Partido de la jornada: ACTUR PABLO IGLESIAS 1 AMISTAD 1

Empataron Actur y Amistad en un choque no exento de polémica, en el que ninguno acabó satisfecho con alguna de las decisiones que tuvo que tomar el árbitro Justo Martín. No pudieron aprovechar los de casa los factores favorables de contar con un jugador más durante unos 20 minutos, y el que un jugador de campo tuviera que ocupar la plaza de portero, al haber efectuado los de Juslibol el reemplazo del meta en el intermedio.

Muy equilibrada y luchada resultó la primera mitad. Más posesión de balón para el Amistad, aunque al Actur no es algo que le preocupe, pues ha demostrado unas cuantas veces que sin él, sus planes de partido pueden salir adelante sin problema. Un cuarto de hora hubo que esperar para presenciar el primer intento a gol, tímido, y centrado por parte de Nicolás, tras una pared que le devolvió Iker Barcelona. Por parte rojiblanca, muy clara la ocasión de Lucas, que no pudo contactar con la pelota cuando apenas si tenía que empujarla entre los palos. Se empezaron a estirar los pupilos de Adrián Marín en ataque y el central Calvin, que estaba incorporado al ataque, envió arriba un despeje en corto del meta Hugo. En el añadido de esta parte se adelantó el Actur, en una falta algo escorada en el lado derecho, que Isac golpeó hacia la portería por arriba, Hugo no llegó bien, intentó despejar, pero prácticamente acabó alojando el balón en las mallas.

En el descanso, el Amistad cambió de guardameta, algo aparentemente sin importancia, pero que esta vez sí lo iba a tener minutos después. Pudo acercarse a la victoria el Actur en un pelotazo desde la media luna del área de Robert, que estampó en el palo del recién entrado Bernal.

Los “líos” empezaron a llegar con la jugada que supuso el empate. Un tiro lejano de Pomed que tocó en un jugador local, y le quedó a placer a Jurado, que sólo y adelantado, controló y batió a Samuel, entre numerosas protestas por la posición del futbolista del Amistad, reclamando posición antirreglamentaria. Más leña al fuego en el minuto 61, con la acción que le costó la expulsión a Bernal y al entrenador y dos auxiliares visitantes por posteriores protestas. Derribó el cancerbero fuera del área a Robert cuando éste ya lo había regateado. El contacto fue claro, aunque quedará la duda de donde arrancó el delantero del Actur, que bordeó el fuera de juego y si la jugada era merecedora de roja, ya que el regate lo hizo hacia fuera y también había defensores cerca de la jugada. Como el único criterio válido es el del árbitro, la decisión que tomó fue la que fue, y ya resultó inamovible.

Sin porteros disponibles, asumió el tener que ponerse los guantes un jugador de campo, Brian, y no desentonó para nada. Despejó con el pie la falta que supuso la expulsión y después atrapó con seguridad un disparo potente, con una calma impropia de quien está ocupando una demarcación muy distinta a la habitual. Resistió en inferioridad el Amistad que solo vio peligrar el punto en un clarísimo mano a mano de Lucas, que golpeó fatal delante del improvisado meta. Le faltó calma al Actur, que no gestionó del todo bien ese rato de estar once ante diez.

Ficha técnica:

Actur Pablo Iglesias: Samuel, Álvaro, Vizcarra, Guillermo, Lucas, Robert (Marwan, 70), Norbert, Isac, Calvin (Islam, 70), Lanuza (Caso, 41) y Julio.

Amistad: Hugo (Bernal, 41), Víctor, Marcos, Pomed, Genaro, Jurado, Barcelona, Aladrén, Maykel, Héctor (Brian, 65) y Nicolás (Darío, 65).

Goles: 1-0, min. 40+1: Isac. 1-1, min. 54: Jurado.

Árbitro: Justo Martín. Amonestó al local Samuel. Expulsó con roja directa al meta visitante Bernal (62’).

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 14:

Unión la Jota Vadorrey 1 Ebro 1

Balsas Picarral 7 Escalerillas 0

Stadium Casablanca 1 Santo Domingo Juventud 1

EFB Calatayud 4 Stadium Venecia 1

Montecarlo 1 Oliver 1

FB Binéfar 6 San Gregorio 2

Huesca 3 EF Huesca 2

Alcañiz 0 Real Zaragoza 9

Monzón FB 1 Racing Club Zaragoza 2

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 40 puntos

2º Racing Club Zaragoza 37 puntos

3º Montecarlo 33 puntos

4º Huesca 29 puntos

5º Ebro 27 puntos

6º Oliver 26 puntos

7º Monzón FB 23 puntos

8º Balsas Picarral 22 puntos

9º Santo Domingo Juventud 22 puntos

10º Amistad 21 puntos

11º EF Huesca 20 puntos

12º Actur Pablo Iglesias 19 puntos

13º Unión la Jota Vadorrey 18 puntos

14º Stadium Casablanca 13 puntos

15º FB Binéfar 13 puntos

16º Stadium Venecia 9 puntos

17º EFB Calatayud 8 puntos

18º Alcañiz 5 puntos

19º Escalerillas 5 puntos

20º San Gregorio 1 punto