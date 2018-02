El gran paso adelante de Barreiro

Con 21 recién cumplidos, Barreiro se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del Tecnyconta Zaragoza y una pieza clave en la pelea por la permanencia. Un valor de presente y de futuro. Su carta de presentación con España, después de haber formado parte de las dos primeras convocatorias y de no haber podido estrenarse, fue notable. El alero gallego estuvo sobre la pista siete minutos y anotó dos triples, los dos que lanzó. El último, además, cerró el partido en el último segundo. No erró ningún lanzamiento y agregó a su hoja estadística un rebote defensivo para un total de 7 de valoración.

"Fue un día muy especial para mí, un momento que recordaré toda la vida. Debutar en Zaragoza y con mi gente es increíble. Estoy muy agradecido al cuerpo técnico, a Sergio Scariolo y a los compañeros por toda la confianza que han dado desde el primero momento que llegué a la selección. También quiero agradecer su apoyo al Tecnyconta Zaragoza, que es el club que está apostando por mi", explicaba el gallego a la conclusión del partido ante Montenegro. "Es muy fácil jugar en Zaragoza. Toda la selección española estamos muy agradecidos a la afición del Príncipe Felipe", agregó el alero.

Minutos después de que Barreiro expresara su felicidad con una sonrisa de oreja a oreja en la zona mixta, Sergio Scariolo redondeaba el círculo con un mensaje muy positivo sobre la aportación y el futuro del jugador del Tecnyconta. "Ha estado muy bien. Por fin ha podido debutar. Ha trabajado muy bien durante dos semanas y quería que recibiera este premio", se arrancó el italiano. "Es un jugador que, si sigue progresando, contando con los minutos que tiene en su club, si sigue con ambición y siendo exigente consigo mismo, tiene condiciones muy buenas para jugar al baloncesto. Esperemos que pueda seguir progresando más aún", añadió el seleccionador nacional en un mensaje nada gratuito, cargado de valor y de notas positivas para el jugador y para su club, el Tecnyconta.

Centrado en el Tecnyconta

En esa misma línea, el alero es consciente de que ahora su prioridad es exclusivamente el conjunto aragonés, al que debe ayudar a conseguir la permanencia. Si sigue contando con minutos, aportando puntos y jugando a buen nivel con el Tecnyconta, volverá a recibir la llamada de Scariolo. Y ese, claro, es uno de sus objetivos. "Tengo que seguir trabajando, mejorando en Zaragoza, el club que me está ayudando a dar esos pasos que necesito. Jota Cuspinera me ayudó mucho y Pep y Sergio también me están dando su confianza para progresar. Quiero seguir en esta línea", subrayó el jugador gallego.

"Tengo que tener los pies en el suelo y centrarme en mi club, en el Tecnyconta. Este domingo tenemos un partido muy importante y complicado -en casa ante el Baskonia- que tenemos que sacar adelante", señalaba, centrado en retomar la ACB con buen pie tras las consecutivas victorias ante Gran Canaria y Obradoiro.

"El grupo está unido, venidos de dos victorias seguidas y queremos continuar en esta dinámica a las órdenes de Pep (Cargol) y Sergio", subrayó. Cuestionado, además, por la confirmación oficial de Pep Cargol como primer entrenador hasta final de temporada, Jonathan Barreiro valoró positivamente la decisión del club. "Estoy muy contento por él, me parece un grandísimo entrenador y, a sus órdenes, buscaremos seguir en esta línea de victorias", expresó el internacional del conjunto zaragozano, que ya trabaja con el resto de sus compañeros para preparar la visita del Baskonia el próximo domingo al pabellón Príncipe Felipe (18.30).