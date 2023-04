Igualada del Ebro ante una Peña Deportiva que se jugaba sus opciones de ascenso

Con apenas nada en juego en lo deportivo, el Ebro recibió la visita de la Peña Deportiva de un conocido del banquillo arlequinado, un Manolo González que también ha sido uno de los artífices de los exitosos años de los de La Almozara. Le tocó a los de Javier Genovés estar involucrados indirectamente en la pelea por el ascenso, y una de las motivaciones podía ser echar un capote al Teruel, que finalmente no fue necesario, ya que los de Víctor Bravo cumplieron con su parte, venciendo y ascendiendo a Primera RFEF sin ayudas extras.

Penúltimo capítulo como local de esta tormentosa temporada en la que el Ebro ofreció una buena imagen ante un rival que se jugaba bastante en el envite, teniendo las mejores oportunidades del encuentro. Con el fuerte viento en contra durante el primer tiempo, los zaragozanos se mostraron pronto en ataque, obligando al meta Edu Frías a hacer una gran estirada para tocar con lo justo un cabezazo de Arasa que iba directo a la escuadra. De un saque de esquina poco después iba a nacer la jugada con la que el Ebro logró adelantarse. Se botó al primer palo, prolongó Arasa al segundo, donde apareció Javi Duro para remachar a placer con su pierna izquierda.

No se vieron apurados durante gran parte de ese primer periodo los arlequinados, que controlaron bien la situación ante un contrincante algo precipitado. Únicamente al final llegaron los problemas, con un despeje que debió hacer Aizpun a remate de Montero cuando la pelota iba a entrar, y en el 41, con el gol del empate, un golazo de Marc Fraile que colocó con mucha clase por el palo corto, batiendo a Loscos, justo cuando instantes antes pudo llegar el 2-0 en un carrerón de David Sánchez, que ya dentro del área ejecutó con potencia y el meta peñista debió despejar con los puños.

Más soso resultó un segundo tiempo en el que apenas pasaron cosas. Quien debía exponer más, la Peña Deportiva, no lo hizo, sabedores que las noticias que venían de Teruel no eran favorables para sus intereses y el ascenso directo se transformaba en un imposible. Las veces que pudo llegar el Ebro lo hizo generando peligro. De nuevo Edu Frías se interpuso desviando un chut cercano de Javi Sánchez y Marcén, desde el costado izquierdo del área, soltó un zurdazo que se perdió por muy poco.

El tiempo avanzó con una colección de imprecisiones por ambos bandos, que sumado al cansancio físico dejó un rato poco vistoso para el espectador. Eso sí, en el descuento, cualquiera pudo llevarse los tres puntos para su lado. El peñista Lorenzo lanzó una peligrosa rosca que atrapó con seguridad el utebano Loscos y en el minuto 91, Iván Elena soltó un fortísimo chut cruzado, que a punto estuvo de colarse en la portería.

Ficha técnica:

Ebro: Loscos, Aizpun, Jorge Adán, Manrique, Javi Duro, Marcén (Sito, 78), David Sánchez, Ibra, Javi Sánchez, Arasa (Vinícius, 78) y Eder Díez (Iván Elena, 73).

P. Deportiva: Edu Frías, Miranda, Estellés, Cámara, Ton Ripoll (Barrero, 86), Cristeto (Goyo, 86), Jofre, Montero (Salinas, 65), Samu (Fortes, 76), Marc Fraile (Lorenzo, 76) y Roger.

Goles: 1-0, min. 11: Javi Duro. 1-1, min. 41: Marc Fraile.

Árbitro: Calvo Martínez. Amonestó a David Sánchez, Aizpun, Marcén, Eder Díez; Fraile, Ton Ripoll y Fortes.