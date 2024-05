Resumen de Alevín Preferente: Un gol de Jorge en la última jugada permite al Oliver continuar en la pelea por el título

Estuvo a punto de acabarse el pulso entre el Real Zaragoza y el Oliver por la liga. Le fue por milímetros a los azulgranas dejarse escapar dos puntos que le hubieran alejado definitivamente de su contrincante por el título. En un partido que tuvieron siempre bajo su control, pero que no sentenciaron haciendo el segundo, y como suele pasar tantas y tantas veces, el perdonar tiene castigo. El Cuarte, que apenas llegó en la segunda mitad, tuvo una falta a su favor, que no desaprovechó. La pegó Cabrera por alto, y aunque el meta local intentó despejar, no pudo. Locura, prisas en busca del segundo como fuera, que llegó milagrosamente en la última acción del partido, un balón al área en el que un mal remate de chilena acabó convirtiéndose en un pase a Jorge que abrió el manicomio de La Camisera, en un festejo emotivo de quienes sabían que disponían de una nueva bola extra. Se sacó de centro, pero enseguida el colegiado decretó el final de un choque agónico.

Muchísimo más plácida fue la victoria del Real Zaragoza sobre el Amistad. Fueron literalmente ganando los blanquillos de principio a fin, al marcar en la primera jugada de ataque. Cayeron dos tantos más antes del intermedio y otros dos más en la segunda mitad para completar la “manita”.

Se acerca el Santo Domingo Juventud después de superar al Huesca a disputar esa Copa Alevín en formato reducido cuyo funcionamiento se conoció entre semana, en el que la disputarán los cuatro primeros clasificados de la la liga (aunque quizá valga la quinta plaza también si renunciase el Real Zaragoza como ha sucedido otros años).

No se jugaban demasiado el Hernán Cortés y el Racing Club Zaragoza, quizá ver quien quedaba por delante del otro, puesto que llegaban empatados a 31 puntos a esta antepenúltima fecha. De momento son los del García Traid quienes toman la iniciativa entre ellos, al vencer por la mínima con la diana de Nsue.

Del resultado que se diera en el Carlos Sebastián de Agustinos iban a estar pendientes un par de equipos, ambos animando para que El Olivar lograse ganar allí, como así acabó aconteciendo. Eso supuso la salvación automática del Balsas Picarral, tras haber ganado horas antes en un día donde no podían permitirse un tropiezo ante el Actur Pablo Iglesias. En caso que hubiera pasado, todavía tenían una posible carta bajo la manga, al haber reclamado una posible alineación indebida del Racing Club Zaragoza por alineación indebida la pasada semana, que está a expensas de la resolución del Comité de Competición. El segundo interesado era el Valdefierro, que también salió muy beneficiado, por los méritos ajenos y por supuesto por los propios, después de sacar un puntazo del Gregorio Usabel igualando a tres con el Stadium Casablanca. No logran estar aún salvados los azules, pero lo tienen más cerca que nunca, puesto que aventajan en seis puntos al San Agustín, con seis por jugar, al que recibirán la próxima fecha en su terreno de juego, por lo que con el empate sería suficiente. La situación se complica al máximo para el conjunto colegial, al que la única baza que le lleva a la salvación consiste en ganar sus dos encuentros y que el Valdefierro los pierda.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

OLIVER 2-1 CUARTE

Oliver: Rodrigo, Julio, Pellejero, Molina, Mahamadu, Sumelzo, Salido, Bonet, Saborido, Jorge y Kevin. También jugaron: Álex (ps), Daniel, Hugo García, Martos, Nogués, Nicolás y Castillo.

Cuarte: Dante, Nicolás, Ignacio, Gutiérrez, Bruno, Artero, De Tomás, Luis María, Martorel, Cabrera y Nastase. También jugaron: Monterde (ps), Ibáñez, Monge, Aarón, Gael y Mateo.

Goles: 1-0, min. 19: Mahamadu. 1-1, min. 58: Cabrera. 2-1, min. 60+3: Jorge.

Árbitro: Cuello Santana. Amonestó a Bonet, Pellejero, Saborido; y a Artero.

REAL ZARAGOZA 5-0 AMISTAD

Real Zaragoza: Mario, Borao, Cortés, Ros, Yeray, Fañanás, Diego, Cámara, Gael, Pascual y Fernando. También jugaron: Beltrán (ps), Casorrán, Urquizo, Esteve, Aris, Leo y Jaime.

Amistad: Laiglesia, Gil, Muñoz, Villarroya, Lahoz, Amir, Díaz, Ander, Roberto, González y Mikel. También jugaron: Héctor (ps), Sebastián y Leo.

Goles: 1-0, min. 1: Cámara. 2-0, min. 26: Pascual. 3-0, min. 29: Ros. 4-0, min. 34: Esteve. 5-0, min. 41: Esteve.

Árbitro: López Gajón.

BALSAS PICARRAL 5-0 ACTUR PABLO IGLESIAS

Balsas Picarral: Abraham, Cunchillos, Vera, Erik, Felipe, Fran, Bretones, Seth, Bernad, Luca y Leo. También jugaron: Escolano (ps), Pais, Varela y Samuel.

Actur Pablo Iglesias: Enzo, Alejandro, Ion, Raúl, Isaac, Blasco, Iguaz, Jeray, Luca, Oliete y David. También jugaron: Lafuente (ps), Omar, Ayman, Niriel y Pumisacho.

Goles: 1-0, min. 5: Bretones. 2-0, min. 12: Bretones. 3-0, min. 34: Cunchillos. 4-0, min. 37: Erik. 5-0, min. 55: Bretones.

Árbitro: Bernad Martín.

HERNÁN CORTÉS 1-0 RACING CLUB ZARAGOZA

Hernán Cortés: Juan, Nsue, Forner, Bernad, Alejandro, Giménez, Murillo, Mainar, Herrera, Iker y Leo. También jugaron: Samuel, Calzón, Thiago, Javier, Gutiérrez, Raúl y San Felipe.

Racing Club Zaragoza: Diego, Leo, Miguel Ángel, Marco, Rodrigo, Hugo Jiménez, Hugo Vicente, Artal, Meléndez, Adrián y Mateo. También jugaron: Jaime, Nicolás y Mauri.

Goles: 1-0, min. 35: Nsue.

Árbitro: Pascual Villarroya. Amonestó a los locales Juan, Bernad y Nsue.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 2-1 HUESCA

Santo Domingo Juventud: Soriano, Loscertales, Enzo, Aranda, Baeta, Gascón, Alan, Adrián, Roglan, Hugo y Vicente. También jugaron: Letosa, Alfredo, Albino, Monclús y Villanueva.

Huesca: Jorge, Carbonell, Joel, Mohamadou, Alonso, Herrero, Asier, Antonio, Hernando, Del Río y Leo. También jugaron: Martín (ps), Otín, Mur, Lorenzo, Juan, Satué y Escartín.

Goles: 1-0, min. 9: Adrián. 2-0, min. 32: Alan. 2-1, min. 58: Asier.

Árbitro: Bielsa Fernández. Amonestó al visitante Hernando.

SAN AGUSTÍN 1-2 EL OLIVAR

San Agustín: Arana, Garín, Narro, Álvaro, De Miguel, Roberto, Mario, Caudevilla, Nicolás, Cerdán y Dieste. También jugaron: Velasco (ps), Colás, Luca, Mateo, Centro e Indiano.

El Olivar: Nicolás, Paesa, Caldero, Clavejas, Molinero, Ruiz, Ramas, Canfranc, Guillermo, Aguado e Ignacio. También jugaron: Erik (ps), Lázaro, Arzabala, Lausín, Álvaro y Ramos.

Goles: 0-1, min. 6: Clavejas. 0-2, min. 20: Ruiz. 1-2, min. 58: De Miguel.

Árbitro: Idrissi Ouali. Amonestó al local Luca.

STADIUM CASABLANCA 3-3 VALDEFIERRO

Stadium Casablanca: Carlos, Vilela, Marco, Florián, Burgos, Barraqueta, Vicente, Campos, Alonso, Caseras y Sanjuán. También jugaron: Salvador (ps), Duarte, Gonzalo, Carabantes y Belenguer.

Valdefierro: Forcén, Royo, Portillo, Petre, Calatayud, Urgel, Zárate, Portao, Aured, Cuartero y Asier. También jugaron: Roso, Eric, Palomino, Kenzo y Montero.

Goles: 0-1, min. 10: Urgel. 1-1, min. 14: Barraqueta. 1-2, min. 19: Portao. 2-2, min. 25: Barraqueta. 2-3, min. 38: Eric. 3-3, min. 53: Barraqueta.

Árbitro: Buil Teller. Amonestó al visitante Palomino.

MONTECARLO - EBRO (DOMINGO 10.30)

Montecarlo: También jugaron:

Ebro: También jugaron:

Goles:

Árbitro: Lou Cifuentes.

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 77 puntos

2º Oliver 75 puntos

3º Amistad 58 puntos

4º Santo Domingo Juventud 56 puntos

5º Stadium Casablanca 53 puntos

6º Montecarlo 50 puntos (1 partido menos)

7º El Olivar 44 puntos

8º Huesca 41 puntos

9º Cuarte 41 puntos

10º Hernán Cortés 34 puntos

11º Racing Club Zaragoza 31 puntos

12º Ebro 24 puntos (1 partido menos)

13º Balsas Picarral 19 puntos

14º Valdefierro 17 puntos

15º San Agustín 11 puntos

16º Actur Pablo Iglesias 1 punto