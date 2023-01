Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: Victorias para Alcolea y Altorricón

ALCOLEA 4-1 BIESCAS

Alcolea: Buil, Bah (Arner, 50), Solanilla, Dobón (Ventura, 69), Baringo, Guillén, Gou (Serrate, 69), Revilla, Fofana, Samper y Bielsa.

Biescas: Rodríguez, Pérez, Popescu (Gericó, 18), Lardíes, Marín, Samper (Climente, 67), Joyner, Vizcarra, Klosterman (Morales, 22), Miranda (Pes, 67) y Belio.

Goles: 1-0, min. 47: Samper. 2-0, min. 65: Bielsa. 3-0, min. 75: Serrate. 3-1, min. 89: Lardíes. 4-1, min. 89: Serrate.

Árbitro: González Castro. Amonestó a Belio, Samper y Marín; Solanilla y Baringo.

Comentario: El Alcolea se llevó una clara victoria en su campo ante el Biescas en un encuentro correspondiente a la jornada 25, adelantado para dejar para la segunda vuelta el partido suspendido en el descanso en Biescas hace tres semanas con 1-2.

En la primera parte el Alcolea lo intentó desde el inicio y tuvo ocasiones de Revilla y Gou, pero entre la defensa y el portero del Biescas evitaron los goles.

Llegaron ya en la segunda parte, con un Alcolea mejor, que se adelantó pronto en un pase largo a la espalda de la defensa aprovechado por Samper. El Biescas tuvo una opción para empatar, pero después los locales monopolizaron el juego y metieron tres golazos. El Biescas anotó el del honor en los instantes finales del duelo.

ALTORRICÓN 2-1 AJAX DE JUSLIBOL

Altorricón: Castells, Ojeda (Soliva, 75), Mbengue (Fall, 64), Riverola, Llobet, Ndiaye, Alvarado (Macuace, 64), Zamora, Sanz (Coulibaly, 64), Puyol (Sy, 75) y Diarisso.

Ajax Juslibol: Lacabrera, Sarr, Ruberte, Gomes, Gamarra (Pérez, 63), Cambra (Celorrio, 71), Galdeano (Camacho, 60), Eworo, Zoultaoui y Viver.

Goles: 1-0, min. 39: Sanz. 2-0, min. 50: Llobet. 2-1, min. 73: Sarr.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Llobet, Fall y Coulibaly; Sarr, Lacabrera, Viver, Camacho, Ruberte, Gomes y Lacabrera (2), expulsado en el 63’.

Comentario: Partido malo en el que el Altorricón consiguió el principal objetivo, los tres puntos. Más aún tras haber cosechado dos derrotas consecutivas. Este partido correspondía a la jornada número 12 -8 de enero- pero las lluvias caídas en el Municipal hicieron entonces impracticable el terreno de juego. El Ajax de Juslibol llegó a Altorricón muy mermado de efectivos, pero los locales no supieron aprovechar su superioridad, también la numérica, dado que jugaron media hora frente a 10 jugadores.

El Altorricón se puso por delante en el marcador en el minuto 38. Jugada de Damián que con un pase en profundidad cede el esférico a Lamine quién fabrica un pase de la muerta que no desaprovecha Joel. Tras el descanso, se mantuvieron las mismas posiciones. Así llegaría el segundo tanto. Penalti sobre Yaya que Damián se encargó de transformar en el 2 a 0. En el 63 los visitantes se quedaron sin portero, expulsado por doble amonestación. Daniel Lacabrera se marchó a los vestuarios. Un jugador de campo se enfundó los guantes. No obstante, el Ajax no se rindió y obtuvo su recompensa, aunque no fuera suficiente. En el 68 un fallo defensivo lo aprovechó Mory Saar para acortar distancias. El marcador no se volvió a mover.