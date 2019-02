Alocén: "Debutar con España ha sido increíble"

El base del Tecnyconta Zaragoza Carlos Alocén ha analizado el "complicado" duelo que el cuadro que comanda Porfirio Fisac tiene este sábado en el pabellón Príncipe Felipe ante el Iberostar Tenerife, ya que una victoria será "muy importante" para seguir pugnando por cerrar la permanencia lo antes posible.

"Estamos ya concentrados para sacar una victoria muy importante en casa contra el Iberostar Tenerife. Intentaremos seguir o incluso mejorar la línea que llevábamos en esta segunda vuelta, aunque será difícil porque tenemos un calendario complicado con la visita de muchos grandes al Felipe", ha explicado el joven capitán del Tecnyconta Zaragoza en una rueda de prensa.

Aun así, ha continuado Alocén, el conjunto aragonés intentará "sacar el máximo de partidos posibles para seguir creciendo como club".

El base zaragozano acaba de aterrizar en la capital aragonesa después de ir convocado por el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, en el reciente periodo de ventanas FIBA.

Ha sido una semana especial para el 'pequeño' de la plantilla, y es que ha podido entrenar rodeado de "grandes jugadores", disputar sus primeros minutos como internacional absoluto contra Letonia con tan solo 18 años, algo que ha calificado de "increíble".

"Sabía que estaba convocado, pero mi debut dependía de cómo veía el partido Sergio Scariolo. Al final vio que los últimos dos minutos del segundo cuarto contra Letonia podía meterme para aportar ritmo al partido, y al sacarme estaba un poco nervioso, pero intenté disfrutar, defender al máximo y hacer las cosas bien, y estoy muy contento por ello", ha explicado sobre su primer choque defendiendo la camiseta de España.

Su convocatoria es un ejemplo más de que le aguarda una prometedora carrera, aunque Alocén, por el momento, conserva los pies pegados al suelo.

Su sueño es "llegar lo más lejos posible", y sabe que eso requiere mucho trabajo e ir "aprovechando poco a poco las oportunidades que vayan surgiendo por el camino", ha recalcado.

No obstante, en su cabeza no figura ningún propósito más allá del trabajo diario. De hecho, tal y como ha manifestado, la selección no lo tenía en mente, y son ocasiones que surgen gracias al día a día.

"Soy joven, me queda mucha carrera por delante. Estas cosas se disfrutan mucho pero es más importante no perder de vista el día a día y seguir creciendo porque no he hecho nada todavía, y he de seguir en esta línea", ha destacado.

Carlos Alocén ya ha regresado a la dinámica grupal junto al resto de compañeros del Tecnyconta Zaragoza para preparar el compromiso ante el cuadro canario.

Por el momento su cabeza no vislumbra ningún objetivo más allá que sumar la undécima victoria en el Príncipe Felipe este sábado para seguir trabajando por la permanencia en la máxima categoría.

Después, una vez que la temporada baje la persiana, el próximo paso del base zaragozano será el Europeo sub-20 que se celebra en Tel-Aviv (Israel) del 13 al 21 de julio.