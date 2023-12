Todas las crónicas de Tercera Federación: La eficacia del Almudévar amarga la visita del Caspe al Virgen de la Corona

El Caspe visitó el Virgen de la Corona con la intención de sumar los tres puntos y seguir apretando la zona noble de la clasificación, pero ahí le esperaba un Almudévar acertado de cara a puerta.

Tras unos primeros minutos de tanteo, las llegadas a las dos áreas fueron sucediéndose, teniendo las de los locales algo más de peligro. No obstante, el Caspe estuvo a punto de abrir la lata en una jugada a balón parado que remató solo Barriendos, exigiendo una demostración de reflejos de Albero para evitar el gol de los visitantes.

Poco a poco el Caspe fue tomando el control del juego, obligando a su rival a recurrir a salidas a la contra. En los últimos diez minutos del primer tiempo las tornas empezaron a cambiar y el Almudévar generó peligro claro y presionó a los visitantes. Sin embargo, pese a la insistencia de los visitantes, se llegó al tiempo de descanso sin que ninguno de los dos equipos lograra deshacer el empate inicial.

Ya en la segunda mitad, el Caspe salió más enchufado y empezó a poner en apuros a la zaga local, siendo el ex del Almudévar, Karol el artífice de algunas de las oportunidades más peligrosas de los caspolinos. Barriendos estuvo a punto de hacer el 0-1, pero la rápida anticipación de Albero evitó que se estrenara el electrónico antes de tiempo. Pasada la primera hora de juego el Almudévar fue reaccionando. Lizer entró por la banda y le sirvió el balón a AInoza, quien no llegó a rematar por muy poco.

Sin embargo, a los pocos minutos los amarillos inauguraron el electrónico desde el punto de penalti, siendo el propio Ainoza el encargado de transformarlo en el 1-0. No hubo que esperar mucho para ver como los locales doblaban su ventaja, esta vez gracias a Luisja en una jugada a balón parado. El Almudévar no bajó el ritmo y Cortés estuvo a punto de matar el partido tras zafarse de dos defensas y, desde la frontal, enviar el balón rozando la madera.

Poco a poco el Cuarte, con el resultado en contra, fue apretando a su rival forzando que saliera a la contra, pero eso no impidió que en el minuto 86 Ainoza recibiera un pase de Veintemilla en el segundo palo para servirle el 3-0 a Conte, dejando sentenciado el triunfo a favor del conjunto oscense.

Ficha técnica:

Almudévar: Alberto, Luisja, Elbaile, Emilio, Vera (Veintemilla, 60), Conte (Pascual, 88), Lizer (Abadía, 88), Agustín, Ñama (Trullén, 60), Ainoza y Ros (Ballarín, 72).

Caspe: Máñez, Vicente (Agbor, 73), Karol, Abadía (Horno, 73), Vera, Iñaki, Cortés, Rubí, Marín, Villaoslada (Casado, 82) y Barriendos (Gracia Peña, 73).

Goles: 1-0, min. 65: Ainoza, de penalti. 2-0, min. 70: Luisja. 3-0, min. 86: Conte.

Árbitro: Lucía Lobera.

TAMARITE 2-3 BELCHITE 97

Tamarite: Édgar, Cervera (Álex, 67), Balué, Varilla (Fauria, 67), Genís (Morillo, 79), Eric, Totti (Coulibaly, 46), Espinosa, Flo, Sola y Sales (Youssef, 67).

Belchite 97: David, Rey, Charneca, Cotoño (Erick, 68), Hugo (Lizáldez, 82), Gomis (Patrick, 82), Chorén, Carbó, Cabrero (Okon, 68), Usher y Salcedo (Tolo, 90).

Goles: 1-0, min. 3: Balué. 1-1, min. 30: Hugo. 1-2, min. 50: Usher. 2-2, min. 79: Balué. 2-3, min. 83: Charneca.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Balué; Hugo, Cabrero, Carbó, Lizáldez y Patrick.

Comentario: El Tamarite perdió en casa en un encuentro con vaivenes en el marcador que acabó llevándose el Belchite, pese al empeño local al final por rescatar al menos un punto.

El Tamarite abrió el marcador en el minuto 4, tras un córner que remataba Balué con un fuerte cabezazo que envió al fondo de las redes. Los literanos iban creando y firmando buenas ocasiones de gol y pudieron aumentar su ventaja en una jugada que parecía encaminada al gol y que acabó pegando en el poste. En el fútbol no puedes perdonar y en el minuto 30, Gonzalvo hizo el 1-1 para el Belchite tras aprovechar un saque de córner que remataba a placer. Pocas ocasiones más se pueden reseñar desde ese momento hasta el descanso, al que se llegó con igualdad en el marcador.

Empezó la segunda parte y el Belchite, que arrancó mejor, no tardó en ponerse por delante con el gol que establecía el 1-2.

Pero el Tamarite fue insistente y Balué de nuevo volvía a igualar el encuentro en el minuto 79. Poco le duró la alegría a los literanos, pues en los últimos minutos el Belchite hundía al Tamarite poniendo el 2-3 en el marcador.

Al final, derrota para el Tamaritr con un final del partido de infarto en el que los locales asediaron la portería del Belchite y dispusieron de ocasiones para empatar, pero no las culminaron.

ATLÉTICO MONZÓN 0-0 ÉPILA

At. Monzón: Nelson, Carrera, Valencia, Claver (Mauro, 11), Iago, Fred (Muñoz, 75), Adrián, Jeremy (Chipi, 60), Leo, Arnedillo y Jerez.

Épila: Aarón, Lou, Uche, Gil, Rupérez, Manau, Hamza (Rafinha, 46), Monteiro (Ariño, 62), Caro (Lucio, 68), Losfablos (Gómez, 89) y Tapia.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Jerez, Iago, Claver; Monteiro, Manau y Lucio.

Comentario: El Monzón tuvo que conformarse con un punto ante el Épila, después de no conseguir marcar. Fueron mejores los rojiblancos, mandaron en el partido, pero no consiguieron concretar algunas ocasiones en la primera parte, concentradas en los primeros y en los últimos minutos. En la segunda apenas hubo nada y el Épila se llevó el premio después del empate sin apenas generar nada. El Monzón tuvo un arranque de partido prometedor. Apenas transcurridos unos segundos tuvo una oportunidad clarísima. Un buen balón interior dejó a Jeremy ante el portero Aarón, pero con éste encima estrelló el balón en su cuerpo. El Monzón llegaba y Adriá Fernández estuvo a punto de salir con éxito de una acción individual en el área. Después llegó una lesión de Claver que obligó al primer cambio local y el partido entró en una fase sin ocasiones. El Monzón mantenía el control, pero sin profundidad, pese a los intentos de Adriá de caer a banda, controlar balones y combinar. El Épila apenas generaba nada y el meta local Nelson no tuvo que intervenir.

Justo antes del descanso el Monzón tuvo otras dos claras. Otro buen pase al hueco dejó a Adriá ante el portero que logró despejar su disparo y poco después Teixeira lo intentó desde la frontal y obligó a Aarón a volver a despejar. El Épila mostró más ahínco y ambición en el comienzo de la segunda parte, con más balón.

Pero fue Adriá quien tuvo otra muy clara en un centro que se paseó sin que lograra rematarlo. La segunda parte apenas ofreció nada después. Los intentos ofensivos fueron tímidos. Y solo en los últimos minutos el Monzón puso algo más de empeño y rondó el área.

UTRILLAS 2-0 BORJA (Ismael Ramón)

Utrillas: Lainez, Júdez, Tatín (Yerai, 83), Adrián (Tena, 46), Redolar, Alexandre (Lautaro, 88), López, Álvaro, Casero (Marco, 88), Ruiz y Mallor (Guillermo, 57).

Borja: Montorio, Garrido, Gazzoni, Pablo, Pedro (Gea, 52), Puky (Juan, 76), Puente (Lahuerta, 66), Ventura, Solans, Navarro (Daniel, 76) y Usón.

Goles: 1-0, min. 72: Redolar. 2-0, min. 80: Tatín.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó al visitante Gazzoni.

Comentario: Nuevo paso adelante del Utrillas, que se impuso al Borja por 2-0 y alarga a siete su racha de jornadas sin perder.

Ya sobre el césped y con el partido en marcha, el Borja optó por encerrarse atrás en un planteamiento extremadamente defensivo que el Utrillas tuvo muchas dificultades para resquebrajar. A los de Lerga, tener más el balón y llevar la iniciativa les sirvió de poco de cara a su propósito de traducirlo en ocasiones. Bien en jugadas elaboradas por el centro, o bien abriendo a las bandas en busca de centros laterales, los turolenses iniciaron muchas jugadas prometedoras, pero sus buenas intenciones siempre fueron replicadas por el muro defensivo de los de Juan Ignacio González, que afrontaba un desplazamiento de los que responden a la etiqueta de mucho que ganar y nada que perder.

Un par de disparos que murieron en las manos del guardameta visitante David Montorio y otros tantos centros que se pasearon por delante de la portería visitante sin encontrar rematador fueron todo el bagaje ofensivo de los locales en un primer tiempo que bien podría resumirse como de mucho picar piedra sin premio alguno para el Utrillas.

El paso por los vestuarios no hizo cambiar ninguna de las líneas generales del partido, para el que de salida en el segundo tiempo siguió valiendo el mismo guion. El Utrillas llevando el mando del juego y atacando con comodidad hasta la zona de tres cuartos, donde se enzarzaba con una telaraña defensiva que rayaba a la altura de lo deseado en las filas del Borja. La entrada de Diego Tena en el descanso y de Guille cerca ya de consumido el cuarto de hora inicial de la reanudación trataron de dar más mordiente ofensivo a los locales y en cierto modo lo consiguieron, pero sin acabar de revelarse tampoco como un factor desequilibrante.

Tan escrito como estaba el guion de lo que estaba sucediendo, lo estaba también el que debía escribirse para que el partido cambiara. Llana y simplemente, marcar un gol. De no conseguirlo el Utrillas, el duelo se encaminaba hacia un empate sin goles a no ser que en una acción aislada los visitantes aún consiguieran un botín más suculento.

Por suerte para los intereses del Utrillas, y por suerte también para hacer justicia con el equipo que más buscó la victoria, sucedió lo primero. En el minuto 72, uno de tantos ataques iniciados por los locales terminó con un despeje de la zaga visitante, que mandó el balón a córner. A su salida, Diego Redolar conectó un preciso remate de cabeza que mandó el balón lejos del alcance del hasta entonces inexpugnable Montorio. Por fin la alegría había llegado a la grada de La Vega y por fin el Utrillas había perforado el muro defensivo de un Borja al que el resultado que reflejaba el luminoso no le iba bien por vez primera en toda la tarde.

Resultó ser entonces que el equipo que solo se sabía defender mostró que también tenía argumentos para atacar. El paso adelante que dio el Borja fue acompañado del obligado paso atrás que tuvo que dar el Utrillas para defender su mínima ventaja ante un rival que, a la que lo necesitó, tuvo la capacidad de merodear con peligro el área de Marco Lainez.

Fue una fase de partido que duró ocho minutos, los que tardó el Utrillas en sumar al primer gol que había abierto la lata el segundo que sentenció definitivamente el duelo. Diego Tena se valió de su frescura de piernas para irse por la banda, dibujar una buena jugada individual y ponerle el cuero en bandeja a ´´Tatín´´ Leandro, que con una buena definición resolvió ante Montorio para sellar el 2-0.

La diferencia convirtió ya en un trámite los diez minutos restantes, en los que el Utrillas aun probó de aumentar su ventaja pero le faltó algo de acierto en los metros finales para hacerlo. Tampoco le hizo falta para acabar sumando tres puntos muy trabajados y mantener una buena racha que llega ya a las siete jornadas consecutivas sumando, sea un punto o, como en esta ocasión, los tres.

CARIÑENA 2-2 HUESCA B

Cariñena: Augusto, Closa, Rodrigo, Requejo, Orús (Lounis, 70), Pedro, Ibra, Rica (Lorente, 46), Aarón (Abuy, 46), Caicedo (Fajardo, 90) y Gálvez.

Huesca B: Hórreo, Espinosa, Escario, Rodri Val, David García, Franco (De Lucas, 88), Delgado, Bakary, David Val (Torra, 68), Torguet y Armero.

Goles: 0-1, min. 41: Armero. 1-1, min. 51: Rodrigo. 2-1, min. 55: Requejo. 2-2, min. 91: Escario.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Aarón, Requejo, Pedro, Orús; Franco, Torguet y David Val. Expulsó con roja directa al local Lorente (62’) y con doble amarilla al visitante David García (83’).

Comentario: La Platera acogió un duro enfrentamiento en el que el Cariñena recibió al Huesca B. Los de Humberto Arto consiguieron sobreponerse al tanto inicial de los oscenses pero tras quedarse en inferioridad numérica, vieron como se escapaban los puntos en el tiempo de descuento.

El primer tramo del encuentro se mantuvo muy igualado, pudiendo abrir la lata el Cariñena en una buena ocasión que Hórreo se encargó de frustrar. Pasados los primeros veinte minutos, el Huesca empezó a ganar altura y a disponer de acercamientos muy peligrosos, llegando justo antes del descanso el 0-1 por mediación de Armero.

Tras el paso por vestuarios los locales saltaron muy bien al césped y en dos acciones prácticamente consecutivas finalizadas por Rodrigo y Requejo consiguieron voltear el resultado, subiendo el 2-1 al electrónico y contando el Cariñena con oportunidades para hacer el tercero.

Sin embargo, la expulsión por roja directa de Lorente en el minuto 62 hizo que los del Cariñena tuvieran que sufrir para mantener la ventaja. En la recta final del partido los efectivos se igualaron tras la expulsión de David García por doble amarilla en las filas del Huesca B, pero eso no impidió que los altoaragoneses empataran el duelo en el tiempo de descuento con el tanto de Escario.

Aún hubo tiempo para que el Cariñena volviera a tomar la ventaja. Fue en una jugada en la que Ibra se quedó solo ante el portero para marcar, pero su disparo se marchó fuera y el empate quedó visto para sentencia, esfumándose una muy buena oportunidad de recortar diferencias con la salvación.

EBRO 1-2 FRAGA

Ebro: Abad, Saúl, Barrio (Escolar, 72), Espiérrez, Muñoz, Carrasco (Llabrés, 52), Torcal, Paki, Chárlez, Iván Pérez y Quique Navarro (Garrido, 52).

Fraga: Marc, Genís, Cazalilla, Alexis (Larroya, 91), Sanjuán (Pau, 76), Bautista, Solano (Pirla, 84), Marcel, Novials, Morales y César

Goles: 0-1, min. 35: César, de penalti. 0-2, min. 65: Alexis. 1-2, min. 86: Garrido.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Saúl, Garrido, Llabrés; Morales, Sanjuán, Alexis y Marc.

Comentario: El Fraga sabía que visitaba una plaza muy complicada como es la de la Almozara y optó por un planteamiento muy físico que le permitiera ganar los duelos contra los jugadores del Ebro, materializándose este plan en el resultado final de 1-2.

No obstante, el conjunto fragatino no fue capaz de crear peligro claro, todo lo contrario que el cuadro arlequinado, al que solo su acierto de cara a puerta le privó de puntuar. Aunque el Ebro llevó la iniciativa ofensiva, quien estrenó el electrónico fue el Fraga. Lo hizo desde el punto de penalti gracias a César, llegándose así al intermedio con el resultado de 0-1.

La segunda parte empezó con el mismo guion. Los de Javier Genovés siguieron acaparando la mayor parte del peligro, pero en un lanzamiento de falta directa ejecutado por Alexis, Abad no pudo evitar que el 0-2 subiera al marcador. El Ebro no se vino abajo y siguió insistiendo, recortando diferencias en los minutos finales gracias a Garrido, pero no fue suficiente para puntuar y mantener la presión a los puestos más altos.

ILLUECA 3-3 BINÉFAR

Illueca: Aure, Mata, Danda, Agustín (Galán, 83), Rubén, Villalba (Gumiel, 46), Emilio (Montllor, 83), Yus, Cardo (Kombe, 67), Andreu y Roncea (Zakaria, 89).

Binéfar: Marc, Enric (Sidibe, 77), Calvo, Joel, Fall, Ratto (Sanz, 86), Chicho (Llobet, 62), Vicente (Samitier, 62), Bernadó (De la Fuente, 46), Barrau y Arón.

Goles: 0-1, min. 2: Ratto. 1-1, min. 9: Roncea. 2-1, min. 54: Emilio. 3-1, min. 56: Emilio. 3-2, min. 59: Arón. 3-3, min. 89: Sanz.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó al visitante Arón.

Comentario: Reparto de puntos entre Illueca y Binéfar en un partido abierto y con momentos de buen juego para ambos equipos. Se adelantó el Binéfar, en un momento en que aprovechó que se enfrentaban a 10 jugadores porque se encontraba un jugador del Illueca siendo atendido en la banda. Roncea empató con una gran acción y el encuentro se marchó en tablas al descanso. En la segunda parte, hubo más llegadas por parte de ambos conjuntos. Emilió anotó dos goles casi consecutivos que parecieron decantar la balanza para los locales, pero el tanto de Arón acto seguido en cinco minutos de locura les permitió mantenerse con vida hasta el final. El Illueca pudo sentenciar, no lo logró, y esto lo terminó pagando con el tanto de Sanz que les dejó muy fríos en el minuto 93.

FUENTES 0-2 CALAMOCHA

Fuentes: León, Briz, Casalo, Asensio (Tobajas, 65), Blasco, Goez (Gutiérrez, 80), Requeno (Gayan, 80), Franco, José Antonio (Gómez, 65), Garín (Salvador, 16) y Rubio.

Calamocha: Calavia, Tenorio, Olivera, Cavero, Obere, Falo (Pérez, 83), Gomes (Múzquiz, 83), Fonsi, Otín (Remacha, 58), Escuín (Nieto, 75) y Adán.

Goles: 0-1, min. 90: Cavero. 0-2, min. 91: Rubio en propia puerta.

Árbitro: Falces Castillo. Amonestó al local Salvador y a los visitantes Cavero y Nieto.

Comentario: La segunda plaza cambia de dueño y pasa a ser del Calamocha, que consiguió llevarse in extremis los tres puntos del San Miguel, casa de un Fuentes que tuvo que ver como los tres puntos se marchaban en unos frenéticos últimos cinco minutos.

La primera mitad se mantuvo muy igualada. Tanto fue así, que las ocasiones claras de gol tanto del Fuentes como del Calamocha brillaron por su ausencia, haciendo que los porteros pasaran totalmente inadvertidos hasta el tiempo de descanso.

Una vez reanudado el juego, el partido se abrió un poco más, permitiendo que el público que asistió al San Miguel disfrutara de más situaciones de peligro. La segunda mitad empezó igualada, aunque fue el Calamocha el primero en dar un aviso serio. Lo hizo a través de Fonsi, quien sacó una falta que no encontró rematador y acabó con el balón estrellándose contra la madera.

En los últimos veinte minutos del duelo el Fuentes empezó a acusar el cansancio y el Calamocha trató de aprovecharse. Aún así, los de Iván Ballestero tuvieron una ocasión que exigió una muy buena intervención de Calavia.

Cuando el partido empezaba a agonizar, los visitantes dispusieron de un saque de esquina que fue cabeceado por Cavero para anotar el 0-1 en el minuto 90. La reacción de los locales no se hizo de rogar, pero Calavia volvió a estar a la altura para mantener su portería a cero. Con el Fuentes volcado en el ataque, el Calamocha inició una salida a la contra en la que Pérez entró en el campo rival, centró el balón hacia el costado izquierdo del área y el balón, con la colaboración de Rubio, se envenenó y entró en la portería de León, doblando el cuadro turolense su ventaja.

EJEA 2-0 CUARTE

Ejea: Buetas, Crespo, Ginovés, Puri (Delgado, 83), Tudela, Fadel, Carrasco (Escobar, 90), Andreu, Ramón (Iglesias, 83), Moha (Jorge Álvarez, 73) y Marín (Garde, 73).

Cuarte: Rafa, Pinto, Solbes, Chus Herrero, Cota, Roberto (Lucho, 60), De Sus, Isaac (Íñigo, 68), Arturo, Valdés y Gassama.

Goles: 1-0, min. 11: Fadel. 2-0, min. 53: Carrasco.

Árbitro: Lou Ballano.

Comentario: El partido en el que se midieron el Ejea y el Cuarte dio como resultado al líder de Tercera Federación hasta que se vuelva del parón navideño. Los de Iván Martínez fueron más eficaces de cara a puerta que los de Loreto, lo que sirvió para que el Ejea recuperara el liderato tras ganar por dos goles a cero a los verderoles en el Luchán.

Pese al resultado final, el encuentro estuvo disputado en todo momento, aunque fue el Ejea quien empezó tomando la delantera. Cuando apenas se pasaban los primeros diez minutos, Fadel recibió el balón, avanzó un par de metros y con un certero disparo lejano consiguió batir a Rafa para que el 1-0 subiera al electrónico. El gol le sentó especialmente mal al Cuarte, que tuvo que ver como sus anfitriones seguían dominando manteniendo la posesión. No obstante, los pupilos de Loreto estuvieron a punto de equilibrar el resultado antes de llegar al tiempo de descanso, pero contemplaron cómo el esférico acaba estrellándose contra la madera.

La segunda parte tuvo un inicio muy similar al de la primera, ya que el Ejea no tardó en doblar su ventaja. Carrasco recibió un envío en largo dentro del área y, tras recortar a dos defensas del conjunto visitante, envió el balón al fondo de la red de forma que pareciese inalcanzable para Rafa. Con el resultado de 2-0 a favor para los de casa, loos de Iván Martínez encararon los minutos restantes con más tranquilidad que su rival. Las llegadas a las áreas se fueron sucediendo por parte de ambos bandos, pero las ocasiones claras de gol fueron muy limitadas. En los minutos finales, el Cuarte volvió a tener la oportunidad de ver puerta, pero de nuevo, el balón acabó estrellándose contra el palo, privando a los verderones de estrenar su casillero antes del pitido final.