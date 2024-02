Todas las crónicas del grupo 1 de Regional Preferente: El Sariñena supera al Valdefierro en un intenso partido

SARIÑENA 4-2 VALDEFIERRO

Sariñena: Campo, Incze, Cubel (Opoku, 89), Ávila (Berrendo, 59), Cortés, Camañes, Vargas, Lamine, Callao, Escalzo y Emilio.

Valdefierro: Artero, González, Guti, Sergio, Isern (Lázaro, 81), Martínez, Andrés, Medina, Adrián (Cristian, 61), Vicente y Casañal (Del Río, 65).

Goles: 1-0, min. 8: Cubel. 1-1, min. 30: Martínez. 1-2, min. 38: Martínez. 2-2, min. 63: Cubel. 3-2, min. 76: Cortés. 4-2, min. 89: Lamine.

Árbitro: Fle Usón. Amonestó a Camañes; a Casañal, Artero, Cristian, Andrés, Sergio. Expulsó por roja directa al visitante Guti (89’).

Comentario: El Sariñena protagonizó una gran remontada que le permitió pasar de un 1-2 a un 4-2 en la última media hora.

Se adelantó muy pronto el equipo local, pero empató en un penalti el Valdefierro, parado en primera instancia, pero rematado en segunda. Los zaragozanos consiguieron ponerse por delante antes del descanso. Ya en la segunda parte, el Sariñena salió, pero los goles no llegaron hasta el 62 y entonces fueron cayendo hasta el 4-2 definitivo.

EFB HUESCA 1-1 SADABENSE

EFB Huesca: Henry, Gargallo, Gastón, Maciel, Diallo, Sanagustín (Monge, 46), Fuller, Martín (Cardoso, 65), Bellón (Abella, 65), Egea (Augustus, 82) y Acín.

Sadabense: Sanjuán, Roberto, Torres, Gracia, Aguerri (Poderós, 78), Pascual (Fumanal, 89), Soro, Giménez (Ros, 70), Emilio y Álvarez (Cortés, 70).

Goles: 0-1, min. 32: Roberto. 1-1, min. 84: Cardoso.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a Fuller, Cardoso; a Torres y Emilio. Expulsó por roja directa al local Diallo (26’).

Comentario: Empate a uno en el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza entre el EFB Huesca y el Sadabense. Partido muy bien jugado por los pupilos de Ibón Lostal y Gorka Ojeda que supieron empatar el partido en los últimos minutos tras jugar 70' con un hombre menos, tras la expulsión de Ala Diallo sobre el 25´, lo que supuso un jarro de agua fría para el conjunto oscense. En el primer cuarto de hora hubo varias ocasiones de gol por parte de ambos equipos e incluso un penalti sobre Martín Luna que el árbitro señaló pero su asistente señaló fuera de juego y la pena máxima fue anulada. Corría el minuto veinticinco cuando Alassane Diallo fue expulsado y dejó al equipo oscense con diez jugadores para afrontar nada más y nada menos que setenta minutos y más cuando mejor se encontraba jugando sobre el verde el Internacional Huesca ante un buen equipo Cincovilles. Está acción desvirtuó al joven equipo oscense que vio como a los pocos minutos el equipo de las Cinco Villas abría el marcador tras un buen tiro cruzado desde el borde del área que el portero local Henry nada pudo hacer para evitarlo. Ya en la segunda mitad y tras el paso por el vestuario, los cambios realizados por el Huesca surgieron su efecto y con un buen juego, los locales empataron, tras rondar en demasiadas ocasiones el área visitante, con un bonito gol de Djayson Cardoso tras una bonita falta tirada al borde del área.

SABIÑÁNIGO 1-1 GURREA

Sabiñánigo: Iván Pérez, Tolo, Landa (Abraham, 81), Soria, Fañanás, Paúles (Ibra, 83), Gracia (Dylan, 65), Jonatan, Cano (Grasa, 65), Rubén y Giménez (Leo, 65).

Gurrea: Cervello, Julia, Palacio, Riyad (Ebuale, 68), Mur, El Hamdi (Nguema, 78), Muñoz, Vargas, Figueras, Sinera (Aarón, 56) y Gurrea.

Goles: 0-1, min. 10: El Hamdi. 1-1, min. 14: Paúles.

Árbitro: Royán García. Amonestó a Dylan, Paúles, Fañanás; a Figueras, Aarón. Expulsó por doble amonestación al local Toro (89’) y por roja directa a Iván Pérez (80’).

Comentario: Sabiñánigo y Gurrea empataron a uno en un partido insuficiente para los de casa, que en la primera parte desaprovecharon hasta cuatro ocasiones claras de gol para irse con ventaja al descanso. La mala puntería dejó a los de casa con el 1-1 en el marcador en los primeros 45 minutos, ya que se adelantó el Gurrea a los diez minutos y empató el Sabi a los catorce. La segunda parte se jugó lo que dejó el Gurrea, ya que aprovechó cualquier oportunidad para llegar con vida y opciones de puntuar hasta los minutos finales. Para colmo para los locales, el Sabi acabó con dos jugadores menos. El guardameta Iván vio la roja directa tras llevarse por delante fuera del área al delantero del Gurrea, mientras que Toro fue expulsado por doble amarilla al pedirle al árbitro una falta.

ROBRES 4-2 ALTORRICÓN

Robres: Badía, Vidal, Nicolescu, Raúl, Val (Marín, 65), Guti, Muñoz (Marcos, 88), Delgado, Usón, Serrano (Sanz, 42) y Edu Vicente (Calvo, 46).

Altorricón: Iván, Baye, Lumbierres, Joel, Lamine, Kleiber (Coker, 46), Zamora (Fall, 30), Ousmane, El Asri, Álex (Sow, 46) y Diakité (Papis, 76).

Goles: 1-0, min. 8: Val. 2-0, min. 16: Muñoz. 2-1, min. 24: El Asri. 3-1, min. 26: Muñoz. 4-1, min. 28: Guti. 4-2, min. 68: Fall.

Árbitro: Monesma Sánchez. Amonestó al local Nicolescu.

Comentario: Un Robres muy superior en los primeros 45 minutos se impuso a un Altorricón que fue de menos a más. Val adelantó a los amarillos a los ocho minutos con un remate en el segundo palo. En el 15 Muñoz amplió la renta al batir a Fondevila por bajo. El Robres dominaba, pero el Altorricón acortó distancias tras un mal despeje de David que Mohamed aprovechó con una vaselina lejana. Los visitantes se metieron en el partido, aunque volvieron a demostrar fragilidad y encajaron dos tantos más antes del descanso. En el segundo, sin Edu Vicente el Robres no trenzaba igual y el Altorricón hizo el segundo y mandó un balón al larguero tras una chilena.

DELICIAS 0-2 ZUERA

Delicias: Blanco, Enrech, Darío, Lanzaro, Tabuenca, Gran (Jiménez, 70), Sánchez (Vizcarra, 84), Marzo, Pina (Marco, 65), Diop (Sow, 84) y Badías (Tipan, 70).

Zuera: Jorge, Oli, Alfredo (Stokic, 74), Escusol (Bilal, 67), Marco, Kenta (Cabrero, 67), Cebrián, Olivera (Jaime, 88), Mallada (Moría, 74), Días y Ventura.

Goles: 0-1, min. 61: Mallada. 0-2, min. 83: Moría.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Sánchez, Pina, Enrech, Sow; a Mallada y Alfredo.

Comentario: En el primer tiempo, el equipo local mostró un rendimiento sólido al mantener su portería invicta, pero se evidenciaron dificultades en la toma de decisiones en la última parte del campo. En el segundo tiempo, a pesar de mantener la mentalidad defensiva, una oportunidad clara para tomar la delantera se desaprovechó, y el equipo de la capital finalmente sufrió dos goles en contra, siendo el segundo resultado de un error en la salida de balón.

LOS BANCOS 1-0 ALCOLEA

Los Bancos: Iñaki, Deza (Cánovas, 56), Ayneto, Burillo (Mendoza, 62), Camara (Moreno, 62), López (Vallespín, 80), Garcés, Torres, Orozco, Joel y Bernal.

Alcolea: Mballo, Bah (Imad, 88), Marcos, Óscar, Gou, Raúl (Boubacar, 75), Óscar (Sidibe, 75), César (Suelves, 88), Fofana, Yassine y Baringo.

Goles: 1-0, min. 84: Mendoza.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a los locales Moreno, Orozco y al visitante César.

Comentario: Los Bancos se llevó los tres puntos ante el Alcolea en un partido cuya primera parte estuvo controlada por el Alcolea, aunque las ocasiones fueron escasas. En la segunda parte, el Alcolea se mantuvo más replegado, buscando acciones al contragolpe, intentando sorprender a la defensa local, aunque finalmente con un remate de cabeza, Mendoza puso el primer y único gol local.

SANTA ANASTASIA 5-0 TARDIENTA

Santa Anastasia: Aguilar, Sentís, Les, Rodrigo (Mateo, 58), Almuzara, Izan, Oliva (Samuel, 79), Bericat (Abadía, 58), Alonso, Pérez y Óscar (Pardo, 66).

Tardienta: Martín, Aristz, Guti (Fraile, 62), Salas (Coll, 62), Bastidas, Sinusia, Duato, Aitor (Río, 80), Pérez (Tosat, 83), Sanjuán (Álex, 80) y James.

Goles: 1-0, min. 53: Oliva. 2-0, min. 77: Mateo. 3-0, min. 78: Oliva. 4-0, min. 84: Mateo. 5-0, min. 85: Izan.

Árbitro: Muñoz Chups. Amonestó a Oliva; a Salas y Bastidas.

Comentario: Abultada victoria del Santa Anastasia frente al Tardienta. Resultado que no refleja lo que se vio en el terreno de juego. Los locales no estuvieron bien en la primera mitad, en un partido con mucha lucha y juego directo. Fue el Tardienta el que dispuso de más acercamientos, pero ninguno de los dos equipos consiguió abrir la lata antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, los de Ejea mejoraron y fruto de ello llegó el primer tanto en el minuto 53. Los altoaragoneses pretaron para intentar darle la vuelta al marcador y tuvo dos ocasiones muy claras, no solo para empatar sino incluso para ganar. A partir de ahí, el Tardienta bajó los brazos y el Santa Anastasia se aprovechó de ello para anotar el resto de los goles, que fueron cayendo con excesiva facilidad, hasta el definitivo 5-0.

ONTIÑENA 4-2 JACETANO

Ontiñena: Salas, Chaka, Mir, Baringo, Samate (Abadía, 86), Serrate (Romero, 72), Campo, Novales (Barcos, 89), Cissé (Casado, 86), Ruiz (Gracia, 72) y Roda.

Jacetano: Grasa, Antolín, Portaña (Beytat, 72), Urieta, Noriega (Ponce, 50), Garrido (Tomás, 55), Fornaris, Ibán, Puyuelo, Bandrés y Álvarez (Casajús, 55).

Goles: 1-0, min. 3: Samate. 1-1, min. 32: Puyuelo. 2-1, min. 52: Samate. 2-2, min. 73: Casajús. 3-2, min. 75: Mir. 4-2, min. 81: Cissé.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Serrate; a Portaña y Álvarez.

Comentario: El Ontiñena se impuso en un duelo de goles y con mucho público. Se adelantó en el minuto 3 por medio de Samate, de cabeza. Pero el Jacetano reaccionó, se estiró y empató en el 32. Empezaron mejor la segunda parte los locales. Les anularon un gol de Samate, pero se resarció marcando en jugada individual el 2-1. El Jacetano volvió a igualar en un fallo local. Pero un golazo de Dani Mir desde fuera del área y otro de Cisse sentenciaron.

FB BINÉFAR 2-3 MONTECARLO

FB Binéfar: Pérez, Niakaso, Palacín (Coulibaly, 60), Prat, Román (Lacambra, 60), Baches (Solanilla, 76), Sayón, Magassa, Alpha, Torres (Ndiaye, 76) y Lalana.

Montecarlo: Martínez, Kaito, Briz, Caballero, Barrios, García, Marcos, Lera (Diallo, 74), Gracia, Duato (Jaime, 82) y Redondo.

Goles: 0-1, min. 20: Niakaso, en propia. 0-2, min. 53: García. 1-2, min. 58: Sayón. 2-2, min. 59: Román. 2-3, min. 62: Barrios.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a Román, Sayón, Solanilla, Lalana, Niakaso; a Dauto.

Comentario: El Montecarlo ganó al Atlético Binéfar en un partido igualado y de mucho correcalles, jugado de área a área y con el marcador cambiante.

El Montecarlo salió replegado, cedió el balón y buscó el contraataque y se adelantó en un barullo en un córner. La segunda parte fue un correcalles y en acción individual los zaragozanos metieron el 0-2. Cuando el Binéfar parecía perdido, igualó en dos jugadas por banda culminadas por Sayon y Angelo. Pero poco después el Montecarlo marcó en un córner y aguantó hasta el final.