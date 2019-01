El Levitec visita al colista de la LEB Oro

Los catalanes, conjunto revelación la temporada pasada, en la que rozó la clasificación para la final del ‘play off’ de ascenso, están encontrando más dificultades en la actual. Solo han sumado tres victorias, aunque la última contra el Oviedo hace tres jornadas, alerta sobre que no conviene fiarse. Sus otras dos víctimas fueron el filial del Barcelona y el Leyma Coruña. En el duelo de la primera vuelta, el Levitec se impuso por 97-86.

Vinculados al Joventut, tienen en sus filas un buen número de jóvenes. De todos modos, su jugador más destacado es el veterano Pep Ortega. Guillermo Arenas, el técnico peñista, también advierte sobre Marc Blanch y Parra, aunque prefiere centrarse en su equipo: "Necesitamos ganar con independencia del rival".

Los oscenses cerraron la primera vuelta con una estrepitosa derrota en Valladolid (84-50), luego no pudieron con el Betis, el intratable líder, con el que perdieron por 84-65 y el miércoles sucumbieron ante el Iberojet Palma (64-70). La sucesión de malos resultados es visto por Arenas como un compendio de cansancio y juventud. "Hemos estado un mes con un alero menos, no hemos tenido parón en Navidad y nuestra plantilla no es como la del Betis", explicó el técnico que también expuso que sus jugadores había acusado en esta racha falta de confianza en el tiro.