El Ebro se ve superado por el Alzira y vuelve de vacío de Valencia

El Ebro no pudo obtener nada positivo de su visita al Alzira. El cuadro local controló el choque desde el inicio y no dio opción a un Ebro que además de no tener su día, mostró cierta debilidad defensiva.

El partido comenzó con mucha intensidad desde el inicio y con acercamientos peligrosos para ambos equipos. El Ebro tuvo una primera ocasión con un remate de Arasa que se marchó fuera, a lo que el conjunto local respondió con dos disparos seguidos, uno de ellos detenido por Loscos y el segundo que se encontró con el larguero. En el 24’ llegó el primer tanto del partido para los locales, con un remate de cabeza de Soler tras un buen centro de Pitu. El cuadro local continuó dominando el partido y buscando el segundo tanto, que llegó antes del descanso gracias a un remate de Solbes a la salida de un córner. Ambos equipos se marcharon al descanso con un resultado de 2-0 favorable a los locales.

Tras el paso por vestuarios, el Ebro saltó con otra mentalidad y el partido se igualó. El primer cuarto de hora fueron los mejores minutos del conjunto arlequinado en el partido. Comenzó el carrusel de cambios en ambos equipos y Arasa, en el 61’, con un remate de cabeza tras un centro desde la esquina, redujo distancias para meter al Ebro en el partido. Sin embargo, poco duró la alegría ya que Joel, apenas dos minutos después, volvió a poner a su equipo en una ventaja de dos goles, culminando una transición rápida y superando a Loscos en el uno contra uno. En el minuto 72 el local Solbes fue expulsado por doble amarilla y los locales se encerraron con el objetivo de mantener la ventaja. El Ebro lo intentó hasta el final pero no logró alterar el marcador y volvió de su desplazamiento a Valencia con una derrota.

Ficha técnica:

Alzira: Andreu, Abraham (Lado, 56), Fer Cortijo (Joaquín, 56), Kaiser, Soler, Aketxe (Pulpón, 56), Solbes, Marenyá (Revert, 86), Joel, Pitu y Sergio González (Javi Serra, 19).

Ebro: Loscos, Jorge Adán, Manrique (Vinícius, 67), Javi Duro, Marcén (Sito, 85), Javi Sánchez, David Sánchez (Iván Elena, 85), Ibra (Santigosa, 85), Arasa, Ramón López y Eder Díez (Romero, 51).

Goles: 1-0, min. 24: Soler. 2-0, min. 38: Solbes. 2-1, min. 61: Arasa. 3-1, min. 63: Joel.

Árbitro: Torres Rodríguez. Amonestó a Kaiser, Javi Serra; Manrique y David Sánchez. Expulsó por doble amonestación al local Solbes (72’).