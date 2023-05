El Casablanca no pasa del empate ante el Balsas y se complica mucho la permanencia

Partido de la jornada: ST. CASABLANCA 0 BALSAS PICARRAL 0

Se le complica enormemente la permanencia al Stadium Casablanca, veremos si no de manera inevitable, tras sumar solo un punto ante un Balsas Picarral que es uno de los contrincantes más incómodos con los que te puedes encontrar a estas últimas alturas de la temporada, un equipo que atesora las últimas seis semanas sin caer derrotado, entre ellas el gran empate en la Ciudad Deportiva. Parecía hace 15 días que la enorme victoria de los de Lolo Franco sobre el Real Zaragoza en el Gregorio Usabel iba a suponer un antes y un después en su irregular trayectoria en la campaña, pero la derrota de la jornada pasada en el terreno del Santo Domingo Juventud y el empate de este sábado suponen un peligrosísimo frenazo, porque los rivales que van delante de él, van sumando y la diferencia con ellos no solo no se recorta, sino que se va haciendo mayor.

Como se podía prever, dado lo vital de capturar los tres puntos en juego, apareció más fuerte y más decidido el Stadium en el tramo inicial del choque. Un cabezazo al palo de Ignacio a centro de Bellmunt hubiera podido cambiar el panorama, pero no entró y el partido continuó caminando con el resultado inicial. Se fue sacudiendo el dominio el cuadro avispa con calma, con posesiones más largas y haciendo correr tras la pelota a su rival. Con esa paciencia, montaron una jugada peligrosísima por la banda derecha, donde Planas metió un centro espectacular al área, donde Mikel, con todo a su favor para fusilar a Óscar, remató al cuerpo del portero, que salvó una ocasión de las casi inmejorables.

El partido bajó de ritmo y con él empezaron a escasear las oportunidades. Un tiro alto de Bellmunt para los locales y un buen cabezazo de Tejero que se perdió por poco junto a la cruceta fueron los últimos escarceos de los 40 minutos iniciales.

El crono empezó a correr peligrosamente para los intereses de un Stadium que acusó los nervios de la situación tan comprometida donde están instalados. No lograban acercarse al área de Marcos y aunque el Balsas también disminuyó sus ataques, éstos estuvieron a punto de sacar partido de las prisas locales. Una recuperación en la zona de tres cuartos, permitió a Tejero filtrar a López, que ejecutó fuerte, pero centrado al cuerpo de Óscar. Un saque rápido del meta fue a parar otra vez a los pies de López, que buscó sorprender con la portería desguarnecida, sin conseguirlo, lanzando fuera.

Tuvo emoción el final. Stadium se fue arriba poniendo mucho corazón, intentando ganar como fuera. Centros, faltas, saques de esquina, lo buscaron de todas las maneras posibles, pero la defensa y el meta avispa, al igual que durante toda la mañana, no concedieron ni un ápice para acabar sumando un punto que desde luego esta vez sí que tiene un sabor muy desigual.

Ficha técnica:

Stadium Casablanca: Óscar, Ignacio, Guerrero (Carbonell, 54), Mauleón, Bellmunt (Núñez, 57), Tito, Franco (Puerto, 70), Tavares, Samuel (Giménez, 46), Silva (Montero, 54) y Santiago.

Balsas Picarral: Marcos, Carlos, Mikel, Biel, Iker, Álex, Tejero (Arón, 70), Ginés, Planas (López, 56), Dani Moreno (Dalmau, 72) y Suils.

Árbitro: Cruz Marín. Amonestó al local Núñez.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 34:

Huesca 2 Amistad 1

Alcañiz 0 Santo Domingo Juventud 3

Monzón FB 0 EF Huesca 0

EFB Calatayud 0 Ebro 8

FB Binéfar 0 Real Zaragoza 0

Montecarlo 3 Stadium Venecia 1

Unión la Jota Vadorrey-Racing Club Zaragoza (Domingo 10.45)

Actur Pablo Iglesias-San Gregorio (Domingo 12.45)

Oliver-Escalerillas (Domingo 12.45)

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 85 puntos

2º Montecarlo 78 puntos

3º Racing Club Zaragoza 74 puntos (1 partido menos)

4º Ebro 72 puntos

5º Oliver 67 puntos (1 partido menos)

6º Huesca 66 puntos

7º Balsas Picarral 56 puntos

8º Santo Domingo Juventud 55 puntos

9º EF Huesca 51 puntos

10º Amistad 51 puntos

11º Monzón FB 50 puntos

12º Actur Pablo Iglesias 49 puntos (1 partido menos)

13º Unión la Jota Vadorrey 49 puntos (1 partido menos)

14º Stadium Casablanca 42 puntos

15º FB Binéfar 27 puntos

16º Stadium Venecia 20 puntos

17º Alcañiz 16 puntos

18º EFB Calatayud 15 puntos

19º Escalerillas 12 puntos (1 partido menos)

20º San Gregorio 9 puntos (1 partido menos)