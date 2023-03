Todas las crónicas de Liga Nacional: El Real Zaragoza juvenil B golea a un frágil Fraga

REAL ZARAGOZA B 9-1 FB FRAGA

Real Zaragoza B: Valentín, Motilva (Olmos, 62), Sancho, Ian, David (Jaime, 62), Palacio, Beltrán (Íñigo, 69), Tobajas (Dennis, 69), Sabater, Pinilla y Vadillo (Hernández, 55).

FB Fraga: Mario, Coll, Blanes (Plana, 65), Visa, Jorge, Álex (Hugo, 46), Gabriel (Adriá, 53), Casanova, Teixidó, Almerge (Casado, 46) y Manel (Iker, 65).

Goles: 1-0, min. 13: Visa, de penalti. 2-0, min. 18: Pinilla, de penalti. 2-1, min. 20: Almerge. 3-1, min. 27: Sabater. 4-1, min. 34: Pinilla. 5-1, min. 36: Sabater. 6-1, min. 38: Sabater. 7-1, min. 41: Pinilla. 8-1, min. 48: David. 9-1, min. 61: Pinilla.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó al local David y al visitante Gabriel.

Comentario: El Real Zaragoza no tuvo problema en sentenciar a un Fraga muy frágil. El encuentro quedó prácticamente solucionado en la primera parte. Visa y Pinilla anotaron los dos primeros goles pasado el primer cuarto de hora. Almerge aprovechó una entrada por banda izquierda y la descoordinación del portero local con su defensa para recortar distancias. No obstante, este gol fue anecdótico, pues se llegaría al descanso con el parcial de 7-1. David y Pinilla se encargaron de acabar la goleada en el segundo tiempo.

STADIUM CASABLANCA 2-0 MONTECARLO

Stadium Casablanca: Correas, Huerta, Portero (García, 66), Barbas (Picot, 81), Colás, Esteban, Calvera, Izquierdo, Rodríguez, Cerrato y Redondo(García, 66)

Montecarlo: Pedro, Edson, Calvo (Villanueva, 83), Gracia, Sanjuán, Sanz (Dos Santos, 75), Abenia, Carlos Pérez (López, 75), Saúl, Laborda (Escalzo, 83) y David (García, 83)

Goles: 1-0, min. 64: Montañés, en propia puerta. 2-0, min. 89: Izquierdo.

Árbitro: Casaucau Posadas.Amonestó a Redondo; Pardo, Pérez, So y Laborda.

Comentario: El Montecarlo no deja atrás su mala racha y el Casablanca se llevó una merecida victoria ante los de Néstor Paricio. El cuadro de Javier Martín avisó ya en los primeros compases con un remate al larguero y un disparo que terminó en córner. Ya en la segunda parte, el Montecarlo tuvo un remate al larguero pero los de Casablanca marcaron en un disparo en el que el meta visitante no estuvo acertado. En la recta final, los de La Paz no intimidaron a la zaga local y sentenciaron en un mano a mano de Izquierdo.

ALCAÑIZ 1-1 MARIANISTAS

Alcañiz: Héctor, Julen, Bosque (Alonso, 78), Tomás (David Pal, 72), Bonfill, Moliner (Adán, 85), Bel, Bielsa (Estopiñán, 72), Lorenz, Alquézar y Cebrián (Toma, 85).

Marianistas: Sergio, Hugo, Lavilla, Ireneo, Torres (Gravante, 77), Ignacio, Solanas (Cajal, 60), Gil, Nadal, Beamonte (Rocafort, 9) y Noé.

Goles: 1-0, min. 22: Bonfill. 1-1, min. 90: Nadal, de penalti.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Bosque, David Pal; Solanas y Lavilla.

Comentario: A punto estuvo el Alcañiz de romper su mala racha con una victoria, pero tuvo que ver como el Marianistas, en el último suspiro, conseguía rescatar un punto. Durante la primera mitad los locales fueron los claros dominadores, lo que les valió para adelantarse antes del descanso ante un Marianistas que no inquietó a Héctor. La segunda parte fue más abierta, pero hubo que esperar a la recta final del encuentro para ver otro gol, que llegó en forma de penalti a favor de los visitantes, subiendo así el 1-1 al electrónico.

IPC LA ESCUELA 1-1 UTEBO

IPC La Escuela: Connor, Andrés (Acosta, 52), Maciel (Calle, 83), Izquierdo, Chamorro, Jarome (Joshua, 83), Adai, Yeray, Matías (Djayson, 52), Gastón y Torres (Gabriel, 66).

Utebo: David, Gálvez, Río, Mercadal, Dennis (Víctor, 67), Salas, Castillo, Escartín (Iker Ruiz, 80), Andújar, Moreno (Carbonel, 67) y Manzano (Usar, 60).

Goles: 0-1, min. 56: Dennis. 1-1, min. 68: Adai.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó al local Izquierdo y al visitante Andújar.

Comentario: El Utebo sorprendió al IPC La Escuela en los primeros minutos gracias a un gran inicio, con intensidad pero que con el paso de los minutos dio la vuelta a la tónica general y el cuadro oscense se hizo por completo con el partido. El IPC acumuló un amplio número de ocasiones pero la buena labor de los azulones desesperó a los locales, especialmente con la buena labor de David, meta visitante. En la segunda parte el Utebo se puso por delante en un saque de esquina pero en una falta los locales volvieron a igualar el partido.

LA ALMUNIA 0-1 ATLÉTICO TERUEL

La Almunia: Cristian, Utrilla (Iker Gil, 58), Marcos, Nagy, Hugo Gracia (Per, 74), Hugo Vidal (Lorén, 58), Arnal, Lorente (Álvaro, 78), Pellicer, Guillén (Langarita, 74) y Montesinos.

Atlético Teruel: Aitor, Marcos (Reinaldo, 32), Héctor, Escuder, Oroel (Calvo, 78), Torner, Artajo, Mateo (Gonzalo, 78), Lorien, Galindo (Esteban, 24) y Enrique.

Goles: 0-1, min. 57: Artajo.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Nagy, Pellicer, Montesinos; Reinaldo y Calvo. Expulsó con roja directa al visitante Héctor (21’).

Comentario: El Atlético Teruel consiguió romper con su mala dinámica ganando a domicilio a La Almunia. Los locales empezaron mejor el partido y dispusieron de las primeras ocasiones. Con la temprana expulsión del visitante Héctor parecía que La Almunia iba a enderezar un triunfo que, sin embargo, no llegó, ya que los locales tuvieron más el balón pero no la suficiente profundidad. La segunda mitad siguió la misma dinámica, pero La Almunia no conseguía inaugurar el marcador. De hecho, fue el Atlético Teruel quien lo consiguió. Artajo aprovechó un error con balón de la defensa local para anotar el 0-1. La Almunia no fue capaz de reaccionar y los tres puntos se marcharon en dirección a Teruel.

OLIVER 2-1 RACING CLUB ZARAGOZA

Oliver: Imanol, Mallén, Oleg, Granged, Capapé, Ignacio (Miñana, 81), Unai (Roni, 59), Aziz, Bak (Arilla, 85), Rodrigo (Lana, 59) y Fraile (Ruiz, 46).

Racing Club Zaragoza: Martos, Eloy (Navascués, 64), Bryan (Gracia, 64), Franco, Pamiés (Josué, 69), Liso, Enseñat, Valentín, Casañal (Regidor, 77), Salcedo y Marco (Glera, 46).

Goles: 1-0, min. 16: Aziz. 1-1, min. 28: Liso. 2-1, min. 89: Aziz, de penalti.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Oleg, Rodrigo; Eloy y Navascués.

Comentario: El Oliver consiguió reencontrarse con el triunfo nada más y nada menos que recibiendo al Racing Club Zaragoza, líder de la categoría. En una primera parte dominada por los visitantes, quienes dispusieron de dos manos a mano que no llegaron a transformarse, Aziz adelantó a los azulgranas pasado el primer cuarto de hora aprovechando un error defensivo. Los pupilos de Ruben Floria no tardaron en empatar, lográndolo por mediación de Liso con un disparo cruzado. La segunda parte empezó igualada y poco a poco el Racing Club Zaragoza fue dando pasos hacia atrás, dejando de practicar el fútbol al que nos tenía acostumbrado. Fruto de ello, en la última acción del duelo un defensa local cometió penalti y de nuevo apareció Aziz para volver a poner por delante, esta vez de forma definitiva, al Oliver.

SAN GREGORIO 3-3 HUESCA B

San Gregorio: David, Enrech, Aimar, Juan (Vicén, 87), Casado, Agbor, Mustafa (Matín, 87), Edders (Jiménez, 62), Conesa (Teodor, 62), Alhajas y Benavente.

Huesca B: García, Veras (Launa, 61), Gonzalo (Félez, 61), Aguilar, Velázquez, Iker (Álvarez, 73), Benítez (Monaj, 73), Lucena, Alamañac, De Lucas y Fontán (Fernández, 61).

Goles: 0-1, min. 26: Benítez. 1-1, min. 36: Casado. 2-1, min. 45: Sánchez. 3-1, min. 47: Edders, de penalti. 3-2, min. 81: Lucena, de penalti. 3-3, min. 84: Monaj.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Joven, Teodor, Aranda; Fontán, Benítez y Alamañac.

Comentario: Reparto de puntos entre el Huesca y el San Gregorio en un partido trepidante. El Huesca dominó los primeros compases, con llegadas y ocasiones de gol. En un saque de esquina los visitantes se pusieron por delante. Desde ahí, los rojillos se hicieron con el control y empataron con un disparo cruzado. Antes del descanso, Sánchez puso el segundo con un lanzamiento potentísimo. En la segunda parte, los locales ampliaron diferencias y se comenzaron a sentir cómodos. Los cambios del Huesca le impulsaron y de penalti recortaron diferencias. Monaj, en un balón a la espalda puso el definitivo empate.

BALSAS PICARRAL 2-3 EBRO B

Balsas Picarral: Valero, Galán, Ríos (Brizuela, 70), Piqueras, Zidane (Romanillos, 55), Eito (Sampietro, 70), Lorente (Otero, 55), García (Bernal, 63), Ceperuelo, Mazas y Gracia.

Ebro B: Rodrigo, De Lope (Baquero, 70), Bielsa, Dirisú, Eder (Sanz, 59), Sanz, Subías (Escar, 89), Wallid, Beltrán (Del Cerro, 70), Calvo y Deza.

Goles: 0-1, min. 8: Beltrán. 0-2, min. 29: Beltrán. 1-2, min. 50: Ceperuelo. 1-3, min. 83: Sanz. 2-3, min. 89: Romanillos.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Ríos, Ceperuelo, Mazas; Sanz, De Lope, Bielsa, Calvo y Baquero.

Comentario: El Balsas fue derrotado en casa por el Ebro en un partido donde los visitantes fueron superiores pero terminaron sufriendo ante el avance rival. Los azulones se adelantaron nada más comenzar el partido, confirmando así los buenos minutos iniciales y ampliando diferencias a la media hora, dejando al cuadro local en una delicada situación. Sin embargo, el tanto de Ceperuelo nada más comenzar la segunda parte dio alas a los locales aunque Sanz dio un suspiro a los arlequinados con el tercero de los visitantes. Ya en el descuento Romanillos marcó el definitivo 2-3.

AMISTAD 2-1 ESCALERILLAS

Amistad: Clemene, Liarte, Soro (Cano, 89), Pérez (Maza, 87), López, Cortés, Gracia, Viamonte (Ruiz, 59), Soler (Martín, 59), Redondo y Raimundo.

Escalerillas: Rpy, Vera, Vicente, Ngom, Dual (Sebastián, 71), Amaazoul, Jallow (Cebollada, 77), Benfellah (Dambelly, 46), Lapesa, Baffoe y Chardoui.

Goles: 1-0, min- 36: Soler. 2-0, min. 55: López. 2-1, min. 60: Chardoui.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó a Clemente y a Martín.

Comentario: El Amistad se llevó los tres puntos ante el Escalerillas en un partido dominado desde el comienzo por los rojillos, que avisaron en un remate de Soler en el que Roy tuvo que intervenir. En una falta lateral, el Amistad se puso por delante. Ya en la segunda parte, en un envío diagonal a López, éste disparó de forma cruzada y amplió diferencias. Instantes después del gol, Chardoui con un golpeo desde la frontal recortó distancias. Ambos equipos dispusieron de ocasiones claras de gol, pero el marcador no se movió.