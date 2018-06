Predrag Savovic: "La gente nos quiere, pero también nos exige"

Ha sido un año con muchos retos que se han superado con el apoyo del público, de los patrocinadores, distribuidores... Todos juntos hemos reaccionado a las circunstancias que han tenido lugar: lesiones, salidas de jugadores inesperadas o por motivos personales... No podías haber hecho nada para protegerte. La planificación ha sido una y la realidad otra. Entre todos hemos logrado mantenernos en ACB, que era el objetivo inicial, con dos partidos de margen. Eso nos ha dado tiempo para disfrutar. ¿Que se podrían haber hecho las cosas mejor? Sí. Pero se anotan y se aprende de ellas. Y el año que viene intentaremos ponerlas en marcha.

La afición ha estado siempre del lado del equipo.

La gente realiza críticas, pero de forma constructiva. Hemos hecho un llamamiento al público para que nos pase sus propuestas de mejora. Lo que les gustaría ver. Incluso análisis por medio de ‘focus group’ (reuniones en las que la afición ha expresado su opinión sobre determinados aspectos) con una respuesta que nunca había visto. La gente nos quiere, pero también nos exige. No pienso que esté mal.

Querrán corresponderles.

Sí. Tenemos que reaccionar en todos los campos que podamos para darles la temporada que se merecen. Por supuesto, dentro de la capacidad económica y de las condiciones del mercado en el que nos podemos mover. Tenemos que saber dónde está nuestro sitio y a dónde podemos llegar. Tenemos que seguir creando una identidad peleona. Durante el año, muchos podrían haber bajado los brazos y no ir más al campo. Pero han seguido acudiendo con ganas para ver resurgir al club. El apoyo del presidente también ha sido muy importante en términos económicos, especialmente en el último tramo, para traer a Bjelica y Ennis. Estamos en proceso de reflexión; acabamos de terminar. Empezaremos a tomar decisiones y adelantarlas a final de mes, pero no muchas. Creo que gustarán a la afición. Prefiero hacer las cosas poco a poco que no correr y montar un equipo en 10 días. No creo que sea lo más eficiente.

En baloncesto, es bastante directa la relación entre el presupuesto y el lugar que se ocupa en la tabla...

Te condiciona. Especialmente en la situación en la que nos hemos encontrado este año y otros, con un desfase presupuestario. Lo que se hizo en septiembre, en la primera parte de la reestructuración, fue estabilizar (las finanzas) para permitir al club estar al día. Era fundamental. Tiene mérito estar dentro del presupuesto tras fichar a 19-20 jugadores y dos entrenadores. Ha sido muy duro gestionar la situación, pero lo hemos conseguido entre todos los departamentos del club; el público, que ha respondido muy bien; y los abonados, entre los cuales no se ha producido una bajada demasiado fuerte e incluso han subido hacia final de temporada. Nos ha dado un poco de aire, pero sí se requiere un poco de ayuda institucional y empresarial. Veremos qué pasa con la ampliación de capital. Está todavía abierta.

¿En próximas fechas se puede resolver esta cuestión? Bien por la entrada de nuevos accionistas o bien por la entrada de un nuevo patrocinador.

Todas las vías están abiertas y se están trabajando desde hace varios meses para ofrecer algo positivo al público. Al fin y al cabo, se trata de disfrutar. Son decisiones que no se toman de hoy para mañana. No hace tanto, no sabíamos si íbamos a estar en ACB o en LEB (Oro). Son los mismos proyectos, pero con una coyuntura y presupuestos diferentes.

Cuando la ACB presentó la última temporada, citó a los equipos que lucharían por la permanencia. ¿Volverá a aparecer el nombre del Tecnyconta esta próxima campaña?

La realidad es la que nos clasifica y nos va a colocar en nuestro sitio. No voy a hacer predicciones sin saber aún con quiénes contamos y qué recursos. Hay que esperar para hacer un análisis más profundo según lo visto esta temporada.

Ya se conoce que Pep Cargol no seguirá al frente de la plantilla. ¿Cuál es el perfil de técnico que buscan?

No es posible dar una respuesta. Se está analizando día a día. Hay contactos. La semana que viene tendremos avances, pero todavía nada concreto. Los ‘play off’ de liga están activos aquí y en otros países. El club escogerá siempre lo que crea mejor. Tenemos que mirar hacia adelante y crecer, pues somos un referente en el baloncesto. Cuando en Serbia digo que soy el gerente del Basket Zaragoza, me ponen la alfombra roja. A pesar del nivel de los últimos años, todavía se nos ve como un club serio y profesional, que hace las cosas con criterio. También que se equivoca, pero intentando hacer las cosas bien.

Hay varios júnior que vienen sonando con fuerza. ¿Qué papel puede jugar la cantera este año?

Se va a contar con ellos. La cantera ha dado muchos frutos. Se han producido cambios para optimizar su rendimiento. Seguiremos trabajando para formar gente joven y ser una de las mejores escuelas de baloncesto. No sólo para formar profesionales que puedan jugar. Hay un concepto formativo mucho más amplio. Tenemos una responsabilidad social. También hemos colaborado con Atades. Estamos muy orgullosos de toda esta labor. Pretendemos desarrollarla en los próximos años.

Debe ser gratificante.

Sí. Todos recordamos a Sergi García. Pero detrás de él hay cientos de niños que igual no llegan a jugar a baloncesto de alto nivel, pero se han formado con nosotros. Hemos puesto un granito de arena en su desarrollo como personas.

¿En qué fase se encuentra la renovación de Gary Neal?

Hemos tenido suerte de tenerlo, ha sido una pieza clave. No sabemos lo que pasará en el equipo. El club ha hecho lo que tenía que hacer: trasladarle una propuesta. La negociación está en marcha. No sabemos cuál será la respuesta. Todavía es pronto. Es para recordar toda la vida haber tenido la oportunidad de ver a este gran jugador. Ha sido un muy buen fichaje y un muy buen profesional. Le agradecemos todo lo que ha hecho por este club. Ya veremos qué nos trae el futuro.