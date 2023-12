Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Real Zaragoza vence al Badalona pero se queda sin el premio de la Copa del Rey

Clasificados para la Copa del Rey: Espanyol, Mallorca, Damm, Badalona y FC Barcelona.

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 2-0 BADALONA

El Real Zaragoza superó al Badalona, equipo revelación de la categoría, en un partido en el que estaba en juego la clasificación para la Copa del Rey con ambos equipos teniendo opciones de meterse. Mucho más fácil lo tenía el Badalona, al que solo una carambola de resultados podría dejarle fuera en caso de derrota, pero no fue así y es uno de los equipos clasificados. No tendrá esa fortuna el Real Zaragoza, que a pesar de los tres puntos no le alcanzó para superar en la tabla a rivales directos y se queda fuera de la edición de esta temporada.

El partido comenzó unos minutos tarde debido a que el Badalona tuvo problemas con el desplazamiento y se retrasó el horario de llegada. Quizá fue por esa razón que el conjunto catalán comenzó algo desconcentrado, circunstancia que aprovechó el cuadro zaragocista para ponerse por delante en una de las primeras acciones de peligro. Dennis, con un cabezazo tras un gran centro de Liso desde la esquina, inauguró el marcador. Con el paso de los minutos el partido se igualó, pero hubo muchas interrupciones y muchas faltas durante una primera parte con pocas ocasiones.

Tras el paso por vestuarios, saltó mejor el Zaragoza, que de nuevo fue superior a su rival, como en el inicio del partido, pero ahora sí que tuvieron numerosas ocasiones para sentenciar. Olmos puso un gran centro al área que no encontró rematador, Jano disparó desviado y Liso tuvo una gran ocasión tras una acción individual dentro del área. Sin embargo, no fue hasta el 82’ cuando Cantero, que apenas llevaba un minuto en el campo, hizo el segundo con fuerte disparo desde fuera del área. Después del gol, el colegiado del encuentro mostró la segunda amarilla para Mario, dejando al Badalona con uno menos. El Zaragoza durmió el partido en los últimos minutos para asegurar la victoria.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Berrar, Olmos (Sesé, 92), Motilva, Saidu, Aznar, Tobajas (Miguel, 82), Jano, Barrachina, Dennis (García, 88), Pinilla (Cantero, 80) y Liso (Diego, 92).

Badalona: Ballart, Santi, Hugo, Riki (Markel, 80), Pau, Tomy, Didac (Héctor, 63), Sergi (Jodra, 80), Willy (Joel, 87), Juan (Fares, 63) y Mario.

Goles: 1-0, min. 6: Dennis. 2-0, min. 81: Cantero.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a Motilva, Tobajas; Willy, Tomy, Pau y Mario (2), expulsado en el 84’.

HUESCA 2-1 EF GAVÁ

Huesca: Jaime, Vera, Fita (Fontán, 88), Moha, Marc Martín (Peregrina, 46), Lucena, Pau (Sandro, 46), Santi López, Ayman, Iker Gil (Vicente, 88) y Samuel (Ojeda, 46).

EF Gavá: Iker, Marc, Oriol (Puges, 78), Melero, Lamuela (Marcel, 62), Rocafull (Rodríguez, 73), Lukacs, Reboiras (Hofmann, 62), Walton (Danilo, 46), Alejandro y De Pedro.

Goles: 0-1, min. 10: Oriol. 1-1, min. 44: Iker Gil. 2-1, min. 60: Ayman.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Jaime, Moha; Lukacs, Marc, Oriol y Alejandro.

Comentario: El Huesca pudo sacar tres puntos muy importantes en el último partido de la temporada ante el Gava. Lo hizo con remontada incluida, pues el conjunto oscense vio como Oriol aprovechó un córner para poner por delante al Gava. Comenzaba mal el partido para el Huesca, que no estaba cómodo en el partido ni jugó una buena primera parte, donde el Gava fue mejor. Poco después, Jaime, guardameta local, provocó un penalti que él mismo evitó que se convirtiera en gol con una buena intervención. A pesar de que el conjunto catalán fue superior, Iker Gil puso el empate antes del descanso con una buena jugada individual. Tras el paso por vestuarios, la dinámica del choque cambió y el Huesca estuvo más cómodo en el partido. Tanto fue así que Ayman consumó la remontada tras aprovechar un balón a la espalda de la defensa del conjunto catalán. Se mantuvo la igualdad con un Huesca que realizó un gran esfuerzo defensivo para mantener la victoria.

DAMM 0-0 RACING CLUB ZARAGOZA

Damm: Víctor, Camilo (Ronda, 86), Pastor, Jordi, Ruano (Nico, 86), Trigui, Cucu (Lugo, 75), Guifré (Álex, 77), Joel, Miguel y Fran.

Racing Club Zaragoza: Montañés, Franco, Nicolás, Palacio, Víctor (Sanjuán, 70), Regidor, Dennis (Divasson, 52), Ian (Chávarri, 86), Lobato (Lalo, 86), Mustafá (Wallid, 52) y Aguilar.

Árbitro: Bureu Méndez. Amonestó a Lugo; Aguilar y Regidor.

Comentario: El Racing Club Zaragoza volvió a sumar un meritorio punto en uno de los campos más complicados de la categoría para seguir en la lucha por el descenso. Comenzó el partido con la Damm siendo superior al cuadro zaragozano, con mucha posesión del balón y con jugadores de calidad. A pesar del buen hacer del Racing Zaragoza, el cuadro catalán tuvo varias ocasiones en la primera parte para ponerse por delante, sin acierto. La ocasión más clara de la primera parte fue para el cuadro zaragozano, con un disparo de Regidor que se estrelló en el palo. Tras el paso por vestuarios, continuó la misma tónica de dominio local con el Racing amenazando a la contra. Una buena jugada local finalizó con un disparo al larguero de la Damm. Replicó Wallid, que a punto estuvo de poner a su equipo por delante con un mano a mano que logró detener el guardameta de la Damm. Franco también tuvo una ocasión muy clara para rematar a placer pero se molestó con otro compañero. Al final, empate justo y merecido tras lo visto sobre el césped.