El Ejea consigue mantener abierta la eliminatoria tras empatar contra la Penya Independent

El Ejea consiguió recomponerse del arreón inicial de la Penya Independent adelantándose en el marcador, pero el conjunto Balear empató el duelo tras el descanso y estuvo más cerca de la victoria. Con el empate con el que se llegó al pitido final, la final del play-off de ascenso se decidirá en San Miguel de Balansat, Ibiza, la semana que viene.

Fue el Ejea quien dispuso de la primera ocasión del partido nada más empezar el duelo. Álvarez le sirvió un centro lateral a Valdés, pero su remate fue detenido por Isi. A partir de ese momento, poco a poco la Penya Independent se fue imponiendo a su rival y empezó a encadenar acercamientos al área local. Vicent ejecutó un lanzamiento de falta que supo desviar a córner Rafa Santos. Ese saque de esquina fue cabeceado por Losada, pero el balón acabó marchándose rozando la madera. Minutos más tarde el conjunto balear pudo haberse adelantado en el electrónico tras un barullo en el área del Ejea que acabó con un disparo que exigió de nuevo la intervención de Rafa Santos. Los de las Cinco Villas fueron reaccionando y Puertas probó suerte con un disparo lejano que se marchó desviado. Tras unos minutos en los que no conseguía asentarse un dominador claro, la Penya Independent trató de abrir la lata con un centro de Said dirigido a Borja, quien tuvo que ver cómo Tudela se cruzaba a su paso justo antes de armar el disparo. En el minuto 38 Andrade derribó a Álvarez en el costado izquierdo. Carrasco centró la falta lateral y Crespo, imponiéndose a sus rivales, cabeceó el balón para anotar el 1-0. El Ejea se creció y fue a por más. Carrasco intentó un disparo con rosca desde la frontal del área para doblar la ventaja de los locales, pero se marchó desviado. En los últimos compases del primer tiempo, Losada pudo haberle devuelto la igualdad al marcador con un testarazo que se marchó por encima del larguero.

Tras el paso por vestuarios el Ejea volvió a disfrutar de la primera ocasión. Esta vez Álvarez recibió el balón en la banda izquierda y, desde fuera del área, ejecutó un disparo que tras ser desviado por Isi rebotó en el larguero. La réplica de la Penya Independent no se hizo de rogar. Tras robar el balón en el campo local Andrade disparó desde la frontal y el balón rebotó en el poste. El esférico se quedó muerto, pero Rafa Santos llegó a despejarlo y desde fuera del área Munir lo envió fuera por arriba. El conjunto balear pasó a llevar la iniciativa ofensiva, pero no acababa de crear peligro claro, hasta que justo antes de que pasara la primera hora de juego, Andrada sacó una falta lateral y Losada, que estaba esperando en el segundo palo, envió el balón al fondo de la red de un testarazo. Los pupilos de Iván Martínez no supieron reaccionar al gol del empate y tuvo que ver como sus rivales seguían acercándose al área de Rafa Santos, quien protagonizó una doble parada tras un disparo desde el borde del área cuyo rechace recogió Andrade, siendo el balón desviado por la rodilla del meta local. Tras unos minutos finales en los que hubo alternativas para ambos conjuntos, la última oportunidad del partido la tuvo la Penya Independent en el descuento. Samu Pinto lanzó una falta directa que exigió otra buena intervención de Rafa Santos, llegándose con el resultado de 1-1 al final del duelo.

Con el empate en el marcador, el Ejea viajará a San Miguel de Balansat el domingo que viene para conseguir ganar la final del play-off de ascenso. El partido se jugará a las 12.00 y promete mantener la emoción hasta el final.

Ficha técnica:

Ejea: Rafa Santos, Crespo, Escuín, Ginovés, Tudela, Valdés (Fran Santos, 78), Carrasco (Yus, 91), Andreu (De Sus, 78), Diego Puig (De Roque, 61), Álvarez y Puertas (Puri, 61).

P. Independent: Isi, De la Cruz, Losada, Pau Pomar, Munir (Reales, 60), Andrada, Samu Pinto, Vicent (De Val, 91), Bilal, Borja (Rulo, 80) y Said.

Goles: 1-0, min. 39: Crespo. 1-1, min. 59: Losada.

Árbitro: Ezquerra Úcar. Amonestó a Tudela, Diego Puig, Carrasco; y a Borja Vicent.