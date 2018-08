Porfirio Fisac: "Mi único objetivo es que los jugadores sean mejores"

El plantel de la escuadra aragonesa ha sufrido una modificación total. Sólo continúa una pieza de la anterior temporada –el alero Jonathan Barreiro–, abandonando la camiseta una nómina de jugadores –Tomás Bellas, De Jong, Blums, Dragovic, Stoll, Triguero, Suárez, Mazalin, Michalak, Xavi Rey, Dylan Ennis, Milko Bjelica, Gary Neal...– que ha habido que suplir. Fisac tiene que empezar de cero a dar forma desde la pizarra a un grupo que transmita una identidad y un estilo propio. "Nunca es sencillo. Ahora tenemos nombres y le hemos puesto cara a este proyecto en boca de los protagonistas, que son los jugadores. El que sea capaz de cuadrarles, de hacer un equipo, es una responsabilidad mía y de mi cuerpo técnico. Es la primera vez que juegan juntos para este entrenador. Por lo tanto, nunca debe ser un paso hacia atrás este motivo, sino que el proceso será un poco más lento", ha apuntado.

El Tecnyconta ha reforzado el perímetro con las incorporaciones de Santana, Berhanemeskel, Okoye, Seibutis y Carlos Alocén (con contrato con el primer equipo); y ha fichado a Radovic, Marc Martí (que vuelve tras cesión), Javier Justiz, Nacho Martín y Fran Vázquez para robustecer la pintura. Además de aplaudir el regreso de Bo McCalebb, base que abandonó el club en febrero, por motivos personales, después de haber participado en nueve encuentros de la competición oficial. Una plantilla que se ha confeccionado en tiempo récord y que está prácticamente al completo en estos primeros días de pretemporada, a excepción de Justiz y McCalebb, ausentes por diferentes trámites burocráticos y a los que se espera en los próximos días.

"El trabajo de la dirección técnica, de Pep Cargol ha sido claro. En todo momento hemos tenido mucho ‘feeling’ en saber a por quién queríamos ir. Y, además, es que ellos querían venir a Zaragoza. No hemos especulado con jugadores o con un mercado distinto al que podíamos acceder. Y por eso hemos cerrado la plantilla en el momento adecuado", ha valorado Fisac.

Antes de que el balón se lance al aire de forma oficial (del 27 al 30 de septiembre), Porfirio Fisac tiene poco más de un mes para transmitir una filosofía de juego, un estilo que ahora, de inicio, tiene muy claro: "Me cuesta jugar un baloncesto lento; me cuesta jugar un baloncesto donde se rehúya un tiro cómodo en los primeros segundos; donde la gente no sea capaz de hacer una falta antes de permitir una canasta; donde el jugador no sea generoso a la hora de dar un balón cuando un compañero está solo. Soy un entrenador un poco camaleónico, en el sentido de que intentaré adaptarme lo mejor posible, porque mi único objetivo es hacer que mis jugadores sean mejores".

Y lo primero a lo que se ha visto obligado a ajustarse el técnico es al cambio de su director de juego, tras la baja de Heiko Schaffartzik, al que el Tecnyconta tuvo que renunciar tan solo ocho días después de comunicar su fichaje, por culpa de una lesión de rodilla. "No es una baja que nos haya gustado y más en ese puesto en el que creo que teníamos muy definido el contraste entre Heiko y los otros dos bases: Carlos y Fabio (Santana). Pero Bo es un jugador que ya ha estado aquí, que conoce bien el club, la ciudad, la afición, y que entendíamos que si nos teníamos que adaptar a este nuevo base, tendría que ser capaz de reciclarse para que juegue de una manera, a lo mejor distinta, pero igual de efectiva que Heiko", ha enunciado Fisac.

Trazadas las líneas, también están claros los retos para la temporada: "El primer objetivo es no pasar apuros para salvarse los antes posible. A partir de ahí, hay que ser prudentes: vamos a ver cómo cuadro la plantilla y la convierto en un equipo. Y, a partir de este momento, si hay que ser ambiciosos, lo seremos".

Un entrenador que no se olvida de las obligaciones con una hinchada que espera lo máximo del conjunto de sus amores: "Tenemos una obligación: que nuestra afición se sienta partícipe de nuestro trabajo. Tenemos que ser transmisores de energía hacia la grada. Tenemos la necesidad de unirnos con la grada". Y que no para de lanzar piropos a los valores más prometedores que guarda la cantera (Carlos Alocén, Ander Urdiain, Vit Krejci, Raúl Lobaco, Jaime Pradilla, Javi García, Marc Martí y Álvaro Sanz, entre otros). "Me he quedado muy sorprendido del gran trabajo que se está haciendo en este club en categorías de formación. Va a haber una serie de jugadores, que llevamos trabajando desde el pasado fin de semana, que van a estar entre el equipo júnior y el primer equipo, y los vamos a tener muy presentes durante el año. Me alegra muchísimo lo que me he encontrado", ha resaltado.