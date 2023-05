Consulta todas las crónicas de Liga Nacional Juvenil: Merecida victoria del Alcañiz para apretar la zona baja de la clasificación

Victoria merecida del Alcañiz en un partido muy trabajado.

Los locales avisaron sobre la portería de Imanol desde los primeros minutos, ya que saltaron con una gran intensidad al terreno de juego. No fue, sin embargo, hasta el 38 cuando abrieron el marcador.

Tras el paso por vestuarios, la intensidad de los locales no decayó y ampliaron la renta en el 59. Aunque los zaragozanos tuvieron una tímida reacción que sorprendió al conjunto alcañizano, recortando distancias, Bonfill evitó cualquier sorpresa sentenciando un partido que tuvo un gran ambiente en las gradas.

Ficha técnica:

Alcañiz: Héctor, Julen, Alonso, Daniel (Estopiñán, 62), Tomás (David Pal, 70), Bonfill, Moliner (Ferrer, 62) (Adán, 77), Lorenz, Alquézar (Téllez, 62), Cebrián y Celma.

Oliver: Imanol, Mallén (Iker Abad, 15), Granged, Capapé, Víctor, Aziz, Miñana, Albesa (Ignacio, 46), Fraile, Arilla y Mateo (Martínez, 55).

Goles: 1-0, min. 38: Bonfill. 2-0, min. 59: Bonfill. 2-1, min. 61: Miñana. 3-1, min. 82: Bonfill.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Tomás, David Pal, Téllez; Ignacio e Iker Abad.

FB FRAGA 0-2 EBRO B

FB Fraga: David, Labella (Ian, 54), Blanes (Adriá, 54), Borjabad, Hugo, Bruno (Iker, 74), Casado, Casanova (Oriol, 67), Teixidó, Plana y Almerge.

Ebro B: Diego, Escar (Luca, 52), Bielsa, Del Cerro (Camín, 77), Prados, Escanero (Baeyens, 69), Belenguer, Subías, Wallid, Calvo y Deza.

Goles: 0-1, min. 40: Wallid. 0-2, min. 72: Luca.

Árbitro: Lou Ballano. Amonestó al local Bruno.

Comentario: El Ebro derrotó al Fraga en un partido donde los locales lo dieron todo sobre el césped, pero no estuvieron tan acertados como su rival en los metros finales. Wallid adelantó al Ebro, que dominó los primeros compases del partido, aunque los arlequinados incomodaron el juego rival. En la segunda parte la tónica se mantuvo, con un Ebro que controló pero los fragatinos les incomodaron. Los locales pidieron un posible penalti en el ecuador de la segunda parte que no se señaló y el gol de Luca terminó por sentenciar a un Fraga que no pudo darle a su afición una victoria en su último partido en casa.

ESCALERILLAS 0-1 RACING CLUB ZARAGOZA

Escalerillas: Jorge, Vera, Vicente (Reda, 46), El Hadji, Lagamy (Abdelghani, 53), Cebollada (Faraj, 85), Aarón, Abderrazaq, Lapesa (Leciñena, 72), Víctor (Pablo, 72) y Antonio.

Racing Club Zaragoza: Ethan, Bryan, Liso, Enseñat (Pamiés, 76), Pablo (Divasson, 81), Gracia, Casañal, Salcedo (Regidor, 76), Fuentes (Eloy, 66), Josué (Valentín, 66) y Marco.

Goles: 0-1, min. 43: Liso.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Vicente, Víctor; y a Fuentes.

Comentario: El Racing Club Zaragoza, que ya es equipo de División de Honor Juvenil, ganó por la mínima al Escalerillas en un partido muy disputado. Durante la primera mitad los visitantes se encargaron de dominar el encuentro mientras sus anfitriones esperaban atrás para salir con rápidas transiciones. Cuando ya se acercaba el tiempo de descanso, Salcedo sirvió un buen lanzamiento de falta que fue rematado por Liso para hacer el 0-1. Ya en la segunda mitad, el partido se fue abriendo cada vez más y en los minutos finales tanto el Escalerillas como el Racing Club Zaragoza dispusieron de ocasiones para marcar, pero se llegó al pitido final con la victoria por la mínima de los visitantes.

IPC LA ESCUELA 0-1 SAN GREGORIO

IPC La Escuela: Connor, Aznar, Maciel (Acosta, 67), Izquierdo, Chamorro, Jarome, Juanma (Marcos, 72), Yeray (Gabriel, 72), Gastón, Joshua (Ferrando, 56) y Calle (Matías, 56).

San Gregorio: David, Enrech, Juan (Daniel, 37), Casado (Vicén, 65), Mustafa, Marcos (Amin, 65), Hugo (Beye, 53), Conesa, Jiménez (Agbor, 53), Aranda y Benavente.

Goles: 0-1, min. 92: Agbor.

Árbitro: Gómez Afonso.

Comentario: El San Gregorio se llevó sobre la bocina el partido ante el IPC La Escuela. Los oscenses fueron los dominadores del partido, generando ocasiones de peligro que no terminaron de materializar, por remates desviados y por la intervención del meta rojillo. Los visitantes tan solo tuvieron un acercamiento que golpeó en el larguero. Ya en la segunda parte la tónica se mantuvo, el IPC dominó pero en una desafortunada acción en el descuento, los zaragozanos se llevaron los dos puntos al aprovechar un error.

REAL ZARAGOZA B 5-2 STADIUM CASABLANCA

Real Zaragoza B: Valentín, Motilva, Sancho, Ian, Esteban (Olmos, 60), Palacio, Cantero, Tobajas, Sabater (Guillermo, 70), Pinilla y Vadillo (Dennis, 86).

Stadium Casablanca: Correas, Lobera (Hugo Silva, 75), César, Picot (Raúl, 83), Aliaga, Colás (Carlos, 46), Esteban, Cisneros (Portero, 70), Izquierdo, Rodríguez y Redondo (Cerrato, 46).

Goles: 1-0, min. 3: Sabater. 2-0, min. 25: Pinilla. 3-0, min. 38: Sancho. 3-1, min. 52: Cisneros. 3-2, min. 54: Cisneros. 4-2, min. 85: Cantero. 5-2, min. 89: Dennis.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó al visitante Aliaga.

Comentario: El Real Zaragoza se llevó los tres puntos ante el Casablanca en un partido donde los blanquillos fueron superiores en la primera mitad, ante un Casablanca que sufrió. Con un gol fantasma se adelantaron los zaragocistas y, además, ampliaron diferencias con un tiro que desvió un defensor y en un saque de esquina. El descanso le sentó bien a los verdes, ya que saltaron con un punto más de intensidad que su rival y dieron una buena imagen, recordando distancias con un pase de Aliaga para Cisneros y metiéndose de lleno en la pugna al aprovechar un error blanquillo. De hecho, incluso tuvieron el empate. Sin embargo, el Real Zaragoza en dos manos a manos sentenció al Casablanca.

LA ALMUNIA 0-1 BALSAS PICARRAL

La Almunia: Cristian, Marcos (Hugo Gracia, 72), Arnal, Lorén, Pellicer (Hugo Vidal, 72), Guillén (Utrilla, 72), Mario, Rubén, Montesinos, Langarita (Lorente, 63) y Per (Iker Gil, 63).

Balsas Picarral: Valero, Pradas, Ríos (Lorien, 61), Piqueras, Asier, Brizuela (Sampietro, 68), Romanillos (Owen, 68), Bernal (Zidane, 61), Marcos (Mazas, 81), Ceperuelo y Gracia.

Goles: 0-1, min. 73: Asier.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Montesinos; Ríos y Gracia. Expulsó por doble amonestación al local Hugo Vidal (83’).

Comentario: El Balsas Picarral se llevó los tres puntos de La Almunia en un partido donde dominó con claridad, continuamente, donde los locales se defendieron bien. La más clara en la primera parte fue un centro lateral local que no remató correctamente Langarita. El Balsas en la segunda parte acumuló efectivos en la zona de ataque, aunque los locales se defendieron bien. Asier, tras una buena jugada personal, superó a la zaga local. En un saque de esquina Javier Utrilla tuvo un remate que pudo entrar, aunque no lo vio así el colegiado, por lo que la victoria fue para los de la capital.

MARIANISTAS 0-2 HUESCA B

Marianistas: Sergio, Hugo Navarro (Rocafort, 46), Ireneo, Torres (Boned, 64), Ignacio (Gravante, 52), Solanas, Gil, Nadal, Grávalos, Rodrigo y Noé.

Huesca B: Subías, Jairo (Beltrán, 56), Velázquez, Aguilar, Germán, Benítez, Iker Gómez (Álvarez, 56), Fofana, Lucena (Launa, 56), De Lucas y Fontán.

Goles: 0-1, min. 8: Fofana, de penalti. 0-2, min. 38: Fofana.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó al local Noé y a los visitantes Jairo, Iker Gómez, Lucena y Aguilar.

Comentario: El Marianistas se mete en problemas tras caer contra el Huesca B. El conjunto oscense controló el juego desde el inicio, adelantándose en el minuto 8 después de que se cometiera penalti sobre Fofana, siendo el mismo el encargado de transformarlo. El Marianistas estuvo demasiado en su propio campo esperando para salir a la contra, pero no pudieron evitar que en el minuto 38 Fofana reapareciera para culminar una muy buena jugada colectiva. Con el partido prácticamente sentenciado, el Huesca dispuso de multitud de oportunidades para aumentar su renta, pero el marcador no pasó del 0-2.

ATLÉTICO TERUEL 1-1 AMISTAD

Atlético Teruel: Diego, Reinaldo, Alejandro, Escuder (Mateo, 71), Oroel, Torner, Artajo, Soriano, Gonzalo (Galindo, 68), Lorien y Enrique.

Amistad: Alberto, Óscar, Pasamón, Soro, Erik, Marzal, Daniel (Viamonte, 67), Marco, Alejandro, Soler (Izuel, 77) y Redondo.

Goles: 0-1, min. 19: Soler. 1-1, min. 63: Escuder.

Árbitro: González García. Amonestó al local Enrique y al visitante Alejandro.

Comentario: La última jornada decidirá quienes serán los que acompañen al Fraga a Juvenil Preferente tras el empate entre el Atlético Teruel y el Amistad. La primera mitad se mantuvo muy igualada, pero un fallo de la defensa local propició que Soler adelantara a los de Zaragoza antes del tiempo de descanso. Una vez reanudado el juego el Atlético Teruel dispuso de muchísimas ocasiones, sobre todo a balón parado, y consiguió estrenar su casillero por mediación de Escuder. El conjunto turolense tiró de orgullo para disponer de más ocasiones que pudieran significar el 2-1, pero no tuvieron el acierto necesario y se llegó al pitido final con el resultado de 1-1.

UTEBO 0-4 MONTECARLO

Utebo: Iker, Dos Santos, Lorenzo, Mercadal, Dennis (Vicente, 61), Salas, Sola, Carbonel (Gálvez, 69), Castillo (Manzano, 78), Escartín y Andújar

Montecarlo: Víctor, Edson, Nicolás, Rubén (Abenia, 70), Villanueva, Dos Santos, Sanjuán, Carlos Pérez, Saúl (Sanz, 82), David (Laborda, 82) y Marco (López, 70).

Goles: 0-1, min. 12: Saúl. 0-2, min. 15: David. 0-3, min. 27: Marco. 0-4, min. 53: Sanjuán.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Castillo, Mercadal; Saúl y Dos Santos.

Comentario: El Utebo no pudo reencontrarse con la victoria en un partido en el que el Montecarlo se mostró especialmente acertado de cara a puerta. Los de Néstor Paricio llevan una racha totalmente contraria a los locales y acabaron goleando a su rival. Pasado el primer cuarto de hora, el conjunto de La Paz contaba ya con una renta de dos goles gracias a Saúl y David. Marco hizo el 0-3 antes de que se llegara a la primera media hora y dejó prácticamente el duelo encaminado para el Montecarlo. Tras el paso por vestuarios los visitantes no perdieron el hambre y anotaron el definitivo 0-4 por mediación de Sanjuán.