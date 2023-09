El Barbastro suma un punto de mucho valor ante la Unión Deportiva Logroñés

Punto de mucho mérito el cosechado por el Barbastro en su estreno liguero en el Municipal ante un gigante de la categoría, la Unión Deportiva Logroñés, serio candidato al ascenso que puso en apuros a los pupilos de Josete Tomás, quienes supieron sufrir para volver a puntuar.

El primero en intentarlo fue el Barbastro tras una peinada de Gonpi que le llevó el balón a De Mesa, pero su zurdazo acabó en las manos del meta visitante. Acto seguido, el conjunto riojano trató de filtrar un balón peligroso por mediación de Madrazo, uno de los protagonistas del partido, pero la defensa acertó a la hora de cortar dando un anticipo de su seriedad durante todo el partido. Tras unos primeros minutos de tanteo en los que las oportunidades claras brillaron por su ausencia, Soule pudo haber desatado la locura en el Municipal en un mano a mano contra Royo, pero el portero de la Unión Deportiva Logroñés acertó a la hora de frustrar el ataque. El conjunto visitante no quiso quedarse atrás y trató de adelantarse en el marcador con un disparo lejano de Medrano que acabó marchándose por encima del larguero. Cuando se acercaba el tiempo de descanso, Fábrega hizo que el público se levantara de su asiento despejando a córner un peligroso disparo de Javi Cobo. Los locales no tardaron en responder y justo antes de marcharse a los vestuarios, Balda ejecutó un disparo lejano que acabó marchándose rozando la madera.

Una vez reanudado el juego, tanto el Barbastro como la Unión Deportiva Logroñés se intercambiaron acercamientos, pero sin llegar a crear ocasiones de peligro claro. No obstante, Crespo creó una buena oportunidad sirviendo un balón que se paseó por el área visitante y que acabó con un disparo de Javito desde la frontal que no encontró premio. Urcelay se encargó de encabezar la réplica rematando fuera un buen centro de Iñaki. Él mismo fue minutos más tarde el encargado de probar a balón parado a Fábrega, quien acertó a la hora de despejar con los puños. Los ataques de la Unión Deportiva Logroñés poco a poco se fueron convirtiendo en más frecuentes a la par que peligrosos. Jony cabeceó un centro lateral cuando el meta local estaba ya vendido, pero el balón se marchó desviado. De la misma forma, Goti le sirvió el 0-1 a Madrazo, pero su remate en plancha no se tradujo en el primer tanto del encuentro. Pasado el ecuador de la segunda mitad, el Barbastro tuvo la ocasión para ponerse por delante en una buena jugada por banda izquierda de Soule, quien mandó el balón al área para que lo rematara Bautista, pero no acertó de cara a puerta. La Unión Deportiva Logroñés no dejó de intentarlo y tuvo su última gran ocasión en un ataque encabezado por Seguín que acabó con un barullo en el área en el que ninguno de los jugadores del conjunto riojano acabó de conectar el balón. La última jugada del partido pudo haber desatado la euforia en el Municipal: Perso se encargó de sacar un saque de esquina que fue cabeceado, pero el balón se marchó por el lateral de la red. En ese momento, el colegiado pitó el final del encuentro que certificaba un empate sin goles valioso para los locales.

Ficha técnica:

Barbastro: Fábrega, Franki, Val, Rausell (Perso, 60), Crespo, Gascó, Soule (Ribelles, 83), Balda, Javito, Gonpi (Bautista, 75) y De Mesa (Prat, 83).

UD Logroñés: Royo, Yasín, Sarriegi, Ugarte, Goti (Arias, 76), Urcelay (Vitoria, 65), Jony (Seguín, 78), Madrazo (García, 78), Javi Cobo (Yurrebaso, 78), Iñaki y Miki Codina.

Árbitro: Urra Zuazu. Amonestó a los visitantes Ugarte y Arias.