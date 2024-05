Todas las crónicas de Liga Nacional: El Balsas iguala en la plaza de ascenso a División de Honor al Juventud

BALSAS PICARRAL 4-2 MONZÓN FB

Balsas Picarral: Diego, Mikel, De Lope, Alejandro, Zidane (Raúl, 69), Romanillos (Kamal, 64), Subías, Wedam (Marcos, 64), Bruno (Redondo, 79), Taus y De Diego (Lorien, 79).

Monzón FB: Subías, Abad (Monteagudo, 46), Floría (Jaoi, 46), Fion, Iker (Nevot, 59), Guarne, Langarita, Roberto, Santos, Ayoub (Izquierdo, 61) y Jorge.

Goles: 1-0, min. 1: Zidane. 2-0, min. 13: De Diego, de penalti. 2-1, min. 20: De Lope, en propia puerta. 3-1, min. 32: De Diego. 4-1, min. 61: Taus. 4-2, min. 85: Monteagudo.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Mikel, Romanillos, Taus, Kamal; Langarita y Jorge.

Comentario: Partido muy disputado entre el Balsas y el Monzón en el que los locales empezaron muy fuertes, ya que en el primer minuto de juego ya dominaban el marcador. Fruto de ese arreón inicial, el Balsas tuvo dos ocasiones muy claras en los pies de De Diego, que no estuvo acertado para anotar delante del guardameta del Monzón. El propio De Diego anotó el 2-0 en un penalti que él mismo provocó. Con el 2-0 el Monzón se desató y empezó a atacar, y consiguió recortar distancias con el gol de De Lope. Poco después, en una contra bien llevada por el Balsas, De Diego anotó el 3-1 antes del descanso con una bonita vaselina. Ya en la segunda mitad, Taus anotó el 4-1 en un buen testarazo para poner tierra de por medio en el marcador. En este momento del partido el Monzón se volcó para intentar darle la vuelta al marcador, y dominó al Balsas, encerrándolos en su campo. Consiguió recortar distancias en el 85’ con el gol de Monteagudo, pero no dio tiempo para más y el Balsas se llevó los tres puntos, que le permiten igualar al Juventud en la tabla por la posición de ascenso a División de Honor

STADIUM CASABLANCA 3-5 REAL ZARAGOZA B

Stadium Casablanca: Portero, Ignacio, Jaime, Giménez (Vinuesa, 72), Guillermo (Alejandro, 64), Nadal, Floristán, Abderrazaq, Asín (Terreu, 64), Laborda y Alamañac (Lázaro, 46).

Real Zaragoza B: Lucas, Cristian (Laseca, 62), Sancho, Héctor (Jorge, 84), Daniel, Pablo, Íñigo, Cazorla, Soriano (De Gregorio, 84), Bescós (Franco, 82) y Ratón.

Goles: 0-1, min. 33: Daniel. 0-2, min. 37: Sancho. 1-2, min. 45: Jaime. 1-3, min. 52: Soriano. 2-3, min. 78: Abderrazaq. 2-4, min. 89: Íñigo. 3-4, min. 90+: Vinuesa. 3-5, min. 90+: Franco.

Árbitro: Nivela González. Amonestó al visitante Lucas.

Comentario: Gran partido de fútbol el que se vivió en el Gregorio Usabel. Bien plantados los verderoles en el inicio del encuentro que complicaron mucho el juego de los blanquillos. Se adelantó el Real Zaragoza con dos tantos a balón parado. El primero con un gran golpeo de Daniel, desde la frontal, tras despejar el primer centro el Casablanca. El segundo de cabeza, de Sancho, tras zafarse de su marca y conseguir conectar a la perfección con el esférico. También a balón parado, pero esta vez a través de una falta lateral, consiguió reducir distancias el equipo local por mediación de Jaime. A la vuelta del descanso, puso tierra de por medio Soriano. El Stadium tuvo que mover ficha y pasó a jugar con tres defensas en busca de la remontada. El partido se animó más todavía y llegó el 2-3 de las botas de Abderrazaq. Con los de Javi Martín volcados, se vivieron unos minutos finales de infarto con tres goles más, uno de los locales y dos para los visitantes que terminaron por dar tres importantes puntos a los de Miki Álvarez.

IPC LA ESCUELA 2-0 EBRO

IPC La Escuela: Joao, Belio, Kontonis, Escobar, Chamorro, Matías, Torres, Jarome, Yeray (Ferrando, 60) (Kumer, 78), Walter y Gabriel (Tavares, 73).

Ebro: Asier, Rubén, Bielsa, Elvis, Cebollada (Puertas, 60), Eder, Arambillet, Monaj, Salas (El Hadji, 60), Radu (Santarromana, 66) y Zuazu (Plaza, 46).

Goles: 1-0, min. 32: Gabriel. 2-0, min. 76: Ferrando.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Yeray, Torres, Jarome; Rubén, Elvis y Santarromana.

Comentario: IPC La Escuela doblegó al Ebro en un partido muy igualado. El equipo oscense arrancó el partido dominando el esférico. Esa superioridad con balón hizo que estuvieran cerca de adelantarse en varias llegadas. Pasada la media hora, los locales aprovecharon un robo en campo contrario para trenzar una buena jugada combinativa que finalizó Gabriel para hacer el primer tanto del choque. En el inicio de la segunda mitad el Ebro dio un paso adelante y consiguió igualar el choque. Pese a que ambos equipos tuvieron opciones en las áreas, a quince minutos para el final el IPC La Escuela cerró el encuentro con un tanto de Fernando en una jugada desafortunada para el Ebro. Con este resultado, ambos equipos continúan en la zona tranquila de la tabla.

ALCAÑIZ 2-0 OLIVER

Alcañiz: Jorge, Julen, Bel, Cebrián (Estopiñán, 73), Téllez (Romero, 90), Codorniu, Moliner, Lorenz (Alonso, 80), Trallero, Pelegrín y Ferrer.

Oliver: Imanol, Castro (Palma, 55), Granged, Capapé, Víctor, Ruiz (Marc, 55), Mateo (Fraile, 55), Escanero (Daniel, 71), Erik (Faraj, 71), Marzal y Retornano.

Goles: 1-0, min. 47: Lorenz. 2-0, min. 85: Julen.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Pelegrín, Lorenz, Téllez, Julen, Estopiñán; y a Palma.

Comentario: Arrancó el partido en Santa María entre el Alcañiz y el Oliver con objetivos en juego distintos para ambos equipos. La primera parte fue de dominio visitante, pero con ocasiones claras locales. Nada más pasar por vestuarios el Alcañiz se adelantó por medio de Lorenz. Con un Oliver abierto, los locales tuvieron, en una gran segunda parte, varias claras a los espacios, consiguiendo ampliar la ventaja en el 85’. Partido serio de un Alcañiz que da un paso importante hacia el objetivo de la permanencia.

TERUEL 5-1 HERNÁN CORTÉS

Teruel: Pablo, Esteban, Reinaldo (Civera, 75), Jorge, Peña (Llorens, 63), Emilio (Peralta, 56), Rubira, Diego, Fernando, Iñaki y Álvarez.

Hernán Cortés: Omar, Guillén, Ismail (Marco, 59), Abilio, Ormad, Franco, Arilla, Crespo, Torres (Luis, 46), Hugo (Sabater, 53) y Anadón (Talayero, 53).

Goles: 1-0, min. 2: Álvarez. 1-1, min. 3: Arilla. 2-1, min. 49: Peña. 3-1, min. 58: Peralta. 4-1, min. 73: Álvarez. 5-1, min. 84: Iñaki.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Álvaro, Esteban, Emilio, Reinaldo, Jorge; Franco, Guillén, Luis y Crespo.

Comentario: Victoria de dominio del Teruel ante un Hernán Cortés que se desinfló en la segunda mitad. La primera sin embargo fue más igualada, con un inicio movido en el que se adelantó el conjunto turolense y un minuto después igualó el Hernán Cortés el marcador. Hasta el descanso, fue el equipo local el que llevó el peso de las ocasiones, pero se llegó al descanso con empate a uno. Tras el paso por vestuarios el Teruel se hizo dominador total del juego, y fue mejor en las dos áreas y fue muy superior a su rival. Fruto de ello fueron llegando las ocasiones, donde el conjunto turolense estuvo más acertado de cara a puerta que en la primera mitad, y le endosó cuatro goles más a un Hernán Cortés tocado físicamente, hasta el definitivo 5-1.

MONTECARLO 7-3 UTEBO

Montecarlo: Iñaki, Víctor, Portero, Edson, Noé (Serrano, 68), Del Cerro, Villanueva, Tomás, Abenia, Amine (Marco, 67) y Cubillo (Dos Santos, 46).

Utebo: Héctor, Cocián, Vicente (Raúl, 46), Ángel, Morán, Gorea, Fantova, Carbonell (Ionut, 74), Aziz (Portillo, 62), Iker (Hillera, 71) y Rubén (Berges, 46).

Goles: 0-1, min. 4: Morán. 1-1, min. 7: Amine. 2-1, min. 24: Del Cerro. 2-2, min. 49: Iker. 3-2, min. 56: Dos Santos. 3-3, min. 60: Carbonell. 4-3, min. 71: Dos Santos. 5-3, min. 73: Del Cerro. 6-3, min. 80: Marco. 7-3, min. 84: Edson.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó al visitante Aziz.

Comentario: Partido de goles el que se vivió en el José Luis Violeta. Pese a que el Montecarlo tuvo el control del balón y las ocasiones, fue el Utebo quién consiguió adelantarse al comienzo. Los locales le dieron la vuelta al marcador en el primer periodo, pero no consiguieron cerrar la contienda. A la vuelta de los vestuarios volvieron las tablas en el 49’ y, tras adelantarse los de la Paz en el 56’ por mediación de Dos Santos, Carbonell consiguió la igualada, nuevamente, para los azulones.

Fue el 4-3, de nuevo de Dos Santos, lo que terminó de romper el partido. A partir de ese momento, el Utebo no volvió a crear peligro sobre la portería de Iñaki y, en cambio, los goles del Montecarlo fueron cayendo hasta llegar al 7-3 final.

AMISTAD 5-2 HUESCA B

Amistad: Gerard (Iker, 44), De Alfonso, Moreno, Mariblanca (Brian, 76), Aliaga, Del Río (Abenia, 67), Izan, Manzanero (Diego Pablo, 76), Fabrice, Bernal (Maykel, 76) y Marco.

Huesca B: Nicolás, Lucas (Unai, 46), Jairo (Villabona, 46), Bazago, Velázquez (Pinilla, 78), Losfablos, Roche, Cerdán, Osán (Carlos Pablo, 46), Daniel (Del Pueyo, 78) y Giacomo.

Goles: 1-0, min. 6: Bernal. 1-1, min. 7: Cerdán. 2-1, min. 9: Izan. 3-1, min. 17: Aliaga. 3-2, min. 35: Osán, de penalti. 4-2, min. 40: Moreno. 5-2, min. 89: Brian.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó a Marco, Aliaga, Del Río, Bernal, Abenia; Osán y Del Pueyo.

Comentario: Derrota del Huesca en casa del Amistad, que pagó muy caro sus errores, en un partido que empezó de manera trepidante. En el 6’ el conjunto visitante erró en la salida de balón y supuso el 1-0, obra de Bernal. En la siguiente jugada llegó el 1-1, obra de Cerdán tras una buena jugada por banda. En el saque de centro desde medio campo llegaba el 2-1 cuando no corría ni el 8’ de partido. Puso tierra de por medio el Amistad en el 17’ aprovechando de nuevo un error de comunicación en la defensa. En el 35’ volvió a recortar distancias el Huesca con un gol de penalti transformado por Osán. Y de nuevo siguiendo el guión del partido, volvió a poner distancia en el marcador el Amistad, en otro error en la marca, haciendo el 4-2. Terminó una primera parte donde el Huesca pagó muy caro errores puntuales de bulto no propios de la categoría. Ya en la segunda mitad el Huesca lo intentó por todos los medios pero el gol no llegó y en el 86’ a la contra con el equipo volcado llegó el 5-2.

ESCALERILLAS 1-1 LA ALMUNIA

Escalerillas: Lozano, Bryan, Sebastián (López, 68), Aarón, Trotskyy (Oumar, 85), Eyotor (Famara, 68), Abdelghani, Insa (Mario, 68), Kevin, Adrián (Abdellah, 57) y Alí

La Almunia: Sergio, Marcos, Iker Gil, Raúl (Nonay, 67), Hugo Gracia, Hugo Vidal, Sánchez, Arnal, Darío (Nagy, 67), Lorén y Hernán (Macaya, 67).

Goles: 1-0, min. 63: Kevin. 1-1, min. 73: Iker Gil.

Árbitro: García Fernández.

Comentario: Lo intentó de todas las maneras el Escalerillas en busca de tres importantes puntos pero no fue su día en el apartado anotador.

Primera media hora muy intensa de los locales en busca del 1-0. Mucho trabajo por parte de la Almunia que se defendió por todos los medios y buscó salir al contraataque.

El primer gol del encuentro lo consiguió Kevin, en el 63’, con un disparo desde la frontal. Pudo parecer que el tanto haría bajar los brazos a los visitantes, pero lejos de ser así, Iker Gil logró la igualada 10 minutos más tarde. Una falta lateral, propició un rechace que cayó en las botas del jugador almuniense.

No pararon de intentarlo los del barrio Oliver, sabiendo lo que había en juego y, en el 91’, tuvieron un mano a mano que podría haberlo cambiado todo.

SAN GREGORIO 3-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD

San Gregorio: Alejandro, Saganta (Efrén, 60), Lezcano, Aimar, Valencia, Lanzarote (Ndiaga, 60), Clavería, Manteca (Foz, 46), Gael (Gómez, 73), Benavente y Lamine (Miguel, 83).

Santo Domingo Juventud: Marcos, Armero, Ingalaturre (Boza, 87), Valencia, Borrego, Arturo (Lucas, 46), Vilella (Mustienes, 46), Iker, Víctor, Alexandru (Iván Palos, 46) y Ruesca

Goles: 1-0, min. 33: Gael. 2-0, min. 39: Lezcano. 2-1, min. 55: Mustienes. 2-2, min. 64: Iker. 3-2, min. 75: Efrén.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Clavería, Miguel, Efrén; y a Lucas. Expulsó con roja directa en el descuento, al local Gómez y al visitante Iván Palos.

Comentario: Victoria de mucho mérito del San Gregorio que le da la salvación matemática a los rojillos. Empezó muy ordenado el partido el cuadro local y con las ideas muy claras. El juventud, en cambio, no tuvo en la primera parte, la fluidez y la claridad de jornadas pasadas. En el minuto 33, un balón por banda le llegó a Gael que, de cabeza, adelantaba a los locales. Esto generó nervios y dudas en los visitantes y, poco tiempo después, Lezcano consiguió el segundo. Tras el descanso, los naranjas realizaron cambios y salieron muy activos al verde. Mustienes primero e Iker después, consiguieron igualar la contienda. En este momento, el San Gregorio trató de ajustarse y parar el asedio de los de Alejandro Cuartero.

Cuando mejor estaban los de las Fuentes y más sufrían los de la Azucarera, una contra finalizada por Efrén, puso el 3-2, a la postre definitivo, que llevó la alegría al equipo de José Antonio Casaus.

El Santo Domingo Juventud, volvió a caer 12 jornadas después. Tendrá por delante dos emocionantes jornadas en busca del meritorio ascenso, al quedar empatado, a 67 puntos, con el Balsas Picarral tras 32 jornadas de juego.