Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Caspe vence al Huesca B y evita que mantenga el liderato

El Caspe consiguió una victoria de prestigió tras ganar a uno de los principales candidatos al ascenso, el Huesca B. Los locales prepararon mucho el partido a lo largo de la semana y ejecutaron un encuentro práctico que les permitió reencontrarse con el triunfo.

Durante la primera mitad el Caspe hizo su trabajo a la perfección y consiguió que el Huesca B no tirara a puerta. Además, dispuso de dos ocasiones muy claras para poder adelantarse antes de tiempo. La primera de ellas llegó tras un centro de Cofrades que culminó con un remate desviado de Rotellar. Acto seguido, Cano probó con un disparo cuyo rechace no consiguió enviar al fondo de la red. Al filo del descanso el banquillo local protestó un posible penalti no pitado sobre Villaoslada, llegándose al intermedio con el empate inicial intacto.

Tras el paso por vestuarios el Caspe siguió conteniendo a su rival y en el minuto 53 Rotellar recibió un balón al espacio y, a la altura del punto de penalti, envió el balón al fondo de la red. Él mismo se encargó de doblar la ventaja de los locales pasada la primera hora de juego. El Huesca B recortó distancias en lo que fue su único tiro sobre los tres palos gracias a un disparo desde fuera del área de Almerge que rozó a Vera y, con Ricón descolocado, se coló al fondo de la red. La tensión se instaló en Los Rosales, pero en los minutos finales un centro lateral de Cofrades que cabeceó Cano hizo que el 3-1 subiera al marcador y que el Caspe consiguiera una importante victoria.

Caspe: Ricón (Máñez, 73), Cofrades, Ginés (Bilal, 73), Navarro (Abadía, 89), Vera, Villaoslada, Juan, Marín, Bah, Cano y Rotellar (Horno, 78).

Huesca B: Sanz, Grande, Bernárdez (Escario, 68), Anglada, Ángel (Almerge, 58), Torguet (Soria, 77), Mata (Amandi, 58), Asier, Rico, Ayman (Abizanda, 58) y Aznar.

Goles: 1-0, min. 53: Rotellar. 2-0, min. 63: Rotellar. 2-1, min. 81: Almerge. 3-1, min. 87: Cano.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Rotellar, Vera, Rotellar; Torguet, Rico, Asier, Anglada y Escario.

CALAMOCHA 0-0 EJEA (EDU GUILLÉN)

Calamocha: Calavia, Utrilla, Obere, Falo (Puente, 83), Nilton, Fuertes (Morales, 65), López, Otín, Tenorio, Pelegrín (Nieto, 46) y Albajara (Ismael, 90).

Ejea: Santos, Crespo, Ginovés, Tudela, Valdés (Puig, 68), Carrasco (Salas, 68), Rekrouk (Santos, 89), Torres (Puertas, 81), Yus, De Roque (Puri, 81) y Bruno.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Albajara; a Moha y Ginovés.

Comentario: Los calamochinos recibían en Jumaya al tercer clasificado de la categoría, el Ejea, en lo que prometía ser un auténtico desafío para los locales. No obstante, los de Lagunas encontraron la fórmula para llevar la batuta del partido en muchos momentos del juego y a punto estuvieron de sumar de tres en tres si no llega a ser por una gran actuación del portero visitante, que se encargó de truncar las ofensivas calamochinas e, incluso, fue capaz de detenerle un penalti a Fonsi Nadales.

Conocedores de lo mucho que se jugaban, los calamochinos arrancaron el partido con intensidad, yendo a presionar arriba para incomodar la salida de balón del equipo rival. Por su parte, los ejeanos no se arrugaron y mantuvieron la intensidad. Fruto de esto, en los primeros minutos de juego los dos equipos se intercambiaban la posesión indistintamente sin que ninguno pudiese dominar.

Los calamochinos tuvieron una primera ocasión de peligro poco tiempo después de arrancar el encuentro. Fonsi Nadales puso un centro peligroso que obligó al cancerbero rival a exigirse para despejar de puños. Acto seguido los ejeanos tuvieron la suya en la contra posterior al córner, pero tampoco materializaron.

Los balones siguieron lloviendo desde el aire sin que ninguno se impusiera en el juego, pero a casta y garra no hay quien gane a los del Jiloca. Cuando el partido rondaba el minuto 15 el central Utrilla se encontró un balón repelido en la frontal y se sacó un disparo que no entró por la rápida reacción del portero y la colaboración del palo. Dos minutos después los ejeanos respondieron con un disparo que no encontró fortuna. En el veinte, los calamochinos volvieron a tenerla después de que Albajara dejara, de tacón, un balón muerto en el área que acabó marchándose por encima de la portería.

Hacia el final de la primera parte fue cuando más lo intentaron los ejeanos, pero toda intentona se vio mitigada por un Calamocha bien plantado sobre el verde, que también pudo hacer daño antes del descanso.

Pese a las ocasiones, ambos equipos se marcharon al túnel de vestuarios con la cordialidad en el marcador, pero con los cuchillos en el césped, donde se estaba librando una auténtica batalla por los tres puntos.

En la segunda parte el guion no cambió. A los pocos minutos de reiniciarse el juego el Calamocha volvió a avisar. Fonsi advirtió primero con un disparo de falta y poco después fue Albajara el que tomó el cuero para probar al meta ejeano con un derechazo raso. En ambos casos, el portero rival aplacó las ofensivas calamochinas, pero esto fue toda una declaración de intenciones del bando local.

El Calamocha tomó la iniciativa, pero a punto estuvieron ellos mismos de volver a darle vida al conjunto ejeano, y es que cerca del minuto 60 Tenorio no se entendió con Calavia en un balón rival a la espalda y apunto estuvo de sacar rédito el delantero visitante.

Un susto que no amedrentó a los locales. En el minuto 62, llegó una oportunidad de oro para los calamochinos después de que unas manos en el área ejeana terminaran en penalti. Sin embargo, de nuevo el portero visitante apareció para detener el disparo de Fonsi y mantener la igualada.

Hacia el final del encuentro volvió la locura. Las dos escuadras querían decir la suya, pero, al igual que durante todo el partido, las defensas ganaron a los ataques y, finalmente, el partido se acabó cerrando con el resultado gafas en el luminoso.

CARIÑENA 3-3 ROBRES

Cariñena: Álvarez, Requejo, Farid (Abuy, 66), Ventura, Omeñaca (Kante, 66), Abián (Fernandes, 62), Radu, Díaz, Antoni (Escarda, 71), Garrido y Adrián (Lounis, 71).

Robres: Abad, Pérez (Gumiel, 64), García, Ballesteros, Muñoz, Prat (Carrasco, 67), Chárlez (Coulibaly, 64), Torcal (Calvo, 46), Leiton (Vicente, 46), Saúl y Carcasona.

Goles: 0-1, min. 13: Chárlez. 0-2, min. 21: Pérez, de penalti. 0-3, min. 39: Prat. 1-3, min. 74: Garrido. 2-3, min. 79: Fernandes. 3-3, min. 89: Garrido.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Díaz; Leiton y Carcasona.

Comentario: El Cariñena se abonó a la épica para conseguir igualar un 0-3 en contra y rescatar un punto contra el Robres en un partido totalmente loco.

En la primera jugada del duelo se adelantó el conjunto oscense por mediación de Chárlez. Apenas pasados los primeros 20 minutos, el Robres dobló su ventaja aprovechando un fallo en la salida con balón del Cariñena para que Pérez hiciera el 0-2. Prat se encargó de anotar el 0-3 antes del descanso y de dejar, aparentemente, el triunfo encaminado.

La actitud de los locales cambió por completo tras el paso por vestuarios y, tras varias ocasiones claras, el Cariñena protagonizó una buena jugada por banda que Garrido culminó para recortar distancias.El 2-3 subió al electrónico con un disparo desde fuera del área de Fernandes y en el último minuto se desató la locura en La Platera con el gol de Garrido que confirmaba el definitivo 3-3.

ILLUECA 1-1 BINÉFAR

Illueca: Forcén, Pinto, Cavero, Iglesias (Becerril, 89), Barriendos, Marín, Rubi, Oriol (Erik, 78), Veintemilla, Rubio y Lanzuela (Gassama, 53).

Binéfar: Rafa, Fofana, Amine, Nil, Valencia, Antoni, César, Moró, Solano (Pujol, 70), Javier y Pau (Xavier, 82).

Goles: 0-1, min. 60: Moró. 1-1, min. 75: Rubi.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Rubio, Marín, Rubi; y Amine.

Comentario: El Illueca no pudo romper con su mala dinámica en la visita del Binéfar al Papa Luna. El partido contó con muy pocas ocasiones y el duelo se mantuvo igualado hasta el final.

Tras una primera parte en la que el juego se concentró en la zona del medio campo, el conjunto oscense aprovechó una jugada de estrategia a balón parado para que Moró inaugurara el marcador cuando se alcanzó la primera hora de juego. Sin embargo,un cuarto de hora más tarde el Illueca colgó una falta lateral que tras ser rechazada por Rafa acabó con Rubi enviando el balón al fondo de la malla. No hubo tiempo para que ninguno de los dos conjuntos desequilibrara el marcador y el 1-1 repartió un punto para cada equipo.

ATLÉTICO MONZÓN 0-2 BARBASTRO (DANIEL CABODEVILLA)

At. Monzón: Nelson, Porte, Domingo, Llopis (Kirian, 66), Marcio, Samitier (Ramos, 55), García, Guillén, Teixeira (Izan, 78), Iago (Puyer, 66) y Ratto.

Barbastro: Buetas, Perso (Bautista, 77), Carbonell, Elbaile, Arnedillo, Val, Adil (Gayán, 83), Conte, Gasco, Sidibe (Reques, 77) y Solana (Bocardo, 66).

Goles: 0-1, min. 53: Arnedillo. 0-2, min. 67: Perso.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Guillén, Domingo, García; a Val y Bocardo.

Comentario: El Barbastro dominó de principio a fin el derbi altoaragonés contra el Atlético Monzón y se llevó los tres puntos del Isidro Calderón (0-2).

El partido arrancó con mucha igualdad y con un juego muy duro por parte de ambos equipos. Perso tuvo la primera ocasión del partido a los 20 minutos en un cabezazo a la salida de un córner que se perdió desviado.

El Barbastro buscó a Adil con insistencia, pero la defensa montisonense cerró bien las líneas durante la primera parte, evitando el tanto visitante.

Sin embargo, los de Josete se adelantaron en el minuto 53 en una acción a balón parado que colgó Perso y Adil, de tacón, sirvió un gran centro al segundo palo para que Arnedillo adelantase a los visitantes.

En el 67 llegó el segundo tanto en una acción muy desafortunada de Nelson Ballarín, que vio como Perso, coló el balón en el fondo de las mallas con un disparo de falta muy lejano y que, a priori, no conllevaba peligro alguno.

De esta forma, el Barbastro se mete en la lucha por el playoff y Mariani se estrena con derrota a los mandos del Monzón.

TAMARITE 2-3 CUARTE

Tamarite: Edgar, Raluy (Aleix, 71), Gerard, Varilla (Orrit, 82), Vales (Farré, 82), Alexis, Cervera (Carlos, 38), Osuman, Cissé (Casals, 46), Sales y Flo.

Cuarte: Montaner, Múzquiz (Muñoz, 46), Raúl, Solbes, Andreu, Peralta, Alonso (Lucio, 89), David (Cristian, 88), Villalba (Argente, 83), Roberto e Isaac (Iñigo, 46).

Goles: 0-1, min. 12: Peralta. 0-2, min. 29: Múzquiz. 1-2, min. 49: Carlos. 1-3, min. 54: David. 2-3, min. 89: Alexis, de penalti.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Cervera, Sales; Muñoz, Múzquiz y Roberto (2), expulsado en el 74’.

Comentario: En el fin de semana del Encuentro de Magos, al Tamarite le faltó la magia que le suele acompañar en los partidos de casa y perdió ante un Cuarte efectivo.

Los zaragozanos marcaron dos tantos en la primera media hora, y aunque el Tamarite acortó distancias, el tercer tanto, ya en la segunda mitad, fue definitivo.

El Cuarte se quedó con uno menos y el Tamarite empujó hasta el final y marcó el segundo ya sin tiempo de más.

ALMUDÉVAR 0-0 UTRILLAS (ANTONIO JUSTES)

Almudévar: Albero, Cirac, Ainoza, Abad, Lizer, Marcos, Emilio, Gracia Peña, Marvin (Maldonado, 68), Ros (Vera, 83) y Puente.

Utrillas: Marco, Júdez, Lautaro, David, Adrián, Aritz (Redondo, 89), Fleta (Jorge, 60), Matar (Yerai, 74), Casero, Gorgas y Tena.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a los visitantes David, Matar y Adrián.

Comentario: Reparto de puntos entre el Almudévar y el rey del empate de la categoría. Salieron los dos equipos con ganas y jugaron un disputado partido.

El Utrillas se mostró como un equipo físicamente muy fuerte y que no da un balón por perdido. En la primera mitad el Almudévar mereció haber marcado algún gol, aunque la primera ocasión la tuvo el Utrillas. Fue un remate de Aritz que se fue por encima

del larguero. Desde aquí hasta el descanso el Almudévar tuvo ocasiones para haber marcado algún gol. En el minuto 10 con dos paradones seguidos de Lainez a remates de Marcos y de Marvin, el meta turolense evitó el gol. Poco después un remate de Peña, fue repelido por el palo. Se reclamó un penalti por derribo dentro del área a Cirac, cuando iba a rematar una falta.

Hasta el descanso el Almudévar tuvo el balón, pero el Utrillas se defendió bien. Nada más comenzar la segunda parte, un libre indirecto dentro del área del Almudévar, fue lanzado por el Utrillas sin consecuencias. Dominó la mayor parte del encuentro

el Almudévar, pero el equipo minero amontonaba hombres atrás y evitaba los remates de los delanteros locales. Antes de sobrepasar la primer ahora de juego, una larga jugada con melees y rechaces seguidos no acabó en gol por la intensa y acertada acción defensiva de los jugadores del Utrillas. En el minuto 71, una buena llegada del Almudévar por banda con centro de Gracia Peña a Rafa, que remató fuera. En los últimos diez minutos, con los dos equipos ya cansados, el partido se tornó de ida y vuelta, pero sin llegadas peligrosas a las áreas.

ÉPILA 0-1 LA ALMUNIA

Épila: Aarón, Gil (Ruiz, 54), Marco, Rupérez, Osanz, Manau (Iván, 63), Losfablos, Caro (Caicedo, 86), Samu (Vicente, 46), Marco, Hamza y Rafinha.

La Almunia: Borja, Delgado, Héctor, Guillén (Clavero, 59), Diego (Escarda, 79), Willy, Lou, Sarvisé, Orús, Fajardo (Pardillos, 70) y Franco.

Goles: 0-1, min. 56: Ruiz, en propia meta.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Iván.

Comentario: La Almunia consiguió romper su mala dinámica y ganó a domicilio al Épila.

Los locales fueron superiores a sus rivales y contaron con ocasiones claras durante la primera mitad, como el disparo de Rafinha que se estrelló contra la madera. No obstante, ninguno de los dos conjuntos fue capaz de romper el empate inicial antes del tiempo de descanso.

Tras el paso por vestuarios la mala fortuna se alió con el Épila, que vio cómo La Almunia, en su única ocasión con peligro y con la colaboración de Ruiz, se adelantaba en el marcador en el minuto 56. Los pupilos de Rubén Zapater lo intentaron hasta el final, pero no fueron capaces de materializar sus oportunidades y La Almunia ganó por la mínima el duelo.