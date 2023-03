Delicias y Marianistas no marcan y suman un único punto que se queda corto para los dos

Partido de la jornada: DELICIAS 0 MARIANISTAS 0

No es un resultado que se dé con frecuencia en categoría benjamín, pero esta vez pasó. Ni Delicias ni Marianistas pudieron romper el guarismo inicial y todo quedó tal como arrancó. Aunque está bien sumar, la sensación es que el punto no termina de convencer a ninguno. Al Delicias no le sirve para abrir una brecha casi letal con las tres últimas plazas, mientras que a Marianistas le deja todavía muy lejos de salir de los puestos de peligro.

Seguramente no fue un partido de 0-0, pero las llegadas acabaron quedándose todas en “uy” o en “casi” y nadie cantó gol. Desde luego que el choque hubiese sido otro distinto si en los primeros minutos el Delicias hubiese anotado en la que seguramente fue la más clara en el cómputo global: Diego se plantó en solitario delante del meta visitante, buscó el tanto por bajo, y Francisco sacó una pierna totalmente salvadora con grandes reflejos, pues el tiro venía desde corta distancia.

Por el bando colegial, fue Hugo quien lo buscó con un tiro que atajó Mateo y con una falta que de nuevo el portero del Delicias rechazó, esta vez a un lateral para evitar la zona de riesgo. El peligro local siempre quedó a expensas de lo que pudiera inventarse Diego, un futbolista diferencial para los suyos. Bordeando el descanso, encañonó desde la frontal y a dos manos, Francisco le volvió a negar el gol.

Volvió a salir a la palestra la calidad de Diego, un chico eléctrico, capaz de dejar atrás rivales con una facilidad pasmosa regateando. Él guió dos jugadas arrancando prácticamente desde medio campo a las que solo faltó poner la guinda con el premio mayor, pero esta vez no estuvo tan preciso y las mandó altas.

Acabaron mejor los colegiales, que acariciaron hacer esa diana tan necesaria. Chutó De Lasala, despejó en corto Mateo, y en la segunda jugada, le cayó a Gonzalo que casi en boca de gol, vio como Khaled le tapaba y enviaba a córner. Un testarazo de Lapetra y un último remate de Gimeno tampoco fueron capaces de quitar el candado que parecían tener en la tarde de ayer las porterías.

Ficha técnica:

Delicias: Mateo, Eric, Khaled, Diego, Iván, Mainor, Djbril y Sami. También jugaron: Sohaib, Martina, Felipe y Adrián.

Marianistas: Francisco, Íñigo, Gonzalo, Alejandro, Lapetra, Rodrigo, Hugo y Gimeno. También jugaron: Santiago, Lucas, Martín, De Lasala y Arrabal.

Árbitro: Balongo Arroyo.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 23:

Escalerillas 1 Amistad 8

Stadium Venecia 3 El Olivar 1

Hernán Cortés 3 Santo Domingo Juventud 3

Racing Club Zaragoza 4 Huracán 0

Valdefierro 1 Oliver 4

Montecarlo 4 Stadium Casablanca 2

Balsas Picarral-Ebro (Domingo 09.00)

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 61 puntos

2º Oliver 61 puntos

3º Ebro 52 puntos (1 partido menos)

4º Montecarlo 49 puntos

5º Stadium Casablanca 48 puntos

6º Santo Domingo Juventud 43 puntos

7º Valdefierro 43 puntos

8º Racing Club Zaragoza 42 puntos

9º Balsas Picarral 38 puntos (1 partido menos)

10º Stadium Venecia 28 puntos

11º Hernán Cortés 23 puntos

12º Delicias 16 puntos

13º Huracán 13 puntos

14º El Olivar 10 puntos

15º Marianistas 5 puntos

16º Escalerillas 4 puntos