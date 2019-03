Justiz: "Queremos quedar en el mejor puesto posible y soñar"

El jugador cubano del Tecnyconta Zaragoza, Javier Justiz, ha declarado este miércoles que el equipo está cumpliendo el objetivo de lograr victorias para estar bien clasificados y "tratar de soñar" con disputar las eliminatorias por el título. "No es fácil, hay que seguir sumando victorias en los partidos que jugamos como locales y va a ser difícil porque vamos a tener enfrente a los equipos que lideran la Liga. Aún así, tenemos la ventaja de que jugaremos sin presión contra ellos. Estamos cumpliendo el objetivo del club, sumando paso a paso", ha destacado en rueda de prensa. Disposición que hace que el equipo sea ambicioso: "Queremos quedar en el mejor puesto posible y soñar".

El pívot ha destacado la complejidad que supuso la victoria contra el Iberostar Tenerife el pasado fin de semana, que requirió de una prórroga. "Fue un partido difícil que se logró en los últimos minutos gracias a la afición que nos apoyó y que hizo sentir presión al rival. Se notó muchísimo y espero que en los próximos partidos contra equipos difíciles sea igual", ha analizado.

La buena marcha del equipo y la victoria contra el conjunto canario hacen que el Tecnyconta afronte "con buen ánimo" el encuentro de la próxima jornada contra el Movistar Estudiantes en terreno madrileño. El jugador caribeño espera que su equipo logre la victoria ante un rival que "busca victorias para no complicarse la vida con puestos de abajo". El equipo aragonés debe enfrentarse en las dos próximas jornadas al conjunto capitalino y al UCAM Murcia, dos conjuntos que luchan por la permanencia y el objetivo, según el pívot, es obtener sendas victorias para "seguir escalando puestos en la tabla".

Justiz, que cumple su primera temporada en la ACB, dice sentirse bastante bien en ella y estar acomodándose y adaptándose: "Voy entendiendo mejor la Liga con el paso de los partidos y con la ayuda del entrenador. Intento dar un buen nivel para que podamos jugar el 'play off". Para el jugador del Tecnyconta, la competición española es "más dura" de lo que pensaba, sobre todo "tácticamente". "Vengo de una Liga (la argentina) física pero espero terminar a buen nivel y dejar al equipo en un buen puesto", ha señalado el interior, deseando hacerse un nombre en el campeonato para ganarse el respeto de árbitros y contrincantes. "Me van a pitar esas faltas dudosas y más ante rivales con experiencia, así que tengo que intentar cuidarme y no ir tan al límite", ha concluido.