE Real Canoe (20.30).

“Ahora toca recuperarse anímicamente y tener la cabeza fuerte, porque sabíamos que en algún momento íbamos a pasar por un bache”, explica el técnico de los altoaragoneses, quien reconoce que “si no estamos centrados nos va a costar mucho no solo ganar, sino competir durante los cuarenta minutos” en clara referencia a su último compromiso contra el Granada (87-64). Entonces, los oscenses acusaron el cambio de marcha que su rival dio en el segundo cuarto y ya no pudieron volver a acercarse.

Enfrente, el Levitec se va a encontrar un conjunto madrileño que marcha en la 14ª posición y que anhela situarse en una zona más tranquila de la clasificación. Como bien se experimentó ya en la ida, cuando el resultado fue de 71-69, se trata de un bloque luchador. A simple vista no presenta buenos números a domicilio, si bien sus marcadores suelen ser muy ajustados. “Es importante que volvamos a ser regulares, que tengamos calma en la defensa, porque nos precipitamos y el Canoe es uno de los equipos que mejor aprovechan eso”, advierte Arenas, quien espera un choque “complicado”. “Ellos tratan de buscar ventajas en el uno contra uno y son muy verticales en el lado débil”, describe el baloncesto de sus próximos adversarios, entre los que destaca a Kedar Edwards, un interior llegado hace un mes y que “les da un salto competitivo en defensa y en el rebote muy bueno”.

Una de las grandes diferencias en los altoaragoneses respecto a la primera vuelta es que si entonces no perdieron ninguno de sus compromisos como locales, ahora aún no han festejado ninguna victoria. Por ello, “es importantísimo que la afición esté y de un impulso al equipo en los momentos malos para poder pelear hasta el final”.

Kenan Karahodzic volverá a jugar con problemas físicos, mientras que Robinson Opong, en el que será su tercer encuentro de verde, continúa a buen ritmo con su aclimatación. “En ataque nos puede ayudar y en defensa se está asentando y entendiendo las normas”, comenta Arenas.

El Levitec, en una semana en la que el sábado visitará al Barça B, se encuentra empatado a catorce victorias con el Iberojet Palma y el Carramimbre Valladolid, los dos conjuntos que ahora marcan la zona de ‘play off’. El Palencia y el Granada se han escapado ya a dos y los cuatro conjuntos que se sitúan entre el segundo y el quinto (Oviedo, Bilbao, Ourense y Melilla) suman 17 triunfos. El Betis, líder indiscutible, presume de 22.