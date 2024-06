Resumen de Copa: Las finales del día del fútbol base de la próxima semana empiezan a conocer a sus equipos clasificados

Sábado de semifinales de una Copa que va a ser vista y no vista. En dos fines de semana se liquidará una competición que siempre pone el cierre de la temporada, y que esta vez por motivos de calendario y para hacerla coincidir con el resto del día del fútbol base, hubo que meter con calzador una versión exprés en las cuatro principales categorías en la que únicamente los cuatro primeros clasificados de la liga tenían el derecho de disputarla. Las renuncias de algunos equipos (uno en cadete, dos en infantiles y cuatro en alevines) posibilitaron que conjuntos que clasificaron por debajo de esa cuarta plaza tuvieran la opción de jugarla también.

Habrá final oscense en la categoría cadete. El Huesca y el Monzón Fútbol Base se verán las caras en las instalaciones de la Federación Aragonesa de Fútbol después de dejar por el camino al Racing Club Zaragoza y al Ebro. Los azulgranas igualaron a dos con el Racing tras adelantarse dos veces. Hubo que recurrir a una inacabable tanda de penaltis, en la que tras 18 lanzamientos, el pase a la final cayó del lado del Huesca. Golpeó al final el Monzón para salir victorioso de La Almozara, después de un choque igualado en el que el Ebro pareció estar siempre más cerca de adelantarse, salvo una clara ocasión de Azddine con 0-0, que perdonó delante de Mateo. Gael puso por delante a los rojiblancos al rematar en el segundo palo un centro lateral. Cristian situó el segundo en una acción muy protestada por los locales, al estimar posición de fuera de juego del goleador, que le costó la expulsión al entrenador David Velasco. Un gran gol de Gracia ya en el añadido ajustó un resultado que el Ebro estuvo a punto de mandar también a los penaltis en una clara oportunidad con un remate que salió flojo en una de las últimas jugadas.

En infantiles, el Racing Club Zaragoza logró su billete al partido decisivo después de un trabajado triunfo sobre el Amistad. Pareció ponerse el partido muy de cara al equipo albiceleste con la expulsión con roja directa del meta Parfect. No disponía el Amistad de portero suplente, por lo que el jugador de campo Adama tuvo que asumir la responsabilidad de ponerse bajo palos. No lo hizo mal las veces que tuvo que intervenir, aunque no pudo evitar los goles procedentes de los remates de Bescós y Marcos. Con 2-0 y once ante diez, el encuentro parecía finiquitado. No fue así, puesto que marcó Álvaro tras varios rechaces. La emoción duró hasta el pitido final, teniendo una falta el Amistad en el minuto 73 que se marchó alta por poco.

El duelo más desequilibrado se dio en alevines. El Oliver no pudo conseguir la liga pero demostró que va a por todas en la Copa, con una clara goleada a El Olivar. Aguantaron hasta el descanso los olivareros, al que se fueron perdiendo por dos goles, pero luego no consiguieron aguantar el tremendo y poderoso ritmo ofensivo azulgrana. Su rival será un Stadium Casablanca que asaltó el Joaquín González para sorprender a un Santo Domingo Juventud que quedó mejor que ellos en la liga. Volvió a quedar patente que la Copa es un torneo especial y que a un partido puede pasar cualquier cosa. Carabantes y Gonzalo pusieron el compromiso muy favorable a los verderoles, que aguantaron los estériles intentos de un Juventud que no pudo siquiera llegar a acortar las distancias. Final abierta con favoritismo del Oliver, aunque el Stadium ya conoce el camino para hacerle daño si nos atenemos a lo vivido en liga, donde empataron un partido y el otro lo ganaron remontando los de La Camisera.

Desenlace imprevisto en la Copa Benjamín. Un heroico Oliver logró lo que nadie había hecho en toda la temporada, batir al Amistad, haciéndolo además a domicilio, en San Pantaleón. Acaba así la extraordinaria participación rojilla esta campaña, después de imponerse en los 30 partidos de liga, aunque no podrán lograr el doblete. Pudo jugarse el partido entre semana, puesto que ellos tenían que acudir a Lérida poco después para jugar un torneo y al Oliver le faltaban un par de futbolistas, pero no hay excusas posibles, porque el partido fue sensacional de principio a fin, espectacular por ambos bandos.

De manera extraña, casi se llegó al descanso con el resultado inicial. Extraño, porque ambos tuvieron sus opciones para marcar, más los locales, que perdonaron más de la cuenta entre su nada habitual falta de acierto y las grandes intervenciones de Escribano. Las veces que llegó el Oliver también lo hizo con peligro, con un par de disparos que se perdieron por encima de la portería. En la última jugada, un centro tocado levemente por Barriendos puso por delante al Amistad.

El partido cambió radicalmente. Los azulgranas hicieron mucho daño en sus llegadas, haciéndolo además con lo necesario, acierto. Enzo Sierra empezó a hacer magia, con una dejada de tacón finalizada por Hugo y dos goles suyos que pusieron patas arriba todo. Situación inédita para el Amistad que debía remontar dos goles en una contrarreloj. Pareció posible con un zurdazo imparable de Ismael con nueve minutos por delante. Se olía que se le podía hacer muy largo el final a los visitantes, pero Abdul enganchó un pelotazo que volvió a poner dos goles de ventaja. Final lleno de emoción con el 3-4 de tiro lejano de Rillo y una falta lanzada por él en el descuento, con una brutal mano de Óliver para mandar a saque de esquina. Un córner al que acudió a rematar el meta Diego, quemando el último cartucho. Logró despejar el Oliver, que con la portería desguarnecida sentenció para festejar como se merece una victoria para el recuerdo. Ahora tocará esperar al martes (José Luis Violeta, 20.30) para conocer si tienen que enfrentarse al Montecarlo o al Stadium Casablanca.

Ebro-Monzón FB | Copa DH Cadete Heraldo

COPA DIVISIÓN DE HONOR CADETE - SEMIFINALES

* HUESCA 2-2 RACING CLUB ZARAGOZA

Huesca: Lorien (Eduard, 41), Val, Lucas (Barrau, 54), Calvo, Bernués, Álex, Paul, Villalba, Sergio Gómez (Ismail, 60), Osán (Poblador, 54) y Blasco (Hugo, 54).

Racing Club Zaragoza: Daniel, Del Río, Maza, Alonso, Alejandro, Aguilar (Cristiano, 64), Álvaro, Marco, Guillermo (Marín, 41), Raúl (Jerabek, 60) y Pinilla (Rufat, 60).

Goles: 1-0, min. 23: Bernués. 1-1, min. 50: Alejandro. 2-1, min. 67: Bernués. 2-2, min. 70: Marín.

Penaltis: 8-7 tras nueve lanzamientos por equipo.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó al local Bernués y al visitante Alejandro.

EBRO 1-2 MONZÓN FB *

Ebro: Mateo, Mayoral (Casado, 62), Villacampa, Juan Diego, Raúl (Silva, 76), Sesma (Gracia, 53), Domingo (Baez, 41), Islam, Portero, Cabero y Melo (Mustafá, 76).

Monzón FB: Denis, Gael, Luay, Hugo, Gistau, Mauro, Eric (Aritz, 52), Ribera (Anas, 66), Wail (Cristian, 52), Azddine y Dennis (Romeo, 71).

Goles: 0-1, min. 74: Gael. 0-2, min. 78: Cristian. 1-2, min. 80+2: Gracia.

Árbitro: Rodrigo Santos. Amonestó a Portero, Raúl; y a Ribera.

COPA DIVISIÓN DE HONOR INFANTIL - SEMIFINALES

* RACING CLUB ZARAGOZA 2-1 AMISTAD

Racing Club Zaragoza: Carrillo, Yasser (Marcos, 47), Domingo, Arévalo, Cámara, Beltrán, Javier (Yarón, 56), Youssef, Vives (Fabio, 64), Héctor y Bescós (Mateos, 47).

Amistad: Parfect, Idoipe (Mateo, 61), Civera, Álvaro, Saúl, Catalán (Iker Mateo, 56), Del Haro (Abad, 61), Alejandro, Lapusán, Iker López (Leo, 56) y Mariblanca (Adama, 35).

Goles: 1-0, min. 41: Bescós. 2-0, min. 65: Marcos. 2-1, min. 67: Álvaro.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Héctor; y a Álvaro. Expulsó con roja directa al meta visitante Parfect (34’).

MONTECARLO - OLIVER (SÁBADO 19.30)

Montecarlo:

Oliver:

Goles:

Árbitro: Echeverría López.

COPA ALEVÍN PREFERENTE - SEMIFINALES

SANTO DOMINGO JUVENTUD 0-2 STADIUM CASABLANCA *

Santo Domingo Juventud: Soriano, Letosa, Loscertales, Enzo, Aranda, Alfredo, Gascón, Albino, Monclús, Roglán y Vicente. También jugaron: Baeta, Alan, Adrián, Víctor, Villanueva y Hugo.

Stadium Casablanca: Salvador, Marco, Florián, Duarte, Gonzalo, Carabantes, Burgos, Barraqueta, Campos, Caseras y Sanjuán. También jugaron: Vilela, Alonso y Belenguer.

Goles: 0-1, min. 12: Carabantes. 0-2, min. 20: Gonzalo.

Árbitro: Carrillo Cabeza. Amonestó a Enzo, Alfredo; Duarte y Marco.

* OLIVER 7-0 EL OLIVAR

Oliver: Álex, Daniel, Hugo García, Molina, Mahamadu, Rubén, Salido, Bonet, Saborido, Castillo y Kevin. También jugaron: Rodrigo (ps), Julio, Hugo Rico, Pellejero, Martos, Nogués y Sumelzo.

El Olivar: Nicolás, Paesa, Caldero, Clavejas, Lázaro, Ruiz, Arzabala, Guillermo, Isaac, Leo e Ignacio. También jugaron: Erik (ps), Molinero, Ramas, Canfranc, Álvaro y Ramos.

Goles: 1-0, min. 7: Castillo. 2-0, min. 16: Martos. 3-0, min. 37: Bonet. 4-0, min. 39: Martos. 5-0, min. 43: Nogués. 6-0, min. 52: Hugo Rico. 7-0, min. 57: Saborido.

Árbitro: Amaazoul Ouaouch.

Amistad-Oliver | Copa Benjamín Preferente @bpreferente

COPA BENJAMÍN PREFERENTE - SEMIFINALES

AMISTAD 3-5 OLIVER *

Amistad: Diego, Ferrán, Ziyad, Óliver, Barriendos, Ismael, Jorge y Rillo. También jugaron: Armin, Romeo y Julio.

Oliver: Escribano, Enzo Sierra, Nicolás, Corchero, Abdul, Gael, David y Hugo. También jugaron: Óliver (ps), Jorge y Carlos.

Goles: 1-0, min. 25: Barriendos. 1-1, min. 30: Hugo. 1-2, min. 35: Enzo Sierra. 1-3, min. 38: Enzo Sierra. 2-3, min. 41: Ismael. 2-4, min. 45: Abdul. 3-4, min. 47: Rillo. 3-5, min. 50+5: Enzo Sierra.

Árbitro: Marco Recio.

MONTECARLO - ST. CASABLANCA (Se jugará el martes 4 a las 20.30)