Máxima eficacia de la Escuela de Huesca ante un Actur que perdonó en la primera mitad

La sorprendente victoria del Stadium Casablanca sobre el Real Zaragoza en la mañana del sábado supuso un terremoto en la zona baja de la División de Honor Cadete. Muchos de los equipos que estaban en la pelea por la salvación parecían aliviados con la situación del Stadium hace un par de semanas, a once puntos de una permanencia que parecía estar lejos. En dos jornadas, los verderoles han recortado sumando de tres en tres, metiendo de nuevo el cosquilleo a los que parecían respirar aliviados.

En ese pelotón de clubes habría que incluir a los dos que se midieron en la calurosa tarde del sábado, además en un horario (15.00) donde la sensación de bochorno se hizo más presente. Se adjudicó un triunfo y unos puntos importantísimos la Escuela de Huesca, aprovechando de maravilla la prácticamente única oportunidad clara que dispusieron a lo largo de los 80 minutos de juego. Falló y perdonó mucho el Actur Pablo Iglesias, especialmente en el primer tiempo, y en un partido que se acabó decidiendo por tan poco, lo terminaron pagando demasiado caro.

Mucho mejor el Actur en la primera mitad, y sin embargo se fueron con desventaja a vestuarios. Son las paradojas del fútbol y las consecuencias de no aprovechar las ocasiones que se te presentan. Arrancaron a tono los arlequinados rojiblancos, con buenas combinaciones y generando por las bandas. Marcos entró por la izquierda, no llegó Lucas y luego Marwan le pegó mal. Desde la banda contraria lo intentó Marwan en otro centro al área, los centrales no se entendieron, despejaron mal y flojo y Robert se llenó de balón lanzando muy alto.

La presión era fortísima del Actur, casi asfixiante, y eso para un equipo como la Escuela Huesca que gusta de dar un buen trato de pelota, se convirtió en un quebradero de cabeza. Nada cómodos con ella en los pies, tuvieron que jugar de forma más directa, sin ningún resultado positivo. Todo siguió cayendo del mismo lado, con un golpeo muy fuerte de Julio desde la frontal, que se perdió tras varios rebotes. El cántaro sorprendentemente se iba a romper en la portería local, en un gol de mucha calidad de Quintero, que agarró el balón en la frontal tras un despeje defensivo, y con mucha clase, lo puso por la misma escuadra. No desfallecieron los de Adrián Marín, que acabando la primera parte se toparon con un muro, el que levantó Denyor delante de su meta. El muy alto meta de la Escuela sacó con tremendo acierto dos peligrosos chuts consecutivos, que permitieron conservar la mínima ventaja.

El calor y el cansancio pasaron factura al Actur. Se notó con claridad que las piernas y las ideas ya no estaban tan frescas. Eso, unido a que los oscenses supieron ir apagando la contienda jugando con inteligencia con el crono que iba a su favor, hizo que apenas hubiera cosas que relatar en esa mitad. Alguna tímida intentona lejana de los de casa, más con corazón que cabeza, sin mayores sobresaltos.

Ficha técnica:

Actur Pablo Iglesias: Lorien, Álvaro (Gracia, 70), Gonzalo, Marcos, Vizcarra (Edward, 61), Lucas, Robert (Lanuza, 61), Marwan (Guillermo, 53), Julio, Norbert (Melic, 53) y Caso.

EF Huesca: Denyor, Luca, Barry, Matheus, Alejandro, Ethan, Jaime (Birch, 79), Laiglesia (Jeremy, 78), Quintero (Mitchell, 73), Brent y Vinicius.

Goles: 0-1, min. 35: Quintero.

Árbitro: Fuertes Pablo. Amonestó a Gonzalo; Matheus y Denyor.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 32:

Stadium Casablanca 2 Real Zaragoza 0

Huesca 4 Racing Club Zaragoza 3

Alcañiz 4 San Gregorio 2

FB Binéfar 2 Amistad 1

EFB Calatayud 0 Oliver 3

Unión la Jota Vadorrey 1 Stadium Venecia 0

Montecarlo 4 Escalerillas 0

Balsas Picarral-Santo Domingo Juventud (Domingo 10.15)

Monzón FB-Ebro (Domingo 12.00)

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 81 puntos

2º Montecarlo 72 puntos

3º Racing Club Zaragoza 71 puntos

4º Oliver 67 puntos

5º Ebro 66 puntos (1 partido menos)

6º Huesca 62 puntos

7º Amistad 51 puntos

8º Balsas Picarral 49 puntos (1 partido menos)

9º Santo Domingo Juventud 49 puntos (1 partido menos)

10º Unión la Jota Vadorrey 49 puntos

11º EF Huesca 49 puntos

12º Actur Pablo Iglesias 46 puntos

13º Monzón FB 46 puntos (1 partido menos)

14º Stadium Casablanca 41 puntos

15º FB Binéfar 25 puntos

16º Stadium Venecia 17 puntos

17º Alcañiz 16 puntos

18º EFB Calatayud 15 puntos

19º Escalerillas 12 puntos

20º San Gregorio 8 puntos