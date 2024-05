Marc Puigvert, el delantero catalán que se pasó a portero para hacer a Aragón campeón de España

La temporada que se extingue nos regaló una gesta de la selección aragonesa de la Copa Regiones UEFA que, contra toda prognosis, conquistó el título nacional. Además, el equipo que construyó el seleccionador Richi Civera, vertebró Aragón, al hacer partícipes a futbolistas de todos los rincones de nuestra tierra. En la nómina de esta reunión de auténticos campeones, de futbolistas aficionados, de estudiantes y currantes que dignifican esta pasión llamada fútbol, aparecen casos curiosísimos. Ninguno tan singular como Marc Puigvert, el portero de Aragón que ni era portero (comenzó jugando al fútbol de delantero…) ni es de Aragón. El veterano arquero catalán, eso sí, con licencia a favor de un club histórico aragonés, como la Unión Deportiva Fraga, cuidó como nadie el portal de nuestra selección. Ahora, después de la conquista, cumplidos los 37 años, Marc Puigvert colgará los guantes. Adiós el portero que nos hizo campeones.

El perfil de Marc Puigvert se nutre del amor por el fútbol. Además, lo enriquecen un puñado de peculiaridades. “Juego en el Fraga de Tercera, pero resido en Serós, municipio de la provincia de Lérida. Soy catalán. Nací en Tarragona en 1987 porque mi padre, Josep Puigvert, trabajaba en la central nuclear de Vandellós 2. Vivíamos en L’Hospitalet de l’Infant. Fue allí donde comencé a jugar al fútbol”, se arrancó.

El primer contacto con el balón también fue muy especial: en un principio, el porterazo de la selección aragonesa no paraba goles, sino que los metía. “Es curioso, pero cuando comencé en L’Hospitalet de l’Infant, jugaba de delantero. Con 12 años, mi familia regresó a Serós porque se jubiló mi padre. Allí, en Serós, cuando era jugador infantil, metí en una temporada hasta 70 goles”, celebró el portero goleador.

La extraña mutación de delantero a portero llegó en edad juvenil. “En mi primer año juvenil, el portero del equipo, Patricio Morote, dijo que lo dejaba y tuve que ponerme yo. No lo hacía mal, y en mi último año juvenil me fichó el Atlétic Segre de Lérida”, continuó con su narración, hasta introducirse en el fútbol regional. “Jordi Dago me llevó al Monzón en la temporada 2004-05. Nos entrenaba Álex Monserrate. Estábamos en Tercera y casi subimos a Segunda B, pero nos pasó de todo en la promoción que jugamos en Canarias. Fiché después por el Benavent, regresando a Monzón con Miguel Rubio y Mario Vicién”, explicó.

Pero es el Fraga el club con el que todos identificamos a Marc Puigvert, uno de los guardametas más conocidos de la Tercera División aragonesa. “Ya llevó 13 años en el Fraga. Nos ha pasado de todo… Hemos bajado de categoría tres veces, hemos subido otras tres… Me encanta el fútbol, pero ya tengo muchos años. Es más, pensaba dejarlo en diciembre pasado con el nacimiento de mi segunda hija. Incluso se lo dije al presidente del Fraga, Josemi Martínez”, advirtió.

Pero, antes de colgar los guantes, llegó la llamada más inesperada, la de la selección aragonesa para la Copa de Regiones UEFA. “Quería hacer una buena temporada en el Fraga con Miguel Rubio y dejar el fútbol. Pero llegó al club un correo de la Federación Aragonesa en el que nos citaban a tres jugadores del Fraga: a Álvaro Novials, a César San Agustín y a mí. Reconozco que me hizo una ilusión tremenda”, subrayó.

Y la ilusión cristalizó en un logro con el que nadie contaba. “Desde el primer día, el ambiente de la selección fue muy especial. Había un grupo humano muy bueno, algo importantísimo para que luego las cosas se hagan y salgan bien. Comenzamos a jugar y los resultados están a la vista. En la primera fase, ganamos a Canarias (1-0) y empatamos con Galicia (0-0). Después, derrotamos a Madrid (2-1). Lo de la ‘Final Four’ de Madrid en Las Rozas fue precioso. Primero derrotamos a Andalucía (2-2) en la tanda de penaltis. Logré detener tres penaltis en un partido muy especial para mí. Y en la final, vencimos a Galicia 2-1, ganando un título muy importante para el fútbol aragonés”, reiteró hasta la saciedad.

Antes de decir adiós, Marc Puigvert tiene alguna cosa más que decir. “Quiero agradecer el trato extraordinario que los jugadores de la selección aragonesa recibimos, comenzando por el seleccionador, Richi Civera. Nos trataron como profesionales. Fue una experiencia maravillosa que no olvidaré nunca. Incluso nos recibió el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Ahora van a jugar en Europa. Yo no estaré, pero sé que lo van a hacer sensacional. En cuanto al Fraga, en cuanto al fútbol, solo puedo tener palabras de agradecimiento también. Al fútbol le he dado todo, pero me ha devuelto satisfacciones que me hacen sentirme enormemente feliz. Pero el fútbol, se ha acabado: tengo una familia, una mujer y dos hijas”, concluyó el delantero catalán que defendió la portería de Aragón para hacernos campeones de España.