Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: Remontada del Cella ante el Atlético Calatayud

CELLA 3-2 ATLÉTICO CALATAYUD

Cella: Ramo, Ismael, Argilés (Fuertes, 49), Adrián, Martín, Javier, Pedro (Vicente, 58), Hernández (Raúl, 75), Navarrete, García (Mesías, 75) y Julio.

At. Calatayud: David, César, Palacios (Escanero, 70), Lahoz (Diego, 89), Daniel, Lorente (Adrían Pérez, 89), Gumiel, Bombín (Hernández, 74), Bernal (Agustín, 74), Sebastián y Panocha.

Goles: 1-0, min. 5: Hernández. 1-1, min. 35: García. 1-2, min. 44: Sebastián. 2-2, min. 56: Hernández. 3-2, min. 83: Mesías.

Árbitro: Fuentes Suils. Amonestó a los locales Javier, Hernández y Julio.

Comentario: Entró mucho más concentrado el Cella al encuentro. En su primera aproximación, mediante un centro lateral, consiguió poner el primero. A partir de ahí, el Calatayud dio un paso adelante y empezó a llevar la iniciativa del partido. Cuando ya se llevaban 30 minutos jugados, Dani García con un tiro desde fuera del área consiguió el 1-1. Ya en el filo del descanso, el Calatayud se adelantó por medio de Pablo Sebastián tras una buena combinación del equipo.

El paso por los vestuarios revivió a los locales. Los minutos pasaron y empezaron a llegar ocasiones de peligro para ambos equipos. Los turolenses estuvieron acertados y consiguieron nuevamente la igualada con un gran remate de volea de Hernández. Tras unos minutos de poco fútbol, pero con el partido muy abierto, fue de nuevo el Cella quien culminó la remontada, en un contraataque, colocando el 3-2 final.

ATLÉTICO TERUEL 2-1 QUINTO

At. Teruel: Garcés, Úbeda, Beltrán (Alegre, 69), Ferrer, Belenchón (Concha, 77), Víctor, Soriano, Ferrer, Orriols, Lorien (David, 49) y Oroel.

Quinto: Luciano, Murillo, Garrido, Budría (Artigas, 74), París, Pérez (Balfagón, 59), Arel (Isaac, 59), Gonzalo (Usón, 66), Abenia, Hugo (Aarón, 74) y Joel.

Goles: 0-1, min. 53: Hugo. 1-1, min. 58: Víctor. 2-1, min. 68: Ferrer.

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó al local Lorien y al visitante París.

Comentario: Muy buena primera parte del Atlético Teruel, en unos 45 minutos en los que ganaron prácticamente todas las segundas jugadas. Un buen posicionamiento de sus jugadores, les permitió llevar la iniciativa y mandar sobre el verde aunque sin premio. La mejor del Quinto nació de las botas de Arel.

El paso por los vestuarios, permitió a los verdes reajustarse y complicar mucho la salida de balón de los turolenses. Fruto de ello, Hugo consiguió conectar un disparo directo a la escuadra que adelantó a los zaragozanos. No les duró mucho la alegría a los visitantes ya que en un balón largo a la espalda de la defensa, estuvo muy listo Víctor para poner nuevamente las tablas. Este gol hizo crecer de nuevo a los locales que se fueron adueñando del encuentro y, ya en el 68’, Ferrer remató un córner en el área pequeña para poner el 2-1 final en el electrónico.

MORÉS 1-2 SAN JOSÉ

Morés: Javier, Molina (Esteras, 46), Pardo, Mendoza (Arenaz, 87), Serrano, Fredy, Alamán (Juan, 60), Ballester (Torcal, 72), Marvin, Zapata y Agorreta.

San José: Vargas (Garrido, 88), Alejandro, Manjón (Iturriaga, 82), Richi, Pablo, Nadales (Gómez, 59), Soria, Prince (Paz, 82), Óscar, Suárez y Ceperuelo.

Goles: 1-0, min. 75: Mendoza. 1-1, min. 78: Óscar. 1-2, min. 85: Suárez.

Árbitro: Rodrigo Santos. Amonestó a Esteras; Prince y Richi.

Comentario: Victoria a domicilio del San José ante el Morés, en un partido con ambos equipos intentando atacar y hacer gol, pero sin dominio de ninguno. Las principales ocasiones de la primera mitad llegaron a balón parado, la primera para el Morés en un cabezazo a la salida de un córner que sacó bien Vargas, y otra para el San José tras un remate en un saque de falta lateral que se marchó rozando el poste. La segunda mitad comenzó igual que terminó la primera. El Morés se adelantó en el 75’ con el gol de Mendoza, que recogió un rechace en el borde del área para colocar el balón en la escuadra de la meta de Vargas. Poco tardó el conjunto visitante en igualar la contienda, apenas tres minutos después, en un centro lateral que remató bien Óscar. El gol de la victoria llegó en el 85’, con un buen disparo de Suárez ajustado a la cepa del poste, imposible para Javier. El Morés se volcó a intentar buscar el gol del empate, pero sin generar peligro a la portería del San José, que se llevó los tres puntos de un campo complicado.

ESCALERILLAS 0-1 ALCAÑIZ

Escalerillas: Mario, Lander (César, 46), Ballestero, Cristian, González (Fron, 84), Berrogain, Sergio (Borja, 58), Varela (Algaba, 72), Pellejero, Pina y Gracia (Jorge, 84).

Alcañiz: Enrique, Muniesa, Pueyo, Escuín (Bagán, 59), Leiva, Guillén, Soler, Lacueva (Urrios, 66), Blasco, Cardiel y Llombart (Álvaro, 77).

Goles: 0-1, min. 35: Soler.

Árbitro: Muñoz Chups. Amonestó a Sergio, Lander, Gracia, Mario; Pueyo y Blasco.

Comentario: El Alcañiz se llevó los tres puntos del feudo del Escalerillas en un partido donde la primera parte fue de mayor dominio de balón del cuadro turolense, pero con poca presencia en el campo del Escalerillas. El gol llegó a la salida de un córner en el 35’, tras un buen remate de Soler que fue directo a la escuadra. Justo antes del descanso Sergio rozó el empate para el Escalerillas con un disparo que salió rozando el palo. En la segunda parte salió mejor el Escalerillas, que fue superior a su rival, pero no estuvo acertado en los metros finales. El Alcañiz tuvo otra clara ocasión tras la salida de un córner que paró bien Mario, pero el marcador ya no se iba a mover y los tres puntos viajaron hasta Alcañiz.

VILLA DE ALAGÓN 0-5 ATLÉTICO CARIÑENA

Villa Alagón: Rodrigo, Arias (Ruiz, 74), Galindo, Ndiaye, Cepeda (Badía, 63), Ríos, Juan, Huerta, Ramsés, Férriz y Leonar (Blanco, 63).

At. Cariñena: Franco, Latorre, Sola, Saúl, Ignacio (Muñoz, 63), Pardo, Jon Ander (Nassim, 63), Burriel (Begué, 69), Homorozean, Miñana y Lorente.

Goles: 0-1, min. 25: Saúl. 0-2, min. 39: Homorozean. 0-3, min. 60: Guti. 0-4, min. 73: Lorente. 0-5, min. 85: Sola, de penalti.

Árbitro: Justo Martín. Amonestó a Leonar; a Nassim, Sola. Expulsó por doble amonestación al local Ramsés (26’).

Comentario: Contundente victoria del Atlético Cariñena ante el Villa de Alagón en un partido donde fue muy superior a su rival. El partido comenzó igualado, con apenas ocasiones en los primeros quince minutos de juego. La igualdad se rompió en el 25’ con el primer gol de la tarde para el Atlético Cariñena, obra de Saúl, tras una buena jugada en la que le filtraron un buen pase y definió ante Rodrigo. En la siguiente jugada los locales se quedaron con un jugador menos, por la expulsión de Ramsés, y a partir de ahí el Atlético Cariñena fue dueño absoluto del partido. El segundo llegó en el 39’ , con un gol olímpico de Homorozean. Ya en la segunda mitad llegaron otros tres tantos para los visitantes. El primero de ellos obra de Guti en un lanzamiento de falta, el segundo de ellos tras una buena jugada combinativa de los hombres de arriba, y el tercero y definitivo de penalti, transformado por Sola.

ANDORRA 2-1 CASETAS

Andorra: Pardo, Villanueva, Domingo, Blasco, Montañés (Jaime, 65), Pescador, Fernández (Guía, 73), Paulo (Ricón, 77), Tadili (Ginés, 77), Cubero y Mombiela (Lucano, 77).

Casetas: Ortí, Arroyave (Piñero, 80), Perales (Morcillo, 45), Rubén, Molina (Moreno, 64), Marcos, Rivas, Valero (Mballo, 80), De Castro, Da Costa e Izquierdo (Abad, 80).

Goles: 1-0, min. 63: Villanueva. 2-0, min. 71: Fernández. 2-1, min. 83: Rivas.

Árbitro: Ilyas El Mazraoui. Amonestó a Cubero, Jaime; a Moreno y Arroyave.

Comentario: Partido de poder a poder el vivido en el Juan Antonio Endeiza. Primera parte en la que hubo alternativas por ambos bandos. Dos claras ocasiones del Casetas por medio de Rivas y de De Castro, un gol anulado a los locales por fuera de juego y otro disparo del Andorra que se marchó rozando el larguero.

En el segundo periodo, llegaron los goles. El primero tras una buena incorporación por banda derecha de los andorranos y el segundo a balón parado. Falta desde la frontal que entró tras tocar ambos palos de la portería. Un golazo de Fernández. Rivas recortó distancias en el 83’ y el Casetas no dejó de intentarlo aunque sin premio esta vez.

MALLÉN 1-0 MEQUINENZA

Mallén: Espino, Daniel Láinez, Pamplona, Pascual (Úrbez, 63), Roncal, Barrios, Iker Láinez, Navales (Espeleta, 63), Dela, Lahuerta (Luis, 73) y Contreras.

Mequinenza: Djiby, Anass (Moncada, 62), Brahim, Cabistañ, Hoyo (Giménez, 74), Julen, Novials (Sassaoui, 74), Roca (Oprea, 62), Yaya, Stegherr (Palau, 27) y Diakite.

Goles: 1-0, min. 86: Luis.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Daniel Láinez; Anass y Diakite.

Comentario: Victoria importante del Mallén ante el Mequinenza que les sirve para sellar la permanencia. Partido muy igualado que pudo decantarse hacia cualquier lado. Empezó bien el Mallén con balón, con un Mequinenza esperando en su campo. Disfrutaron los locales de sus ocasiones en la primera mitad, con varios disparos claros e incluso un poste a la salida de un córner. Poco a poco se fue igualando el encuentro y el Mequinenza fue ganando peso en el partido. Ya en la segunda mitad se pudo ver un partido muy igualado, y en unos minutos de descontrol por parte de los locales, el Mequinenza estuvo a punto de adelantarse en el marcador en un mano a mano que paró muy bien Espino. Cuando parecía que el partido iba a terminar con empate a cero, en una buena jugada por banda derecha, Espeleta puso un centro al segundo palo que tras una segunda jugada acabó remachando al fondo de la red Iván, con una buena volea, para darle los tres puntos al Mallén.

CHIPRANA 3-0 FLETA

Chiprana: Leyk, Raúl, Moreno (Guardia, 62), Pablo, Vidal, Martín, Daniel (Vidal, 73), Eko (El Fellah, 73), Nicolás, José Ignacio (Poblador, 62) y Repollés (Valls, 80).

Fleta: Alconchel, Darío, López, Berbegal (Aranda, 78), Aarón (Casanova, 68), Sorinas, Moore, Andrés (Vieux, 68), Cornago (Arostegui, 80), Condori y Fermoselle.

Goles: 1-0, min. 63: Repollés. 2-0, min. 78: Poblador. 3-0, min. 84: Guardia.

Árbitro: Fortea Laguna. Amonestó a Martín; a Fermoselle, López y Fermoselle.

Comentario: El Chiprana se llevó la victoria ante el Fleta en un partido donde en el conjunto global del encuentro fue superior al Fleta tanto en la circulación de balón, como a la hora de ganar duelos y segundas jugadas. En la presión los visitantes se fueron hundiendo por falta de piernas y de no saber leer los saltos de presión. No obstante, el marcador se mantuvo en empate a cero en la primera parte donde el Fleta tuvo dos ocasiones claras que no facturó y que podría haber cambiado el devenir del encuentro. El Chiprana con Repollés hizo mucho daño cada vez que le encontraban tanto de espaldas como al espacio. Los locales arriesgaron y se lanzaron al ataque dejando muchos espacios pero al final aprovecharon su valentía. Con 2-0 el Fleta se quedó con uno menos por expulsión de Fermoselle. Al final llegaría el 3-0 en un disparo lejano. El Fleta certifica su descenso mientras el Chiprana aún mantiene opciones para salvarse.

LA ALMUNIA 5-0 MAGALLÓN

La Almunia: Lorente, Guillén, Héctor (Sarvisé, 64), Muzquiz (Susoho, 70), Ciriano, Gil (Montesinos, 53), Trejo, Diego (Guillén, 64), Clavero (Posso, 70), Júdez y Romanos.

Magallón: Peña, Falcón, Aitor, Aibar, Saúl, Segura (Ramón, 59), Roy (Rubio, 69), Jorge, Pablo, Gimeno y Mariano.

Goles: 1-0, min. 9: Romanos. 2-0, min. 47: Fernández. 3-0, min. 67: Trejo. 4-0, min. 80: Susoho. 5-0, min. 89: Romanos.

Árbitro: Gimeno Barrabés.

Comentario: Partido dominado de inicio a fin por La Almunia, que está atravesando uno de los mejores momentos de la temporada.

Empezaron intensos los de Fran Jurado que consiguieron adelantarse por mediación de Romanos. El Magallón aguantó el tipo los primeros 45 minutos con orden, pero no gozó de grandes oportunidades sobre la portería de Lorente. La segunda mitad se reanudó con la misma tónica que la primera pero el 2-0, de Diego, tras un centro lateral desde la izquierda, hizo mucho daño a los magalloneros que acusaron el esfuerzo defensivo realizado en la primera mitad. El 3-0 llegó en el 67’ a balón parado, obra de Alfonso. Cerraron la cuenta Susoho en el 80’ y Romanos, de nuevo, en el 89’.