El Utebo pone la guinda a su fantástica temporada y se clasifica para el 'play off'

El Utebo es equipo de 'play off' de ascenso a Primera Federación. Tremendo mérito para el equipo de Juan Carlos Beltrán, que solo queda felicitarlos por la gran temporada que han realizado y del que todavía nos queda disfrutar del premio del 'play off'. No tiene techo el conjunto azulón, que veremos lo que es capaz de hacer en las eliminatorias, en las que seguro que compite y tiene sus opciones de vencer, como así ha hecho durante toda la temporada regular. Sus posibles rivales en el sorteo del lunes serán el Real Avilés, Peña Deportiva, Recreativo de Huelva o Atlético de Madrid B, con la ida en Santa Ana y la vuelta en el campo del rival

Sin embargo, no lo tuvo fácil el conjunto zaragozano. El partido comenzó con un penalti favorable al Racing Rioja en el primer minuto de juego que supuso el primer tanto para el cuadro local. El Utebo, que se jugaba la vida, tuvo que remar a contracorriente desde el inicio. Álex Sánchez disparó blandito poco después en busca del empate pero su tiro no llevó excesivo peligro. Sí acertó Forcén, en el 8’, a la salida de un saque de esquina, para poner el empate en el marcador.

Adán Pérez buscó el segundo en el 13’ pero su disparo se marchó alto. Con el paso de los minutos, el Utebo se hizo dueño del partido con posesiones largas y presión alta. El conjunto azulón se lanzó en busca de la victoria pero no estuvo acertado y con el empate en el marcador se llegó al descanso.

En el segundo periodo, el Utebo, consciente de que solo le valía la victoria y que estaba virtualmente fuera del Play-Off por resultados de rivales directos, saltó al césped buscando la portería rival desde el inicio. En el 52’, el cuadro aragonés tuvo una triple ocasión que no fueron capaces de convertir en gol. Con el paso de los minutos, el Utebo fue poco a poco encerrando en su campo a un Racing Rioja mucho más desordenado que en la primera mitad. En el 70’, Álex Sánchez estuvo a punto de poner en ventaja al Utebo pero su disparo se marchó rozando el poste. Juan Carlos Beltrán introdujo jugadores de refresco que dieron otro aire al equipo y frescura en ataque.

El Utebo continuó jugando en campo contrario y alentados por un gran número de aficionados, siguieron buscando un gol que les metiera en el Play-Off. Y por fin, en el 85’, y tras una gran intervención del guardameta local, Álex Sánchez cazó el rechace para poner el segundo y desatar la locura en la hinchada azulona. Los últimos minutos, el Utebo sufrió para defender la renta obtenida. En una contra con el Racing Rioja volcado, Antonio estuvo cerca de sentenciar pero su disparo se marchó fuera por poco.

Ficha técnica:

Racing Rioja: Toño, Richard, Cerrajería, Zhang (Naim, 61), Barrenetxea, Julen (Moha, 76), Pitu (Jin, 87), Samed (Maiso, 46), Álvaro García, Saúl y Lapeña (Alva, 87).

Utebo: Guille, Alvira (Roldán, 75), Meseguer, Marín, Cota (Antonio García, 90), Cambil, Garcés, Toni Pérez, Forcén (Iñaki, 46), Adán Pérez (Diego Suárez, 62) y Álex Sánchez (Darius, 90).

Goles: 1-0, min. 1: Julen, de penalti. 1-1, min. 9: Forcén. 1-2, min. 84: Álex Sánchez.

Árbitro: Sánchez Ingidua. Amonestó a Álvaro García, Samed, Jin; y a Roldán.