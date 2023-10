La mala fortuna condena al Barbastro en su visita al Valle de Egüés

El Barbastro no pudo sumar su primera victoria liguera en su visita al Valle de Egüés. Los de Josete Tomás vieron cómo la fortuna se aliaba con los navarros pese a su insistencia sobre la portería local.

En una primera parte muy igualada, fue el conjunto navarro quien empezó llevando la iniciativa en el ataque, haciendo intervenir a Biagre para asegurar que el casillero local no se alterara antes de lo previsto. No obstante, el Barbastro también intentaba acercarse a la portería defendida por Pagola a través de transiciones encabezadas por Soule, pero sus ofensivas no acabaron de materializarse.

Con el paso de los minutos el Valle de Egüés trató de desequilibrar el partido incidiendo por la banda derecha, pero el buen hacer de la defensa oscense les privó del premio del gol. La ocasión más clara antes del descanso la tuvo precisamente el Barbastro, que en un saque de esquina pudo haber anotado el 0-1 con un remate con la espuela de Gascó, pero el balón acabó marchándose muy cerca de la portería, lo que provocó que se llegara al intermedio con el empate inicial intacto.

Una vez reanudado el juego, la suerte empezó a sonreírle al Valle de Egüés. A los diez minutos de haberse reiniciado el juego, Miguel Díaz aprovechó un rebote para conseguir batir a Biarge. No hubo que esperar mucho para que Fermín García, tras varios bloqueos por parte del meta visitante, doblara la ventaja de los navarros. Con un resultado tan adverso, era de esperar que el Barbastro bajara los brazos, pero sucedió todo lo contrario. Los de Josete Tomás no le perdieron la cara al partido y trataron de recortar distancias cuanto antes. Gonpi protagonizó una buena jugada y acabó cediéndole el balón a Perso, pero no consiguió estrenar el casillero de los oscense pese a estar a puerta vacía. Al poco rato lo volvió intentar Gonpi, pero su disparo se marchó desviado por muy poco.

El Barbastro lo siguió peleando, pero en el minuto 83, tras varias buenas paradas de Biarge y otro rebote, Roncal anotó el 3-0. El Barbastro tuvo su último intento para marcar el gol de la honra, pero esta vez el remate de Isra se encontró con la madera. Con el pitido final, el triunfo del Valle de Egüés sobre el Barbastro se certificó, dejando al conjunto oscense sin la ansiada primera victoria liguera que tanto necesitan.

Ficha técnica:

Valle Egüés: Pagola, Ibai, Oier Retegui, Roncal (Santano, 84), Arellano (Palacios, 61), Ander Astrain (López, 72), Grande, Miguel Díaz (Teres, 84), Iriarte, Fermín García (Sola, 72) y Dani Ribelles.

Barbastro: Biarge, Jaime (Bautista, 69), Franki, Isra, Val (Perso, 69), Crespo, Requés (Gonpi, 58), Gasco, Soule, Juanca (Balda, 58) y Ribelles.

Goles: 1-0, min. 51: Miguel Díaz. 2-0, min. 67: Fermín García. 3-0, min. 83: Roncal.

Árbitro: Calvo Martínez. Amonestó al local Ander Astrain y al visitante Jaime.