El Tarazona acusa la inferioridad numérica y cae ante el filial de la Real Sociedad

El Tarazona perdió en casa una buena oportunidad de escaparse de manera casi definitiva del descenso. Cayó derrotado ante el filial de la Real Sociedad, en un partido con la polémica expulsión de Keita en la primera parte, que marcó el devenir del partido. Ya en la segunda parte, un solitario gol de Fiabema permitió a la Real Sociedad B llevarse los tres puntos del Municipal, ante un Tarazona que tuvo opciones hasta el último momento, pero que no tuvo acierto.

Comenzó el partido con mucha igualdad por parte de ambos equipos. Tras unos primeros minutos de tanteo sin ocasiones, fueron los locales los que comenzaron a llevar peligro sobre la portería de Fraga. Liberto estuvo muy cerca de rematar de manera acrobática un buen centro de Areso, pero no conectó con el balón. Poco después, la escuadra local protestó unas posibles manos en el área de la Real Sociedad B, no señaladas por el árbitro. Areso realizó una buena jugada por banda que tampoco encontró rematador, justo antes de la jugada polémica del partido. Tras una falta no pitada sobre Liberto, el colegiado del encuentro enseñó la segunda amarilla a Keita tras una falta algo rigurosa, dejando al Tarazona con un jugador menos para el resto del partido. No dio tiempo para más y ambos equipos marcharon camino de vestuarios con todo por decidir.

La segunda parte comenzó con un doble cambio en el Tarazona para tratar de ajustar la inferioridad numérica. Se quedaron en vestuarios Gnali y Areso y entraron Fer Cano y Mounir. La Real Sociedad dominó desde el comienzo ante un Tarazona tratando de cerrar líneas y buscando su oportunidad a la contra. Salvi tuvo que intervenir para mantener el empate a cero ante un remate a bocajarro de un jugador rival. Azkune estuvo cerca de inaugurar el marcador poco después pero su remate con pierna zurda se estrelló con el larguero. Un remate de Peru Rodríguez a la salida de un saque de esquina también se encontró con el larguero. Rozaba el gol el cuadro visitante, ante un Tarazona que resistía con fortuna. Sin embargo, nada pudo hacer Salvi en el 63’. Fiabema definió un mano a mano ante el meta turiasonense con un disparo cruzado tras un buen pase en profundidad de Balda. Se puso el partido complicado para un Tarazona que, pese a la inferioridad, nunca perdió la cara al partido y siguió confiando en sus posibilidades de puntuar. Fer Cano remató alto por muy poco en la mejor ocasión del Tarazona en la segunda parte. Guille Alonso y Ballo entraron en la fase final del partido, en busca del empate, pero no lograron tener opciones para conseguir la igualada. Tan solo un lanzamiento de falta de Álex Gil que se marchó fuera por poco.

Ficha técnica:

Tarazona: Salvi, San Emeterio, Gnali (Mounir, 46), Trilles, Keita, Cubillas (Dieste, 62), Álex Gil, Kortazar, Areso (Fer Cano, 46), Pedreño (Guille Alonso, 80) y Liberto (Kader, 72).

Real Sociedad B: Fraga, Aramburu, Rodríguez (Mariezkurrena, 70), Gorrotxategi, Marín, Fiabema (Mikel, 70), Lebarbier (Zoilo, 77), Azkune (Eder, 84), Balda (Unax, 77), Rupérez y Beitia.

Goles: 0-1, min. 63: Fiabema.

Árbitro: González Páez. Amonestó a Trilles, Kader, Salvi; Beitia y Gorrotxategi. Expulsó por doble amonestación al local Keita (38’).