Resumen de Benjamín Preferente: El Amistad mantiene su hegemonía y gana la liga por novena temporada consecutiva

Antepenúltima jornada del campeonato y de la temporada para la mayoría de equipos, después de hacerse público por parte de la Federación Aragonesa que un torneo tan bonito como la Copa queda reducido a la participación de los cuatro primeros clasificados en la liga por ajuste de fechas para que pueda disputarse la final dentro del Día del Fútbol Base en las instalaciones del Puente Santiago.

Las curiosidades de estas últimas y locas semanas hacen que sucedan cosas tan atípicas como el tener campeón un viernes. Fue ese día por la tarde cuando el Amistad terminó de sentenciar el campeonato al imponerse en el Parque Deportivo Ebro. Una victoria más necesitaban en los tres partidos restantes y no hizo falta ir más allá del primero de ellos. Ni 15 segundos tardaron los rojillos en enviar la pelota a la cruceta. No se achantó el Racing, que también llegó con peligro en las botas de Islam para adelantarse después en un derechazo de Jorge que entró ajustado al palo derecho. Iban aguantando bastante bien los locales, sin agobios, hasta que en un minuto todo pegó un vuelco. Doblete de Ferrán, el primero con algo de fortuna tras un rebote y de disparo el segundo. Picó Jorge por encima de la salida de Unai para hacer el 1-3 y poner el encuentro ya muy favorable. Muy tranquilo el segundo periodo con un Racing que ya no pudo llegar tanto como antes, aunque tampoco sufrió apenas. Un par de jugadas puntuales supusieron el 1-5 final. Un remate de primeras de Romeo tras acción de Jorge por la banda izquierda y uno más en la cuenta de Rillo, con potencia, después de hacer un sombrero, situaron el marcador definitivo. Extrañó bastante que no hubiera ni el más mínimo atisbo de celebración del título tras la conclusión, con todos los implicados yéndose directamente a vestuarios. Con celebración o sin ella, el noveno entorchado consecutivo ya es un hecho para la entidad de Juslibol, que esta vez bajo la dirección de Raúl Gimeno, sigue batiendo registros año tras año en esta categoría en la que va camino de hacer un pleno que nadie ha logrado de ganar los 30 partidos de liga, además de aportar ni más ni menos que ocho jugadores a la plantilla del alevín B del Real Zaragoza de la próxima campaña.

Como cada año cuando llega mayo, se produce un baile de fechas y horarios motivado por las comuniones, que hace que pasen cosas como la de esta vez, que se inició la jornada el domingo día 5 con la disputa del Stadium Casablanca-Valdefierro (5-2) y acabará doce días después con el choque entre el Montecarlo y el Cristo Rey.

El Stadium Venecia y el Santo Domingo Juventud pusieron en marcha el desfile semanal de partidos, jugando el miércoles en el campo Ochoa del club de Torrero. Triunfo para los locales que colocaron el partido muy a su favor durante la primera mitad, en la que se situaron tres goles arriba. Recortó mínimamente el Juventud, que en ningún momento tuvo opciones de acercarse mucho más. Asegura el Stadium finalizar entre los ocho primeros en un muy buen año.

Tras un tramo de calendario más exigente, el Delicias recuperó el sabor de la victoria después de seis derrotas consecutivas. Lo hizo en María de Huerva, en un duelo que resolvieron en la segunda mitad, donde marcaron los tres goles con los que lograron llevarse los tres puntos del feudo del Huracán.

Los únicos que mantuvieron el día de juego de siempre fueron el Balsas Picarral y el Oliver. Ganaron los azulgranas a pesar de contar con algunas bajas, asegurando de esta manera la tercera plaza definitiva, siendo los mejores entre los “terrenales” tras los inaccesibles Amistad y Montecarlo.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

Racing Club Zaragoza-Amistad | Benjamín Preferente @bpreferente

RACING CLUB ZARAGOZA 1-5 AMISTAD

Racing Club Zaragoza: Unai, Jorge, Gonzalo, Diego, Islam, Oriol, Javier y Jon. También jugaron: Izan, Subías y Serrano.

Amistad: Diego, Ferrán, Armin, Óliver, Romeo, Ismael, Julio y Jorge. También jugaron: Ziyad, Barriendos y Rillo.

Goles: 1-0, min. 7: Jorge. 1-1, min. 17: Ferrán. 1-2, min. 18: Ferrán. 1-3, min. 24: Jorge. 1-4, min. 30: Romeo. 1-5, min. 45: Rillo.

Árbitro: Lolumo Jarabo.

STADIUM VENECIA 4-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Stadium Venecia: David, Antonio, Manuel, Lucas, Marqués, Jorge, Villuendas y Sergio. También jugaron: Guillermo (ps), Marco, Unai y Nicolás.

Santo Domingo Juventud: Diego, Youssouf, Pablo, Nicolescu, Diallo, Lizer, Cheik y Mateo. También jugaron: Sambou, Erick, Felipe y Enzo.

Goles: 1-0, min. 7: Sergio. 2-0, min. 14: Jorge. 3-0, min. 20: Sergio. 3-1, min. 23: Mateo. 4-1, min. 33: Lucas. 4-2, min. 46: Sambou.

Árbitro: Garrapa Martín.

HURACÁN 0-3 DELICIAS

Huracán: Hugo, Alquézar, Guillermo, Juan, Martínez, Álex, Beltrán y Aventín. También jugaron: Mateo, Cabrera y Mario.

Delicias: Solanas, Oyono, Gabriel, Gueye, Felipe, Mainor, Pinilla y Sami. También jugaron: Castro y Aarón.

Goles: 0-1, min. 29: Aarón. 0-2, min. 38: Mainor. 0-3, min. 40: Sami.

Árbitro: Cerqueira Navarro.

BALSAS PICARRAL 0-3 OLIVER

Balsas Picarral: Kenai, Tomás, Fernando, De la Torre, Vargas, Thiago e Ibra. También jugaron: Yago (ps) y Gascón.

Oliver: Escribano, Lorien, Corchero, Enzo Viñal, David, Jorge, Hugo y Miguel. También jugaron: Nicolás y Álvaro.

Goles: 0-1, min. 20: Hugo. 0-2, min. 29: Álvaro. 0-3, min. 34: Hugo.

Árbitro: Pérez Torres.

CUARTE - LOS MOLINOS (Se jugará el lunes 13 a las 20.10)

EBRO - HERNÁN CORTÉS (Se jugará el martes 14 a las 19.00)

MONTECARLO - CRISTO REY (Se jugará el viernes 17 a las 19.15)

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 84 puntos

2º Montecarlo 72 puntos (2 partidos menos)

3º Oliver 64 puntos

4º Stadium Casablanca 57 puntos

5º Racing Club Zaragoza 54 puntos (1 partido menos)

6º Cuarte 51 puntos (1 partido menos)

7º Stadium Venecia 49 puntos

8º Santo Domingo Juventud 39 puntos

9º Valdefierro 38 puntos

10º Balsas Picarral 35 puntos

11º Delicias 26 puntos

12º Hernán Cortés 25 puntos (1 partido menos)

13º Ebro 22 puntos (1 partido menos)

14º Cristo Rey 18 puntos (1 partido menos)

15º Los Molinos 5 puntos (1 partido menos)

16º Huracán 3 puntos