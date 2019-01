Nacho Martín, muy goyesco

El discutible arbitraje sufrido por el Tecnyconta en la cancha del Real Madrid continuaba ayer dando mucho de lo que hablar. En las redes sociales se discutía la jugada en la que dieron tiros libres a Llull en una acción que no era de tiro y la técnica a Nacho Martín por gritar "¡Voy!". El pívot zaragozano escribió en Twitter: "Hoy me han pitado la falta más ridícula de mi carrera. Todos los días se aprende algo. Espero que no me vuelva a pasar". Se agredece el tono, que incluso recuerda a aquel postrero dibujo de Goya, en cuyo margen dejó anotado "aún aprendo".