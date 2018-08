Fran Vázquez: "Espero que con mi ayuda vayamos hacia arriba porque la ciudad y el club lo merecen"

El Tecnyconta Zaragoza ya se ha puesto en marcha a las órdenes de Porfirio Fisac. Primer día de trabajo en la pista del pabellón Príncipe Felipe para un grupo "ilusionado" y repleto de caras nuevas. Tan solo Jonathan Barreiro y Carlos Alocén (con ficha ya del primer equipo) continúan del año pasado. Uno de los nuevos es el veterano Fran Vázquez, que con su ayuda espera ir "pasito a pasito hacia arriba que es lo que se merece tanto la ciudad como el club".

El gallego, de 35 años, llega a Zaragoza "con muchas ganas e ilusión de estar en este equipo y sumar una temporada más" en su dilatada carrera deportiva. En la toma de contacto inicial, Vázquez ha visto "ganas en las caras de la gente", a los que espera conocer esta pretemporada que servirá "para conocer nuestros puntos fuertes y débiles". Días para hacer grupo y reforzar la unión del equipo.

En el plano personal, Vázquez ya ha tenido las primeras conversaciones con Porfirio, su entrenador, de quien espera que le pida "lo que hago siempre: defender y hacer mis cosas en ataque". "Yo creo que todos me conocéis, sabéis mi forma de jugar y yo siempre estoy abierto a lo que el entrenador quiera", ha matizado este miércoles. Los objetivos individuales los tiene claros: "seguir con la dinámica que he estado estos dos últimos años, disfrutar del baloncesto que es lo que me gusta e intentar que mi ayuda el equipo la note".