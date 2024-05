Resumen de División Honor Cadete: Gran paso de El Olivar hacia la salvación que obliga al Valdefierro a ganar hoy en Huesca

Hasta el domingo por la mañana deberá esperar El Olivar para conocer si está salvado o no. La presión ahora está en el lado del Valdefierro, que deberá ganar sí o sí en una plaza tan complicada como el campo del Huesca. Cualquier resultado que no sea la victoria, enviará a los azules a Primera Cadete junto a la Escuela de Ejea y al Actur Pablo Iglesias. Hizo bien su tarea el cuadro olivarero, a pesar que su partido empezó mal para sus intereses, con un gol inicial del Balsas que le complicaba bastante la vida. La reacción no se hizo esperar y en tres acciones rápidas desarbolaron a la defensa avispa para irse a vestuarios con un importante 3-1 a favor. Del Barrio volvió a poner emoción, que duró hasta el tiempo de descuento, cuando dos tantos más de los de casa, les sitúa a un mínimo paso de permanecer en la categoría.

Con el campeonato de liga ya en el bolsillo, el Real Zaragoza cerró su participación en la Ciudad Deportiva con un registro casi inmejorable, habiendo cedido únicamente dos puntos como local (un empate sin goles ante el Huesca). Los otros 14 visitantes del feudo zaragocista fueron derrotados, siendo el último en pasar por allí el Racing Club Zaragoza, que aunque se adelantó, terminó siendo remontado por los goles de Gil y el doblete de Domínguez.

Ganó a domicilio la Escuela de Huesca en La Almozara con un nuevo gol decisivo del pichichi Nikita, que llega a los 25 tantos anotados. Severo correctivo del Oliver, sobre todo en una segunda mitad donde incrementaron notablemente el ritmo goleador a una Escuela de Ejea que está llevándose duros varapalos en las últimas semanas.

Para la tarde del sábado quedaron programados tres choques más, con poca o nula trascendencia a efectos de clasificación. El Monzón Fútbol Base se despidió de su parroquia en un año de muy buena nota para la entidad oscense con una clara goleada al Actur Pablo Iglesias. Empates entre Santo Domingo Juventud y Montecarlo, y Stadium Casablanca frente al Amistad, los primeros a cero y a uno en el Gregorio Usabel.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

REAL ZARAGOZA 3-1 RACING CLUB ZARAGOZA

Real Zaragoza: Royo, Abián, Thiago (Leo, 64), Vidal, Gomes, Cilla, Carrillo (Hugo Pablos, 41), Monzón, Gil (Iker, 56), Gorka (Casas, 51) y Luis (Domínguez, 41).

Racing Club Zaragoza: Daniel, Maza, Alonso, Alejandro (Jerabek, 51), Aguilar, Marín (Buil, 51), Álvaro, Marco (Rufat, 59), Guillermo (Cristiano, 51), Raúl y Pinilla (Del Río, 59).

Goles: 0-1, min. 18: Alejandro. 1-1, min. 31: Gil. 2-1, min. 42: Domínguez. 3-1, min. 44: Domínguez.

Árbitro: Fortea Laguna. Amonestó al visitante Raúl.

EL OLIVAR 5-2 BALSAS PICARRAL

El Olivar: Lasaosa, Rodrigo, Bentura, Carlos (Larumbe, 59), Duce, Román (Aitor, 80), Leo (Iker, 66), Jorge (Íñigo, 66), Beltrán, Teo (Parra, 80) e Ignacio.

Balsas Picarral: Muñoz, De Lope, Héctor (Jorge, 46), Jacobo, Abad, Alejandro, Aznar, Berges, Bosque (Del Barrio, 46), Rayan (Sanz, 46) y Camilo (Berbegal, 54).

Goles: 0-1, min. 28: Jacobo. 1-1, min. 32: Jorge. 2-1, min. 33: Teo. 3-1, min. 36: Ignacio. 3-2, min. 47: Del Barrio. 4-2, min. 80: Ignacio. 5-2, min. 80+: Ignacio.

Árbitro: Fle Usón. Amonestó a Duce; Sanz y De Lope.

EBRO 1-2 EF HUESCA

Ebro: Mateo, Villacampa, Juan, Raúl, Val, Domingo, Islam, Casado (Silva, 66), Jorge (Borao, 48), Adrián (Arranz, 41) y Mustafá.

EF Huesca: Fran, Jason, Estrada, Nikita, Ethan (Vitales, 41), Rodrigo, Mir, Xabi, Chibowora (Nidal, 78), Ollie y Denis.

Goles: 0-1, min. 12: Rodrigo. 1-1, min. 60: Islam. 1-2, min. 70: Nikita.

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó al local Islam.

OLIVER 9-0 EFB EJEA

Oliver: Kiril, Dalmau, Saúl, Garza, Vallano (Germán, 41), José Juan, Álvaro, Marín (Caso, 56), Moya (Yeray, 41), Briz (Saiz, 41) y Moha (Aarón, 56).

EFB Ejea: Marc, Villa, Marín, Salcedo, Villagrasa, Cativiela, Marcos, Bielsa, Rodrigo (Henry, 51), Izuel (Arilla, 56) y Diego (Jorge, 44).

Goles: 1-0, min. 16: José Juan. 2-0, min. 35: Vallano. 3-0, min. 56: Álvaro. 4-0, min. 58: Caso. 5-0, min. 61: Germán. 6-0, min. 62: Caso. 7-0, min. 68: Álvaro. 8-0, min. 73: Saúl. 9-0, min. 77: Caso.

Árbitro: Pérez Saz.

MONZÓN FB 5-0 ACTUR PABLO IGLESIAS

Monzón FB: Denis, Gael, Luay, Bailo, Mateo, Mauro (Rayen, 41), Ribera, Aritz, Eric (Gistau, 41), Azddine (Muñoz, 45) y Dennis (Wail, 41).

Actur Pablo Iglesias: Diego, Marius, Saúl, Artigas, Gonzalvo, Alonso (Manuel, 63), Montagud, Eduardo (López, 33), Justin, Casado y Hugo.

Goles: 1-0, min. 4: Eric. 2-0, min. 16: Mauro. 3-0, min. 20: Eric. 4-0, min. 35: Dennis. 5-0, min. 41: Bailo.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó a Aritz, Ribera, Wail; Montagud y Saúl.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 0-0 MONTECARLO

Santo Domingo Juventud: Jacobo, Ortín (Córdoba, 73), Fuertes, Bartibas (San Rafael, 79), Martín, Lorao, Álex (Iguaz, 50), Izan (Celma, 50), Lucas, Darius y Lizer (Jairo, 50).

Montecarlo: Héctor, Mayoral, Navallas (Adrián, 68), Alejandro, Diego, Glaría, Duplá (Mayoral, 59), Palacio, Ingalaturre (Mateo, 68), Cortés y Carlos.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Darius, Iguaz; y a Mayoral.

STADIUM CASABLANCA 1-1 AMISTAD

Stadium Casablanca: Joaquín, Iñaki, Palacio, Javier, Mario (De Francisco, 52), Becerril (Íñigo, 41), Segura, Rodrigo, Royo (Vicente, 52), Navarro (Gracia, 41) y Belenguer (Gonzalo, 70).

Amistad: Morcillo, Girona, Teo, Rubio, Rodrigo, Christian (Romanos, 3) (Andrés, 51), Sorbed, Pedro, Gracia, Pola (Elbal, 59) y Dennis.

Goles: 0-1, min. 38: Rodrigo. 1-1, min. 57: Belenguer.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a Vicente, Iñaki, Rodrigo; Romanos, Elbal y Dennis. Expulsó por doble amonestación al visitante Teo (49’).

HUESCA - VALDEFIERRO (DOMINGO 11.00)

Huesca:

Valdefierro:

Goles:

Árbitro: Sabaté Lairla.

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 79 puntos

2º Huesca 67 puntos

3º Ebro 60 puntos

4º Racing Club Zaragoza 52 puntos

5º Oliver 46 puntos

6º Monzón FB 44 puntos

7º EF Huesca 43 puntos

8º Montecarlo 41 puntos

9º Stadium Casablanca 41 puntos

10º Amistad 36 puntos

11º Santo Domingo Juventud 32 puntos

12º Balsas Picarral 32 puntos

13º El Olivar 27 puntos

14º Valdefierro 22 puntos

15º EFB Ejea 18 puntos

16º Actur Pablo Iglesias 12 puntos