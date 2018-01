"Dimití el viernes, me convencieron para seguir y el lunes me cesaron"

Jota Cuspinera ha comparecido este miércoles por la mañana para explicar su punto de vista tras la destitución como entrenador del Tecnyconta Zaragoza. "Yo dimití el viernes, me convencieron para seguir y yo seguí convencido. Y el lunes me cesaron. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Soy una persona muy autocrítica, lo saben mis ayudantes y la gente que me ha acompañado, y llegó un momento en el que pensé que yo era el problema. Ellos me convencieron de que no era el problema y decidí seguir", ha explicado.

"La situación puntual estaba donde esperábamos estar pero la inercia era mala. Yo hice este análisis. Y lo mejor que podía hacer era dar un paso al lado. El proyecto Zaragoza está por encima de Jota. Asumí una responsabilidad que no me correspondía en su totalidad. Podía ser una espoleta para que las cosas volvieran a funcionar", ha agregado.

En su despedida, el técnico vasco ha agradecido el apoyo de la afición y el cariño del club en los meses que ha estado al frente del proyecto. "Es una auténtica delicia el apoyo de la gente en un mundo en el que la crítica es constante. Haber recibido el apoyo de esta afición es algo que no puedo expresar con palabras. Es algo que me llena, que me queda muy dentro. Y eso es lo que más me llevo de esta experiencia", ha dicho. "No me voy dolido con nadie. No tengo nadie que recriminar a nadie. Me he sentido muy querido por todos los que forman parte de este proyecto", ha agregado.