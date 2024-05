Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: Goleada de La Almunia que consigue el ascenso a 3ª RFEF

MEQUINENZA 0-6 LA ALMUNIA

Mequinenza: Djiby (Sowe, 46), Anass, Gonzalo (Oprea, 46), Álex, Brahim, Cabistañ (Pau, 72), Hoyo, Julen (Sassaoui, 46), Roca, Yaya e Idriss.

La Almunia: Lorente, Álex, Javier, Júdez (Gil, 59), Romanos (Montesinos, 59), Clavero (Posso, 59), Moha (Héctor, 46), Alfonso, Andrés, Ciriano y Susoho (Embid, 46).

Goles: 0-1, min. 2: Alfonso. 0-2, min. 6: Romanos. 0-3, min. 33: Moha. 0-4, min. 39: Romanos. 0-5, min. 52: Romanos. 0-6, min. 74: Embid.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Idriss, Álex; a Susoho.

Comentario: Partido marcado por una intensa lluvia que hizo que practicar el juego fuese más complicado.

Se le puso muy de cara a La Almunia en los primeros diez minutos con dos goles a balón parado que dejaban el encuentro muy encarrilado. Alfonso en el 2’ y Romanos en el 6’ fueron los encargados. Tras ello, lejos de bajar el ritmo, continuó el dominio de los visitantes que se fueron al descanso con una ventaja de cuatro goles.

El ritmo de juego disminuyó en la segunda mitad y la inercia hizo que la distancia entre los dos equipos aumentara. Romanos hizo el 0-5, el tercero en su cuenta particular, y, Embid el sexto, cerrando una goleada que devuelve a los de Fran Jurado a Tercera RFEF, después de una temporada muy completa del conjunto almuniense.

ATLÉTICO TERUEL 1-2 ATLÉTICO CALATAYUD

At. Teruel: Rivas, Úbeda, Marc (Sánchez, 46), Ferrer, Belenchón, Víctor, Andrés, Ferrer, Orriols (Marco, 77), Oya y Oroel (Soriano, 63).

At. Calatayud: Mayo, César, Bernal (Bombín, 67), Diego (Palacios, 79), Gumiel, Lorente (Pérez, 79), Daniel (Escanero, 67), Sergio (Lahoz, 67), Sebastián, Agustín y Panocha.

Goles: 0-1, min. 27: Panocha, de penalti. 1-1, min. 72: Víctor. 1-2, min. 85: Bombín.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó a Víctor, Belenchón, Ferrer; a Lorente, Pancha y Gumiel.

Comentario: Primera parte totalmente igualada, prácticamente sin ocasiones. Únicamente un error local en la salida del balón lo aprovechó Panocha para forzar un penalti que supondría el 0-1 con el que se llegaría al descanso.

En la segunda parte se abrió el partido y a su vez las ocasiones empezaron a llegar por ambos bandos. Como en la primera parte, un error puntual, esta vez de la defensa del Calatayud, permitió al delantero del Atlético Teruel quedarse mano a mano con el guardameta visitante y puso la igualada en el electrónico.

A raíz de ahí el partido se ensució con continuas faltas e interrupciones. Sin embargo hubo un gol más para los bilbilitanos que lograron el 1-2 final tras una gran combinación a la contra entre Panocha y Bombin.

ALCAÑIZ 2-1 CELLA

Alcañiz: Raimundo, Jalal, Muniesa, Pueyo, Escuin (Bagán, 83), Urríos (Leiva, 46), Bruno (Soler, 83), Lacueva, Blasco (Guillén, 76), Cardiel y Llombart (Martínez, 63).

Cella: García, Ismael (Vicente, 69), Martín, Raúl (Fuertes, 77), Julio, García, Mesías (Argilés, 88), Navarrete, Enguita, Cercos y Sánchez.

Goles: 1-0, min. 67: Lacueva. 2-0, min. 78: Martínez. 2-1, min. 88: Vicente.

Árbitro: Sancho Ros. Amonestó a los visitantes Navarrete y Cercos.

Comentario: El Cella consigue la permanencia a pesar de su derrota ante el Alcañiz. El equipo local dominó el encuentro de principio a fin, con un Cella replegado en su campo. Tras una primera parte sin grandes ocasiones, se llegó con empate sin goles al descanso. En la segunda mitad se repitió el mismo guión que en la primera, pero el partido se abrió fruto del cansancio de los jugadores del Cella. Tras una buena jugada por banda izquierda, se adelantó el Alcañiz por medio de Lacueva, y diez minutos más tarde, tras una pérdida en un saque de banda de los visitantes, Martínez se plantó mano a mano ante García y resolvió a puerta vacía tras regatearle. El Cella recortó distancias en los últimos minutos en una buena jugada por banda izquierda de Vicente que finalizó un buen mano a mano. A pesar de su derrota, el Cella celebró que continuará un año más en Regional Preferente.

QUINTO 1-0 CHIPRANA

Quinto: Mallor, Adriel, Garrido, Budría (Carlos, 60), París (Isaac, 73), Pérez (Corral, 73), Gonzalo (Cabrera, 60), Abenia, Hugo, Jorge Usón y Balfagón (Ostariz, 60).

Chiprana: Leyk, Guardia (José Ignacio, 72), Pablo, Vidal, Perdiguer (Piquer, 87), Moreno (Valls, 87), Nicolás, Daniel (El Fellah, 72), Raúl, Repollés y Poblador (Eko, 59).

Goles: 1-0, min. 89: Carlos.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Hugo, Budría; a Nicolás, Guardia y El Fellah.

Comentario: Partido marcado por la lluvia que hizo que el campo estuviese más rápido de lo habitual en muchos momentos. La primera parte fue bastante cerrada, con un Quinto ligeramente más dominador que creó peligro al Chiprana a través del balón parado.

Tras la reanudación y fruto de lo que se jugaban, salieron los visitantes muy enchufados. Estuvieron a punto de adelantarse tras un centro lateral en el que nadie llegó al remate por muy poco. El Quinto se fue cerrando y buscó meter gente rápida al campo para poder aprovechar los contraataques. Con los chipranescos volcados en busca de los tres puntos, Carlos cazó un gran centro medido para poner el 1-0 definitivo que dejó los tres puntos en casa. Este resultado desciende matemáticamente a un Chiprana que lo intentó de todas las formas.

ATLÉTICO CARIÑENA 0-3 ESCALERILLAS

At. Cariñena: Franco, Latorre, Sola, Ignacio (Muñoz, 65), Alejandro (Ibinarriaga, 56), Saúl (Carabantes, 85), Luis (Burriel, 65), Homorozean, Miñana, Ibáñez (Garcés, 85) y Lorente.

Escalerillas: Moriano, Ballestero, Campos, Borja (García, 70), Adu, Martín, Pina (Jorge, 86), Varela (Óscar, 7), César (Algaba, 70), Pablo y Berrogain.

Goles: 0-1, min. 22: Óscar. 0-2, min. 47: César. 0-3, min. 89: García.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Sola, Alejandro, Saúl, Ibinarriaga; a Pablo y Borja.

Comentario: Empezó con mucho ritmo el cuadro local generando dos buenas oportunidades a través de Saúl, con buenos disparos que se marcharon por poco fuera de los 3 palos de la portería defendida por Moriano. A medida que fueron pasando los minutos, el Escalerillas se fue adueñando del encuentro y, en el rechace de una acción a balón parado, Óscar adelantó a los visitantes desde fuera del área. Con 0-1 se llegó al descanso. Tras la reanudación, un saque de banda propició que la pelota cayera en las botas de César, que acertó y puso el 0-2 para los del barrio Oliver. Ya en los minutos finales llegó la sentencia por medio de García. Un gol de bella factura desde el centro del campo para dar la salvación matemática a su equipo.

FLETA 2-3 MORÉS

Fleta: Alberto, Darío, Tejedor (Sancho, 59), Jorge, Berbegal (Casanova, 74), Aarón (Sergio, 59), Nguema, Vitaller, Said (Mario, 65), Andrés y Cornago.

Morés: César (Salvador, 46), Pardo, Mendoza, Serrano, Ballester, Fredy, Alamán (Molina, 59), Marvin (Esteras, 70), Juan (Agorreta, 50), Zapata y Arenaz (Torcal, 59).

Goles: 1-0, min. 4: Andrés. 1-1, min. 16: Fredy. 1-2, min. 55: Agorreta. 1-3, min. 70: Fredy. 2-3, min. 75: Casanova.

Árbitro: Albano Gota.

Comentario: Victoria del Morés en casa del Fleta en un partido con poco en juego. El Fleta comenzó mejor que el Morés y se adelantó por medio de Andrés tras un saque de banda lanzado por Aarón y donde hubo varios rechaces. Los visitantes despertaron y empataron por medio de Osorio en un error grave en la salida de la defensa flética. Así se llegó al descanso. El Morés se asentó con balón tras el paso por vestuarios. En una buena diagonal, Agorreta hizo un control orientado, ganó su duelo y finalizó con contundencia. En otra buena acción del Morés por banda Osorio materializó el tercero llegando desde segunda línea. El Fleta reaccionó en el último cuarto de hora y Casanova recortó distancias atacando al espacio.

CASETAS 3-2 MALLÉN

Casetas: David, Richard, Perales (Abad, 77), Rubén, Molina, Marcos, Rivas, Valero (Piñero, 87), Marín (Mora, 77), Kaká (De Castro, 59) y Lambán (Izquierdo, 46).

Mallén: Ortiz, Pamplona, Marco (Félix, 46), Iván (Daniel, 46), Roncal, Yenter, Lainez, Navales (Lahuerta, 72), Walid (Espeleta, 72), Luis (Contreras, 46) e Ibáñez.

Goles: 1-0, min. 8: Marín. 2-0, min. 40: Marín. 2-1, min. 56: Walid. 2-2, min. 68: Navales. 3-2, min. 86: Valero, de penalti.

Árbitro: Rico Vila. Amonestó a Kaká, Valero, Rubén; y a Iván.

Comentario: Empezó el Casetas muy entonado en su feudo. Primera parte muy completa con un buen juego combinativo del conjunto local y dos goles de Marín. El primero tras un gran pase filtrado de Rivas y el segundo tras una acción colectiva de bella factura.

El paso por los vestuarios sentó muy bien al Mallén y no de la misma forma a los caseteros. Relajación de los blanquiazules que propició que, en dos zarpazos, Walid en el 56’ y Navales en el 68’, igualasen la contienda. Tuvo que ponerse las pilas el conjunto de Asier Cascán. Tras alguna ocasión clara, Rivas, que completó un gran partido, provocó un penalti que Valero pudo transformar para dejar los 3 puntos en el Municipal de Casetas. Una bonita despedida de su estadio para el 8, que se marchó ovacionado.

SAN JOSÉ 1-3 ANDORRA

San José: Vargas, Alejandro, Richi (Soria, 68), Zamora (Jorge, 50), Pablo (Noah, 73), Óscar, Suárez, Solans (Casao, 73), Ceperuelo, Nana e Iturriaga (Manjón, 50).

Andorra: Pardo, Villanueva, Guía, Blasco, Montañés (Domingo, 70), Jesús (Marcuello, 55), Paulo (Giménez, 78), Mouad (Ginés, 55), Riola (Corral, 70), Moha y Mombiela.

Goles: 0-1, min. 34: Moha. 0-2, min. 45: Jesús. 1-2, min. 69: Soria. 1-3, min. 77: Moha.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó a Ceperuelo, Manjón; Moha, Jesús, Giménez y Mombiela.

Comentario: Primera parte muy igualada, con los dos equipos intentando hacerse con el balón. La primera media hora dominó el San José, pero sin embargo se adelantó el Andorra en el 34’ en una buena jugada por banda que remató Moha. Antes del descanso duplicó su ventaja el Andorra, que tras un robo en campo propio y una contra muy bien llevada, Jesús batía la meta de Vargas. Tras el paso por vestuarios, el San José volvió a salir muy enchufado al terreno de juego y consiguió recortar distancias con el gol de Soria y meter el miedo en el cuerpo a su rival. Tras una buena contra en la que el San José estaba muy abierto, Moha hizo el 1-3. El San José no le perdió la cara al partido y aún tuvo varias ocasiones y hasta un disparo al palo, pero el marcador no se movió.

MAGALLÓN 1-0 VILLA DE ALAGÓN

Magallón: Tabuenca, Falcón (Adrián Aznar, 81), Aitor, Aibar, Saúl (López, 46), Lasauca, Rubio (Ramón, 67), Roy, Jorge, Pablo (Mena, 55) y Gimeno (Yuste, 67).

Villa Alagón: Sanz, Arias, Galindo, Tomás, Férriz (Hugo, 65), Darío (Ndiaye, 61), Huerta (Rodrigo, 89), Herrero, Yeferson, Cepeda y Fuertes.

Goles: 1-0, min. 65: Rubio.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Rubio, Aitor, Mena, Adrián Aznar; a Herrero y Huerta.

Comentario: Partido en el que las defensas se impusieron a los ataques. Empezó algo mejor el Magallón, con llegadas no muy claras a las que respondió muy bien Sanz. Se llegó con 0-0 al descanso y no fue hasta el minuto 65’ cuando un derechazo de Rubio abrió la lata. Se estiró a partir de ese momento el Villa de Alagón en busca de la igualada y a través de un balón parado gozó de una gran ocasión que terminó tocando el larguero. El marcador no se movió ya y esto hizo que Adrián Falcón pudiese despedirse, tras 403 partidos en el club de su vida, con una victoria en casa.