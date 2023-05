Andorra y San José firman el empate en un partido con numerosas ocasiones 

El Andorra y el San José dieron los primeros pasos para conseguir estar en la fase previa de la Copa de Su Majestad el Rey, pero no fueron capaces de pasar del empate en un duelo en el que el conjunto minero, que llevó la iniciativa ofensiva, pudo haber tomado la ventaja en la eliminatoria en el tiempo de descuento.

Fue el el San José quien empezó mejor el encuentro, haciéndose con la posesión del balón. Esto no supuso un problema para el Andorra, que consiguió adelantarse en el marcador culminando una salida a la contra por mediación de Dela. Ninguno de los dos equipos consiguió tener más presencia en el área contraria ni disponer de ocasiones claras de peligro, pero el San José fue capaz de igualar el electrónico aprovechando un error de la defensa local que acabó con el tanto de Juan. Con el empate a uno en el marcador y una gran igualdad sobre el césped, se llegó al tiempo de descanso.

Con las fuerzas recargadas, el Andorra volvió al terreno de juego con el objetivo claro de acabar con ventaja la ida de esta fase del play-off que da un billete para la previa de la Copa del Rey. Los pupilos de Yvo Serrano se volcaron en el ataque y tuvieron sus mejores ocasiones en las botas de Fernández y Choren. Primero tras un centro lateral que conectó Fernández pero no acabó de convertirse en el 2-1 y después con una internada por banda derecha de Chorén cuyo remate se marchó rozando la madera. El San José no pudo hacer nada más que defenderse de los acercamientos andorranos, aunque en el tiempo de descuento estuvo a punto de ver como el Endeiza enloquecía con un posible penalti cometido sobre el juvenil Mejino, pero el árbitro no entendió la jugada como tal y las protestas del banquillo del Andorra no tardaron en llegar.

Con este empate a uno entre el conjunto turolense y los azulones la eliminatoria queda totalmente abierta y se decidirá el próximo domingo en el feudo del San José. Una cita que promete emoción y que exigirá la mejor versión de los dos conjuntos.

Ficha técnica:

Andorra: Chamorro, Barrachina, Dela, Díez (Choren, 56), Molina, Montañés, Pérez (Cubero, 74), Fernández, Negredo (Mejino, 85), Tomás (Esteban, 74) y Mombiela (García, 46).

San José: Vargas, Manjón (Marchante, 66), Cea, Barbero (Gómez, 85), Daniel, García (Sentis, 75), Lacambra, García Abán, Juan, Soria, Ibáñez (Rodríguez, 66) y Vidal (Solans, 75).

Goles: 1-0, min. 22: Dela. 1-1, min. 28: Juan.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a Mombiela, Fernández y Dela; Manjón, Barbero, Garcia y Soria.