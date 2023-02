Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Morés deja atrás su mala racha y suma una victoria ante el Valdefierro

MORÉS 2-1 VALDEFIERRO

Morés: Fernández, Pardo, Mendoza, Castillo (Pascual, 86), Osorio, Ibáñez, Jiménez (Suárez, 78), Molina, Trasobares, Agorreta y Arenaz.

Valdefierro: Mayo, Domínguez (Marcos, 89), Angoy, Gutiérrez, Muñoz, Martínez (Broto, 72), Cortes, Lorente (Urquizo, 69), Perea, Álvarez (Pescador, 69) y Blázquez.

Goles: 1-0, min. 55: Castillo. 1-1, min. 66: Muñoz. 2-1, min. 88: Pascual.

Árbitro: Lapena Antoñanzas. Amonestó a Osorio, Trasobares y Agorreta; Perea y Muñoz.

Comentario: El Morés se llevó los tres puntos ante el Valdefierro en un partido donde los locales consiguieron volver a la senda de la victoria tras una mala racha. Los locales se defendieron bien en la primera parte y supo evitar las llegadas rivales. Ya en la segunda, el cuadro de Rubén Perruca empezó a generar peligro y fue en el 55 con un centro lateral donde se adelantó el equipo local. Minutos después, a balón parado, empató el Valdefierro la contienda pero, ya en la recta final, con un remate de mucho mérito Pascual dio la victoria a los locales.

BORJA 5-0 EL GANCHO

Borja: Montorio, Pablo Jesús, Raúl Marín, Valero (Rivares, 80), Roncea (Makan, 80), Chueca (De Pablo, 72), Martínez (Gumiel, 67), Sanz (Abreu, 46), Usón, Vera y Marcos.

El Gancho: Bielsa, Garcés, Del Barrio, Cantero (Durango, 23), Díaz, Martín (Axel, 89), Díez, Pablo (Lanz, 46), Lagunas, Larraz y Moabet.

Goles: 1-0, min. 50: Roncea. 2-0, min. 70: Valero. 3-0, min. 77: Roncea. 4-0, min. 83: Vera. 5-0, min. 90: Raúl Marín.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a los visitantes Martín y Díaz.

Comentario: El Borja se llevó los tres puntos ante el Gancho en un partido donde el cuadro de Óscar Tiberio fue claramente superior en todas las facetas pero le costó mostrar acierto. En la segunda parte el Borja fue muy eficaz y en un centro desde la izquierda Ronce envió un remate con la cabeza al fondo de la red. Valero y el propio Ronce ampliaron distancias en una falta y un centro, respectivamente; mientras que Vera y Marín cerraron la goleada en un saque de esquina y en un centro de Gumiel.

MONTECARLO 1-2 SAN JOSÉ

Montecarlo: Daniel, Cebrián (Ponce, 83), Castán, Mauro (Osorio, 62), Ciriano, Caparrós, Leiva (Briz, 72), Mallor, Posa, Guillén y Mamadou.

San José: Vargas, Alejandro, Manjón, Barbero (Gómez, 87), Víctor (Ibáñez, 71), Daniel, Pablo (Marchante, 87), López, Solans, Vidal y Sory (Barriendos, 58).

Goles: 0-1, min. 53: Sory. 0-2, min. 55: Daniel. 1-2, min. 67: Caparrós.

Árbitro: Martín García. Amonestó a Leiva, Mauro, Cebrián y Caparrós; Víctor, Barbero, Daniel, Vidal, Solans y Gómez.

Comentario: El Montecarlo tuvo el control inicial pero el San José se hizo con el dominio. En el 43, el cuadro de La Paz tuvo la más clara. En la segunda parte la tónica se mantuvo, con un Montecarlo replegado y el San Jose dominando. En una acción individual Sory abrió el marcador. El segundo llegó en un gol de Daniel a placer. Sin embargo, el Montecarlo recortó diferencias en el 67 con un disparo cruzado. Fueron estos los que tuvieron el control pero el San José no bajó el ritmo y se llevó los tres puntos.

REMOLINOS 0-1 MAGALLÓN

Remolinos: Giménez, Sancho, Martínez, Estaben, Iborte, Luis, Molinos, Aragüés (Ebuale, 46), Falcón, Azuara (José Francisco, 66) e Iglesias (Gracia, 77).

Magallón: Tabuenca, Facón, Aznar, García, Broto, Pardo, Zalaya, Segura (Hernández, 89), Roy, Sancho y Martínez.

Goles: 0-1, min. 18: Sancho.

Árbitro: Justo Martín. Amonestó a Iglesias, Iborte, Luis, José Francisco, Martínez, Estaben; y Tabuenca

Comentario: El Magallón se llevó los tres puntos ante el Remolinos en un partido donde el protagonista inequívoco fue el fuerte aire que supuso que ninguno de los dos equipos se adaptase al juego. En la primera mitad, el dominio fue claramente de los visitantes, que aprovecharon un balón que cayó al área para que Sancho pusiera el único del partido. Ya en la segunda, el dominio fue del Remolinos, pero sin ocasiones.

CASETAS 0-0 VILLA DE ALAGÓN

Casetas: Laborda, Morcillo, Perales (Navarro, 88), Aliaga (Abad, 88), Borja, Jiménez, Rivas, Marcos, Jaime (Montaño, 89), Vidal y De Castro.

Villa Alagón: Ortiz, Marcos, Lavilla, Guillermo, Adriel, Víctor, Serrano (Aladrén, 81), Herrero, Jabato (Leonar, 89), Hugo y Bugui (Ade, 74).

Árbitro: Rico Vila. Amonestó a Morcillo, Lambán, Borja, Jiménez y Laborda; Gómez y Bugui.

Comentario: El Casetas hizo méritos para sumar los tres puntos y marcar distancias con el descenso, pero no pudo pasar del empate inicial en su enfrentamiento contra el Villa de Alagón. Con el fuerte aire tomando el protagonismo, los locales firmaron una buena primera mitad contando con las mejores ocasiones de gol, pero el resultado no se alteró y se llegó al tiempo de descanso con el 0-0 intacto. Tras el paso por vestuarios el Villa de Alagón no fue capaz de salir de su campo. El Casetas siguió presionando a su rival y contó de nuevo con las oportunidades más claras, pero les faltó el acierto necesario para abrir la lata.

LA CARTUJA 1-3 SANTA ANASTASIA

La Cartuja: Gaye, Plaza, Ozcoz (Rodríguez, 46), Ros, Egea (Cornago, 56), Andreu, López, Isaza (Blanco, 56), Trejo, Yaya (Aragües, 56) y Bacary (Cabrera, 35).

Santa Anastasia: Roberto, Les (Dorado, 65), Asensio, Biota, Oliva, Garde, Bericat (Tenías, 65), Rodrigo, García (Almuzara, 75), Marcellán (Salafranca, 65) y Maqueda.

Goles: 1-0, min. 5: Egea. 1-1, min. 9: Garde. 1-2, min. 29: Biota. 1-3, min. 43: Biota.

Árbitro: Esteras Sánchez. Amonestó a Ros, Andreu, Trejo, López; a Bericat, Rodrigo y Maqueda.

Comentario: La Cartuja recibió a uno de los "cocos" de la categoría, el Santa Anastasia, que consiguió llevarse los tres puntos del Mariano Estrada Fortún.

Antes de que cualquiera de los dos equipos se hiciera dueño del encuentro ya se habían producido dos goles, uno para cada conjunto. En el minuto 5, Egea enganchó una gran volea desde la frontal del área para adelantar a los de Zalaya en el marcador. Al poco rato, Garde aprovechó un gran pase a la espalda de la defensa para batir a Habib con un disparo cruzado. Los visitantes consiguieron adueñarse del balón jugando de cara al viento, gran protagonista en la capital aragonesa durante toda la jornada, pero sin generar ocasiones claras. A la media hora, de nuevo un pase directo buscando la espalda de la defensa cartujana, consiguió generar peligro y Biota le dio la vuelta al marcador en una buena acción individual que contó con la ayuda del portero. El partido continuó con la misma tónica: posesión del Santa Anastasia pero sin ocasiones. Antes del descanso, tras una serie de rechaces, cuando Habib parecía que tenía el balón controlado, se le escapó de las manos y de nuevo Biota consiguió perforar la portería cartujana.

La Cartuja salió con las energías renovadas tras el intermedio intentando conseguir el gol que les metiera de nuevo en el partido. El partido se disputó en el campo visitante aunque sin poner a prueba al guardameta. Aguerri vio cómo estaba perdiendo el control del partido y en el minuto 65 cambió el sistema para jugar con tres centrales y así poder calmar el encuentro. Entre el cambio de dibujo y el cansancio de los locales el partido se fue muriendo poco a poco con el 1-3. En el minuto 80 llegó la ocasión más clara de toda la segunda mitad: Óscar sacó una falta desde el centro del campo, el balón le cayó en el área pequeña a Cornago, este disparó al muñeco y en el rechace Wés tampoco acertó entre los tres palos. Durante los minutos finales el Santa Anastasia se dedicó a mover el balón sin correr riesgos.

ATLÉTICO CALATAYUD 3-0 SADABENSE

At. Calatayud: García, Palacios, Sellarés (Pérez, 72), Gracia (Cortés, 66), Sebastián, Miranda (Agustín, 79), Hernández, Aznar (Zakaria, 72), Jiménez (Celimendiz, 65), Capilla y García.

Sadabense: Valero, Gay, Torres (Álvarez, 81), Navarro (García, 81), Giménez, Gericó, Laborda (Ricardo, 46), Pascual, Poderós, Aguerri (Borja, 67) y Rangel (Néstor, 67).

Goles: 1-0, min. 1: Aznar. 2-0, min. 45: Sebastián. 3-0, min. 64: Miranda.

Árbitro: Modrego Guillén. Amonestó a Sellarés; y a Torres.

Comentario: El Calatayud se llevó los tres puntos ante un Sadabense que se vio superado por los bilbilitanos y no supieron aprovechar sus oportunidades. Los locales se adelantaron en el primer minuto de partido en un error defensivo que no desaprovecharon. El Sadabense lo intentó pero en la acción más clara, un penalti, el portero local desvió el disparo con una brillante intervención. Antes del descanso, el Calatayud hizo el segundo en una jugada colectiva. En la segunda parte el Sadabense intentó reaccionar pero el tercero local en un contragolpe sentenció al visitante.