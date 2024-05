El Teruel se despide de Primera RFEF con un meritorio empate ante la Ponferradina

El Club Deportivo Teruel empató a uno en El Toralín ante un gran rival como la SD Ponferradina que debía certificar su clasificación para el playoff. El equipo de El Bierzo se adelantó muy pronto, pero el Teruel no tiró la toalla y empató el encuentro tras el paso por los vestuarios. Tras la cruel derrota en la penúltima jornada que certificó el descenso a Segunda RFEF, el Teruel mostró una versión muy mejorada en un campo muy complicado.

La SD Ponferradina empezó el duelo siendo el claro protagonista con una intención evidente de conseguir los tres puntos. Ese buen inicio se tradujo en el tempranero gol de Yeray en el minuto 7. Clavería sorprendió a toda la zaga turolense con un gran servicio desde la frontal y el centrocampista del equipo local no perdonó con un remate a bocajarro que no pudo atrapar Taliby. El equipo dirigido por Juanfran García trató de hacer el segundo en los siguientes ataques, pero no estuvo acertado en los últimos metros. Parecía controlado el partido para los locales, pero tras un despiste en tres cuartos de campo Villa estuvo a punto de definir en un mano a mano en el que terminó golpeando al aire.

Después de muchos minutos sin pasar prácticamente del centro del campo, en el minuto 36 Borja Martínez finalizó sin acierto una buena jugada ensayada de los de Raúl Jardiel en un saque de esquina. El Teruel despertó antes del descanso y Nacho Castillo perdonó una ocasión clarísima. Su disparo desde dentro del área llevaba muy buena intención, pero se marchó por encima del larguero.

Nada más empezar la segunda mitad, el Teruel demostró que no iba a tirar la toalla. Tras una buena combinación en tres cuartos de campo, Alastuey estrelló un mano a mano en el palo, pero Neskes remató a placer el rechace para empatar el partido en el minuto 46.

El Teruel no se conformó y Alastuey pudo hacer el segundo instantes después, pero su remate fue bloqueado por un defensor en el área pequeña. Sin embargo, la Ponferradina volvió a dominar el encuentro y pudo hacer el segundo tanto en varias llegadas. En el minuto 55 el goleador Yeray envió un misil al larguero, una ocasión que revitalizó a sus compañeros. A 20 minutos para el final, Sierra se durmió en la salida de balón y Borja Valle le robó la cartera, pero el atacante del equipo berciano se encontró con un enorme Taliby en el mano a mano.

En el tramo final, los cambios frenaron el ritmo del encuentro y hubo menos llegadas a las áreas. La Ponferradina, consciente de que su rival por la zona de playoff no estaba haciendo los deberes, no se puso nerviosa en los instantes finales. El empate le valía para mantener esa quinta plaza.

Parecían firmar ambos equipos el empate, pero el marcador pudo cambiar en el tiempo añadido. Primero Ale Díez marcó para los locales, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Y en la última jugada del choque Aparicio estuvo a punto de hacer el gol de la victoria para el Teruel con un disparo lejanísimo que desvió Prieto a córner.

Con este empate, el equipo turolense finaliza la temporada en decimoséptima posición con 38 puntos, a cinco de conseguir la permanencia. Se despide así de la Primera Federación tras una temporada en la que luchó hasta prácticamente el final para conseguir la salvación.

Ficha técnica:

Ponferradina: Andrés Prieto, Sibille, Longo (Igbekeme, 58), Llonch, Borja Valle, Clavería (Yuri, 72), Josep Cerdá (Brais, 86), Carrique, Andoni López, Yeray (Díez, 58) y Andújar.

Teruel: Taliby (Ethan, 70), Cabetas, Arnau, Tena (Facu García, 79), Borja Martínez, Castillo (Neskes, 46), Sanchís, Villa (Naranjo, 69), Sierra, Pascual y Alastuey (Aparicio, 63).

Goles: 1-0, min. 7: Yeray. 1-1, min. 47: Neskes.

Árbitro: Fernández Buergo. Amonestó a Andoni López, Borja Valle; Arnau, Sierra y Pascual.