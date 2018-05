Carlos Alocén apuesta por el Tecnyconta

Alocén ha orbitado alrededor del primer equipo durante los cursos más recientes. La pasada temporada, se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Liga Endesa con la elástica rojilla (15 años y 10 meses) y el tercero más precoz en la historia de la competición. Lo hacía nada menos que ante el Real Madrid de Pablo Laso. Entonces, el técnico Andreu Casadevall le auguraba "un provenir francamente bueno". Tras jugar dos partidos en la campaña 2016-17, este año su presencia se ha incrementado hasta los cuatro choques. Debutó ante el FC Barcelona tras la marcha de Sergi García con una actuación muy sólida para su edad: 6 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias para un total de 11 créditos de valoración. También estuvo sobre la pista ante Unicaja, Delteco GCB y Baskonia. Ante el conjunto vitoriano, incluso anotó un triple desde media pista en el último segundo del partido que levantó a la afición del Príncipe Felipe de sus asientos. No sirvió para la victoria final, pero sí para ratificar que hay algo en él, cuando menos, diferente.

Aparte de los destellos que ha ofrecido con el primer equipo, donde el base zaragozano más ha brillado es en el equipo júnior del Tecnyconta. Hace apenas un par de semanas, Alocén contribuía a situar al conjunto aragonés como el cuarto mejor de España. En Badajoz, el FC Barcelona les arrebataba 'in extremis' (76-77) la medalla de bronce en el Nacional de la categoría. Engrosa una talentosa hornada -junto a jugadores como Jaime Fernández, Jaime Pradilla o Vit Krejci- a la que desde el club se tiene en alta estima. Consideran que su situación deportiva y social, en términos de una conexión más estrecha con la afición, podría mejorar en un futuro no demasiado lejano con la promoción de estos jugadores. Aunque en ningún caso van a forzarla. Sea como fuere, Alocén es quien con mayor fuerza está llamando a las puertas de la primera plantilla. El pionero de la generación del 2000.

Su proyección no ha pasado desapercibida para los técnicos de las categorías inferiores de la selección española, con la que se proclamó campeón de Europa sub 16 y fue cuarto en el Mundial sub 17. Tampoco para los actores más importantes del baloncesto a nivel mundial. El exterior participó el pasado febrero en el Basketball Without Borders (Baloncesto sin fronteras), un campus organizado por la NBA para identificar a jóvenes promesas de todo el mundo en la que participaron unas pocas decenas de jugadores. Se desarrolló en el Staples Center de Los Ángeles, al mismo tiempo que el All-Star de la competición. Alocén también fue llamado para la concentración que se realizó en Tel-Aviv el pasado mes de agosto. Convocatorias de prestigio para un jugador con un gran futuro por delante en el Tecnyconta.