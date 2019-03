El Levitec Huesca no levanta cabeza

Sigue sin levantar cabeza el Levitec Huesca, que este sábado ha cosechado una derrota ante el Covirán Granada (87-64) que le aleja de las primeras posiciones. Es la cuarta consecutiva y la séptima de la segunda vuelta, y los de Guillermo Arenas han sido víctimas tanto de sus propias indecisiones como del acierto exterior de los andaluces, del que ya han avisado en un primer cuarto muy igualado. El segundo y el tercero han visto cómo los locales se propulsaban hacia la victoria con 14 aciertos de 26 intentos desde la línea de tres.

El inicio del partido ha prometido un duelo más igualado de lo que ha sido a la postre. Gjuroski y Opong han liderado el capítulo ofensivo de los suyos y el Levitec se ha puesto tres puntos arriba (9-12) tras el primer intercambio serio de golpes. Los triples de Joan Pardina y Corts le han dado la vuelta al electrónico a favor de un Granada que llegaba a este encuentro con muchas bajas y ya aventaja en dos triunfos a los oscenses.

El 18-16 del primer cuarto se ha roto pronto. Un 9-0 de salida ha lastrado las posibilidades de los visitantes pese a que Arenas ha solicitado un tiempo muerto para tratar de amortiguar la vorágine. Lejos de conseguirlo, el panorama se ha ennegrecido con un Covirán cómodo dentro y fuera de la pintura y un Levitec que empeoró en todos los aspectos pese a sostenerse en Gjuroski y Nurger, los de siempre bajo los aros. Con 44-31 y la sensación de que había que multiplicarse para frenar la sangría se ha llegado al descanso.

El tercer parcial no ha comenzado con mejores noticias y otro parcial de 7-0 y las pérdidas de balón del Levitec han terminado por decolorar el choque, con lo que las desventajas no han dejado de crecer. Arenas ha buscado soluciones parciales y dosificado a sus jugadores pensando en el siguiente choque, este martes frente al Real Canoe en el Palacio de los Deportes (20.30), porque en la pista no se atisbaban opciones de reacción. Al Covirán le ha entrado todo, se ha impuesto con comodidad y el último cuarto solo ha servido para establecer el marcador final.