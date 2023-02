El Teruel gana al Hércules a domicilio y fortalece su liderato

El CD Teruel solventó de forma brillante su complicado compromiso a domicilio ante el Hércules CF. Dos goles de Aparicio, el segundo de muy bella factura, sentenciaron por la vía rápida a un conjunto alicantino que en la primera sí jugó un buen fútbol y pudo marcar algún gol, sin embargo perdonó y los turolenses se adelantaron al filo del descanso al aprovechar un error defensivo. Con el marcador a favor y el Hércules muy nervioso, en la segunda el Teruel de Víctor Bravo exhibió su poderío controlando el aspecto defensivo con puño de hierro y golpeando prácticamente en la primera que tuvo con un Aparicio estelar autor de los dos tantos.

En una mañana soleada el partido comenzó a muy buen ritmo y con los dos ambiciosos en su juego. Así, la primera ocasión sería local poco antes de llegar al cinco con un disparo lejano de un Alvarito que se lo hizo todo y que a punto estuvo de colarse en las redes de Taliby porque tocó la parte superior del travesaño. La clara oportunidad confirmaba el ligero domino de los locales, pero el Teruel no tardó en decir la suya y en el minuto 8 Emaná probaba a Carlos Abad con un disparo cruzado.

En el siguiente tramo los de Víctor Bravo volvieron a demostrar que son equipo que se siente muy cómodo jugando replegado y que le cuesta muy poco llegar arriba y generar inquietud, como al filo del cuarto de hora cuando Aparicio se cuela muy bien al espacio pese a que el envío no fue bueno. Poco más tarde el Hércules apretó arriba botando un par de saques de esquina consecutivos, pero el Teruel no pasó apuros y respondió de seguido con un centro desde el costado izquierdo donde Guille tuvo el gol, pero César Moreno se cruzó en el último instante y rechazó a la esquina. Después el Teruel tendría más pelota y eso rebajó la intensidad de un Hércules que trató de protegerse, pero en el ecuador de la primera mitad la grada se calentó de golpe y reclamó un más que posible penalti por agarrón sobre Retuerta, pero el colegiado no señaló nada punible. Esta acción encrespó sobre manera a una parroquia local quejosa de los pocos penaltis que pitan a los suyos, pero poco más tarde y por dos veces guardó silencio ante dos dudosos fuera de juego del rival.

La zaga del Hércules defendía muy arriba y eso ante un equipo de la calidad del Teruel se podía pagar muy caro, porque los huecos para el pase a la espalda eran muy grandes y la descoordinación de los centrales alicantinos evidente. El Teruel llegaba muy fácil al área rival y aunque el Hércules llevaba el peso del partido y lo intentaba a pelota parada, el Rico Pérez cada vez estaba más nervioso con su equipo y enrabietado con el árbitro. Una situación ideal que los de Víctor Bravo aprovecharían al filo del descanso para marcar un gol de los denominados psicológicos, tras caza una buena contra que dejó a Emana en el mano a mano pero casi sin fuerzas hasta sacar un pase de la muerte muy malo, sin embargo el central local Raúl Ruiz tampoco sabe despejar y Aparicio aprovecha el regalo para adelantar al Teruel.

En el reinicio, tras un doble cambio de un Lolo Escobar que dirigía el choque desde la grada por sanción y uno de Víctor Bravo, se vería a un Hércules más precipitado frente a un Teruel asentado que además contaba con la seguridad de un Taliby que pronto realizó una buena intervención a disparo de Raúl Ruíz, pero también con la fortuna pues en el minuto 52 Sandro Toscano volvió a toparse con el larguero.

Superada la hora de juego el partido estaba muy plano, con el Hércules previsible en sus acometidas y el Teruel controlando lo defensivo con suficiencia. La grada trató de levantar a los suyos, ahora mucho más espesos, pero el Teruel no concedía nada y además jugaba perfecto a ese otro fútbol que tanto desespera a sus oponentes. Ante tal tesitura los alicantinos lo fiaron todo a pelota parada, pero tampoco ahí superaron a los turolenses y por contra Emaná silenciaba a la grada con dos ocasiones seguidas donde no supo finalizar. Un avisó para lo que vendría poco después, pues tras un robo Emaná se la dejaba de cabeza a Aparicio y el goleador de la mañana definía marcando un golazo con un zurdazo a la escuadra. De ahí a la conclusión el Hércules no recobró la serenidad y aunque Alvarito intentó meter a su equipo en la pelea, siempre con más ganas que cabeza, el Teruel no sufriría lo más mínimo.

Ficha técnica:

Hércules: Abad, Raúl Ruiz (Dani Marín, 90), Jiménez, Mario Gómez (Felipe, 46), Retu, César, Sandro (Luque, 72), Míchel, Artiles (Manu Navarro, 81), Alvarito y Jean Paul (Harper, 46).

Teruel: Taliby, Cabetas, Fran Carmona, Hermelo (Carlos Javier, 46), Sanchís, Kevin Lacruz (Lucho, 59), Tena, Manchón, Aparicio (Borja Romero, 77), Guille (Moha, 92) y Emaná (Villa, 92).

Goles: 0-1, min: 44: Aparicio. 0-2, min. 71: Aparicio.

Árbitro: Morona del Campo. Amonestó a Cesar; Tena, Hermelo, Fran Carmona, Manchón y Cabetas.