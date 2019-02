Arenas: "A día de hoy necesitamos cada efectivo y que aporte"

Gjuroski logró en la derrota de su combinado nacional con Rumanía (65-53) cinco puntos y cuatro rebotes, mientras que Nurger colaboró con nueve puntos y tres rebotes en la victoria de Estonia sobre Serbia por 71-70. Ahora, el sábado se medirá a Georgia.

El estonio fue incluido en la última jornada en el quinteto ideal de la LEB Oro gracias a un 24 de valoración con veinte puntos y seis rebotes en el triunfo de los suyos sobre el Cáceres por 68-75. "Nurger nos estaba aportando en ataque y dando intensidad en la defensa y el rebote, por eso es una baja muy importante", reconoció Arenas. Así, los encargados de llenar su hueco serán Hartwich y Demetrio. "Phil está trabajando muy bien y sabe de su importancia en el partido, también Víctor es consciente de que va a tener minutos, ambos van a tener que ser duros en el rebote", explicó.

De hecho, el control de los rechaces ha sido uno de los problemas que ha aflorado en los peñistas en sus últimas actuaciones. "Es una de las cosas que nos ha costado el no llevar el ritmo del juego", analiza el entrenador, quién advirtió de que "sus interiores son duros".

El Palencia cambió a finales de enero de técnico dándole el control del equipo a Carles Marco y desde entonces, dos jornadas, no ha conocido la derrota. "Tras la llegada de su nuevo entrenador no sabemos bien con qué equipo nos vamos a encontrar, porque no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta", puso de manifiesto Arenas, quien también resaltó "su buen estado anímico".

Acerca de la plantilla de los palentinos, octavos con una victoria menos que el Levitec, cuarto, cuatro son los nombres que subrayó: "Vasturia es un exterior muy completo y una amenaza constante, Grimau es una referencia en el equipo, Urko Otegui realiza partidos estratosféticos y Cvetinovic es muy regular".

Pase lo que pase "tenemos que ser conscientes de que la temporada es buena porque estamos peleando por algo que nadie pensaba", puso en valor Arenas restando presión a los suyos. "Lo importante es que el equipo sigua siendo competitivo en cada partido, la liga está muy igualada, hablamos de los 'play offs, ero son puestos carísimos", enfatizó.