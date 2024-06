El Cuarte iguala en Laredo y buscará rematar el ascenso en su campo el próximo domingo

Motivos para el optimismo tiene que tener el Cuarte después de sacar un empate a uno del encuentro de ida de la eliminatoria final por el ascenso a Segunda Federación ante el Laredo. Un resultado muy positivo tras un partido irregular, en el que tocó sufrir por momentos tras encajar el gol, y en el que un claro penalti anotado por Gassama hizo que todo concluyese en igualdad. El próximo domingo, en idéntico horario al de hoy (18.00), el Municipal de Cuarte de Huerva dictará sentencia en lo que seguro que será un hervidero que espolee a los verdes en la búsqueda de un ascenso que sería el primero a categoría nacional del club.

Aunque nadie quiso exponer más de la cuenta desde el inicio, fue la escuadra cántabra la que con su alta presión consiguió recuperar el esférico en una primera jugada en la zona de tres cuartos para forzar una llegada de Gomila, que cortó el capitán Chus Herrero desde el suelo, aportando ese grado de veteranía tan necesario en estos duelos con tanto en juego. Tras un cuarto de hora en el que le costó entrar al juego al Cuarte, se fue asentando el conjunto aragonés mediante posesiones más largas que le facilitaron algún saque de banda, especialidad que corre de la cuenta de Solbes con sus profundas ejecuciones y un par de remates de Lucho que la defensa local logró taponar.

De una falta sacada desde el medio del campo pudieron ponerse con ventaja los de Loreto. Tocó levemente Chus Herrero, dudó Puras en la salida, quedándose a mitad de camino y la pelota estuvo a punto de sobrepasar por alto al meta del Laredo, que se llevó un buen susto en una jugada a priori plácida para él. Eran los mejores minutos verdes, donde más cómodos y superiores se sentían y de nuevo Lucho, el mejor de estos 45 primeros minutos, se sacó un zurdazo que intentó prolongar Arturo, que no contactó por poco con el cuero. Sin un fútbol especialmente vistoso ni elaborado, el Laredo concluyó dando un par de peligrosos zarpazos. El primero, un tiro lejano, pero potente y seco de Carral que atrapó con mucha seguridad un Hidalgo inédito hasta entonces y mediado el minuto de añadido, Argos, a bote pronto, mandó por encima del travesaño.

De un partido que aparentaba estar bastante controlado se pasó a llevarlo a remolque al principio de la segunda mitad en una acción con demasiadas facilidades para los de casa. En el 50´, Héctor sacó un buen centro desde el costado derecho que Carral cabeceó, sin marca alguna, con un inapelable testarazo desde el punto de penalti. Tocó afrontar una fase delicada de la eliminatoria, en la que hubo que mantener la cabeza fría para que el resultado no fuese a peor ante un rival crecido en confianza, que buscó más castigo en sendas jugadas finalizadas por Diego con lanzamientos que pudieron suponer un nuevo tanto en contra.

Buscó Loreto alguna solución ofensiva al inexistente bagaje ofensivo mostrado en el segundo acto con la entrada del goleador Gassama. Visto lo visto no era mala la derrota por la mínima, pero había que intentar dar algún susto al rival en la portería donde estaban situados los seguidores desplazados hasta Cantabria, que no cesaron en los ánimos y cánticos a los suyos en un trago que no estaba siendo nada agradable. Con el carrusel de cambios de los últimos minutos llegó la tan ansiada reacción y el gol de la igualada, en un clamoroso penalti de Seti a Rami, que en su intento de despejar, se llevó por delante al futbolista recién entrado del Cuarte. Ejecutó con tranquilidad Gassama, que lanzando a la izquierda de Puras, le engañó por completo. Aún dispuso el punta de un disparo en el que se llenó de pelota y mandó fuera del estadio de San Lorenzo.

Ficha técnica:

Laredo: Puras, Casta, Fer Torre, Carral (Peredo, 85), Diego, Sanmi, Gomila (Marcelo, 69), Seti, Héctor, Júnior y Argos (Pascua, 75).

Cuarte: Hidalgo, Roberto, Solbes, David Martínez, Chus Herrero (Argente, 91), Valdés (Gassama, 67), Lucho, De Sus, Arturo (Rami, 83), Isaac (Íñigo Pérez, 83) y Cota (Pinto, 91).

Goles: 1-0, min. 50: Carral. 1-1, min. 88: Gassama, de penalti.

Árbitro: Rivas Etulain (Comité vasco). Amonestó a los locales Héctor y Júnior y al visitante Arturo.