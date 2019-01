El Levitec Huesca recupera la senda del triunfo

Tras tres duras derrotas consecutivas, en las que incluso se llegó a perder la imbatibilidad como local que se había mantenido durante toda la primera vuelta, el Levitec Huesca se sacudió los malos resultados logrando una cómoda victoria a domicilio este sábado. Fue ante el colista de la LEB Oro, el CB Prat, pero viendo desde donde se venía y hacia donde encamina el calendario, la próxima semana visita la capital oscense el Bilbao, con el que se pelea codo con codo por la segunda plaza, un marcador positivo era más que necesario.

En el duelo que abría la jornada 20, salvo en el 2-0 inicial, los locales, conjunto vinculado al Joventut, no estuvieron nunca por delante en el marcador. Los altoaragoneses, mostrando que no querían sorpresas, pronto impusieron su juego tomando ventajas de hasta ocho puntos. Después, sus rivales, ya en el segundo cuarto, lograron forzar un 18-18, pero su reacción no llegó a más. Los de Guillermo Arenas dieron un puñetazo encima de la mesa para irse a los vestuarios con un 24-31 y en la segunda parte continuaron abriendo brecha.

El pívot Rauno Nurger fue el máximo anotador con 21 puntos, mientras que García obtuvo una valoración de 23 gracias a cinco puntos, seis rebotes y ocho asistencias. A diferencia de lo ocurrido en sus anteriores encuentros, los peñistas mejoraron sus porcentajes situándose en un 54% en los tiros de campo. Enfrente, dos veteranos como Pep Ortega y Marc Blanch mantuvieron el tipo junto al prometedor Joel Parra.

Ficha técnica