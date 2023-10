El Barbastro supera al Aragón y se lleva los puntos en el derbi aragonés

Continúa la mejoría del Barbastro desde que Dani Martínez tomó las riendas del equipo la semana pasada. A pesar que el conjunto del Vero no va a poder abandonar las posiciones de descenso esta jornada, el haber sumado los últimos seis puntos en disputa, y ganar en la Ciudad Deportiva donde nadie lo había hecho hasta ahora, hace apuntar a que los rojiblancos pueden seguir escalando posiciones de continuar con este estado de forma. La cara amarga se la llevó el Deportivo Aragón, que perdió la imbatibilidad en casa, en un partido en el que jugó en inferioridad más de una hora, circunstancia que la acabó pagando caro.

Bien situado el Barbastro en estos primeros minutos, presionando alto, e incomodando el juego del Deportivo Aragón que no se mostró cómodo ni preciso en los pases. Alguna internada por banda derecha del rápido y peligroso Soule, que no trajo consecuencias.

Se quedó el filial con un jugador menos, pasado el minuto 20. Reda, que vio la primera cartulina en el primer minuto, enfiló el camino de los vestuarios, al cometer una falta sobre De Mesa en una jugada en el centro del campo. 70 minutos por delante que el Barbastro iba a afrontar en superioridad.

La primera ocasión fue un córner sacado al primer palo por Pablo Cortés, que cabeceó sólo Mañas y atrapó con apuros Arnau. Respondió el Barbastro al minuto siguiente, en un tiro lejano de De Mesa, que se le escapó a Acín, y en el intento de rematar en la segunda jugada, Rausell, desde el suelo, cometió falta sobre Operé. Poco más hasta el descanso. Primera parte sin grandes ocasiones, en el que el 0-0 puede considerarse como justo.

La segunda parte comenzó con un centro de Val desde el lateral derecho que cabeceó De Mesa alto. Jugada calcada en el minuto posterior, con un remate aún más cercano de De Mesa que de nuevo no calibra bien y pierde una oportunidad casi inmejorable. La ventaja para los visitantes no llegó hasta el 76’ con un golazo de Crespo, que se fue en un palmo de terreno de Vaquero y Vacas con un gran regate y definió sensacionalmente ante Acín, al que batió de remate cruzado. A pesar de la inferioridad numérica, el Aragón buscó el empate en la última fase del partido. Lo intentó con un centro peligroso de Vallejo que despejó de puños Arnau. También con un libre directo que lanzó con rosca Vallejo, se le envenenó a Arnau que se quitó la pelota despejando con apuros a saque de esquina. La sentencia llegó en el 90’. Franki agarró la pelota el defensor barbastrense en la zona de tres cuartos, se zafó de la defensa del Aragón y con una sutil vaselina superó la media salida del cancerbero blanquillo. Pudo hacer el gol del honor el Aragón en su ocasión más clara del partido, en un remate defectuoso de Mañas, que le cayó en segunda instancia a Conte, que con todo a favor, disparó fuera. No hubo tiempo para más y el Barbastro se llevó el derbi aragonés en un partido condicionado por la expulsión de Reda.

Ficha técnica:

RZD Aragón: Acín, Juan Sebastián (Conte, 82), Operé, Reda, Vallejo, Vaquero, Pablo Cortés (Yoha, 91), Vacas (Keita, 82), Mañas, Cuenca (Aragüés, 64) y Pau Sans (Liso, 64).

Barbastro: Arnau, Franki, Isra, Val, Rausell (Gonpi, 64), Crespo, Requés (Arnedillo, 71), Gascó, Soule, Javito (Perso, 93) y De Mesa

Goles: 0-1, min. 76: Crespo. 0-2, min. 90: Franki.

Árbitro: Munárriz Mateos. Amonestó a Operé, Vaquero; Val, Crespo, Isra y Gonpi. Expulsó por doble amonestación al local Reda (21’).