Guillermo Arenas seguirá al mando del Levitec Huesca

Guillermo Arenas seguirá dirigiendo los destinos del Levitec Huesca desde su dirección técnica, una vez que el club y el entrenador asturiano han presentado este viernes la renovación del acuerdo entre las partes por una temporada más. Será la tercera campaña de Arenas, que llegó al cargo para sustituir a Sergio Jiménez mediada la temporada 2016-17.

“Creemos que tenemos mucho recorrido con él. Es un entrenador joven que desde el primer minuto ha entendido nuestra filosofía de club y se ha adaptado a todos nuestros procesos y a la ciudad. Por eso hemos decidido apostar nuevamente por Guillermo Arenas para que estemos juntos una temporada más. Estamos muy contentos”, ha opinado el presidente peñista, Antonio Orús. “Gracias, Guillermo, porque la apuesta es bilateral. Mucha suerte, te deseamos muchos éxitos”, ha apostillado.

“Es de agradecer a la directiva, al presidente y a David (Álvarez, director deportivo), no se estila mucho en estos tiempos dar continuidad al trabajo. Es ilusionante, un nuevo reto que asumir. Todos los años, por los sacrificios que hace el club, son complicados, y más con las reformas de la liga esta temporada. Me encanta la filosofía de cantera que tiene el Peñas y estoy muy contento de seguir un año más. Me gustaría que la próxima campaña fluya como todos queremos y que se vuelva a conseguir un juego vistoso”, ha señalado Arenas, que en el pasado ejercicio logró atar la salvación en la última jornada, en casa frente a Orense. Fue la misma situación que en el curso de su estreno, con Cáceres en aquella ocasión como rival en el partido definitivo. “El deseo de todos es que eso no se repite. Pero ello parte del trabajo, de los análisis que se han hecho postemporada para intentar corregir errores. Parte ha sido mala suerte, porque han coincidido muchas cosas. Va a hacer falta más estabilidad, y más este año porque por los equipos que suben y bajan va a ser a priori más competido. Hay que estar preparado”, ha añadido.