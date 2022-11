Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: El Fraga sigue líder tras ganar al Biescas

FRAGA 2-0 BIESCAS

Fraga: Marc, Genis, Álex, Nicolás, Alexis, Unai, Gómez (Gerard, 60), Pirla, Castilla (Pau, 69), Soufiane y Moría (García, 81).

Biescas: Oliván, Jorge, Popescu (Joyner, 46), Vergara (Climente, 69), Marín (Klosterman, 66), Lardiés, Samper (Morales, 80), Aguilar (Pes, 46), Vizcarra, Matthew y Belio.

Goles: 1-0, min. 21: Unai. 2-0, min. 89: Unai.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó a Álex, Unai; a Vizcarra y Climente. Expulsó por doble amonestación al local Castilla (89’).

Comentario: El Fraga logró vencer con comodidad al Biescas por 2 goles a 0 gracias a un doblete de Unai en un partido dominado de principio a fin por los locales. Los fragatinos tuvieron varias ocasiones claras en el arranque del encuentro, pero Oliván, guardameta visitante realizó un gran partido y evitó una goleada a las primeras de cambio.

Sin embargo, nada pudo hacer en el minuto 21 en la acción del primer gol de los locales, que Unai mandó al fondo de las mallas. El Biescas apenas generó peligro a lo largo de la primera mitad, y el Fraga no logró tener claridad en los metros finales para dejar sentenciado el partido antes del segundo tiempo.

Ya en la segunda mitad, el partido se rompió un poco, permitiendo a los locales llegar al área rival con mayor facilidad, pero con el mismo resultado: encontrándose una y otra vez con el meta Oliván. Los visitantes siguieron sin generar peligro, pero esperaron su momento en la recta final del choque. En los últimos minutos, el ritmo de juego se trabó mediante faltas y constantes interrupciones. TARDIENTA 2-0 ALCOLEA

Tardienta: David, Bombín, Esteire, Baena, Val (Marín, 84), Monge (Villalba, 84), Ferruz, Fraile, Lobede, Gea (Escanero, 70) y Álvaro (Okón, 89).

Alcolea: Buil, Iñaki (Rahmani, 75), Baringo, Bielsa (Nadal, 82), Samper (Guillén, 82), Seyba (Sambou, 75), Ventura, Serrate, Revilla, Sanz y Gou.

Goles: 1-0, min. 22: Esteire. 2-0, min. 80: Esteire.

Árbitro: Solano Castro.

Comentario: El Tardienta logró imponerse en casa por 2 goles a 1 al Alcolea en un partido en el que, a pesar del claro dominio local, los de Dani Acirón vencieron por la mínima. Las dos mitades tuvieron el mismo denominador común: el dominio del Tardienta. Los locales se adelantaron con un remate a la salida de un saque de esquina de Marcos, pero el Alcolea no le perdió la cara al partido en ningún momento. El segundo gol, obra de Marcos de nuevo, llegó tras una jugada de estrategia a balón parado. En un contragolpe, los visitantes anotaron el 2 a 1 que le puso picante al partido, pero los tres puntos se quedaron en Tardienta, que continúa en tercera posición.

SABIÑÁNIGO 1-0 ZUERA

Sabiñánigo: Iván, Toro, Richi (Garcés, 86), Grasa, Cabrero (Arellano, 75), Blasco, Alcoba, Ignacio, Jesús (Mateo, 61), Osanz (Aso, 75) y Alberto (Paúles, 61).

Zuera: Jorge, Sanjuán (Rocha, 80), Diego (Láinez, 55), Álvaro, Vicente, Aarón (Nicolás, 68), Jaime, Nicolás, Héctor (Marco, 68), Ibáñez y Galisteo (Molinero).

Goles: 1-0, min. 13: Grasa.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a Grasa, Alcoba, Richi; al visitante Marco.

Comentario: Partido aburrido y monótono en el que tan solo los quince primeros minutos tuvieron intensidad. Diego Grasa anotó el único gol del partido al empujar un remate de Alcoba que rozó en un defensa, para dar la victoria a los locales.

En la segunda parte, el Sabi bajó el ritmo y el Zuera pasó a dominar, aunque no llegó a la portería rival. Marcos introdujo algún cambio, aunque sin efecto alguno sobre el césped, por lo que lo mejor del choque fue el resultado.

AJAX DE JUSLIBOL 2-2 SARIÑENA

Ajax Juslibol: Lacabrera, Mory, Ruberte, Ismael Gomes, Gamarra, Carabajal (Hernando, 63), Cambra, Isaac (Ndiaye, 82), Viver, Izquierdo (Ismael, 74) y Cortés.

Sariñena: Pablo (Pascual, 72), Incze, Agustín, Villellas, Huerva (Monge, 77), Cortés, Marín, Merchán, Leiva, Vinué y Durán (Gálvez, 22).

Goles: 0-1, min. 3: Merchán. 1-1, min. 31: Cortés. 1-2, min. 51: Merchán. 2-2, min. 73: Cortés.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó a Gamarra, Galdeano, Isaac; a Marín, Agustín, Merchán. Expulsó por doble amonestación al local Ismael Gomes (61’) y por roja directa al visitante Villellas (44’).

Comentario: El partido protagonizado por el Ajax de Juslibol y el Sariñena estuvo marcado por la dureza y la tensión entre los dos conjuntos. Los visitantes, que no tardaron en adelantarse en el marcador, fueron los que dominaron la mayor parte del encuentro, pero los anfitriones empataron el choque pasada la primera media hora. Tras el paso por vestuarios el Sariñena volvió a llevar la iniciativa y Merchan devolvió la ventaja a los oscenses. En el minuto 73 Cortés hizo el 2-2 con el que se llegó al pitido final.

ONTIÑENA 1-3 JACETANO

Ontiñena: Jiménez, Thiero, Mir, Roda (Sidibe, 72), Campo, Batanas (Riau, 51), Trota, Romero (Barcos, 83), Poy, Lamana (Sanuy, 72) y Fumanal.

Jacetano: Hernández, Antolín, Urieta, Gracia, Díez, Aso (Noriega, 85), Garrido, Bandrés (Portaña, 46), Berrendo (Caneda, 89), Azón y Grasa.

Goles: 0-1, min. 14: Aso. 0-2, min. 70: Grasa. 1-2, min. 85: Sanuy. 1-3, min. 89: Berrendo.

Árbitro: Alcobe Sorolla. Amonestó a Thiero; a Portaña, Azón, Aso y Hernandez.

Comentario: Ontiñena y Jacetano disputaron un partido muy reñido que se acabó decantando a favor de los visitantes. Aso aprovechó un balón muerto dentro del área para adelantar al Jacetano en la primera mitad y Grasa hizo el 0-2 en el 70. Joel logró recortar distancias a falta de cinco minutos para el final, pero Berrento, en una contra, sentenció un partido en el que el Ontiñena mereció algo más.

VILLANUEVA 2-1 EFB HUESCA

Villanueva: Moriano, Corcodel, David, César (Montañés, 46), Yerai, Lahuerta (Mompel, 72), Barrios, Andrés (Roberto, 54), Daniel (Boriko, 64), Julia y Miguel (Sánchez, 54).

EFB Huesca: Campo, Benedet, Vargas, Jovel (Bescos, 86), Alassane, Alejandro (Bautista, 61), Mauro, Montaño, Kenta (Borisov, 79), Jeremy y Torres.

Goles: 1-0, min. 5: Barrios. 1-1, min. 9: Jeremy. 2-1, min. 66: Yerai, de penalti.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a César, Daniel, Lahuerta, Miguel, Moriano, Montañés; a Montaño, Vargas, Campo, Mauro y Alassane.

Comentario: El Villanueva provocó el primer tropiezo del EFB Huesca, que aún no sabía lo que era perder en lo que llevaba de temporada. Los locales salieron muy enchufados y fueron los primeros en tener ocasiones, adelantándose a los cinco minutos por mediación de Barrios. No obstante, los oscenses no tardaron en reequilibrar el marcador gracias a Jeremy. Aunque ambos conjuntos tuvieron la oportunidad de deshacer el empate, se llegó al descanso con el 1-1. Ya en la segunda mitad, Yerai volvió a poner por delante al Villanueva desde el punto de penalti. Los locales pasaron a la defensa para mantener el botín mientras el EFB Huesca disponía de ocasiones que, sin embargo, no acabaron de ser materializadas.

ACTUR PABLO IGLESIAS 4-1 ALTORRICÓN

Actur PI: Fau, Badr, Alfredo, Diest, Marín (Hashimo, Piñero (Gargallo, 77), Rivas (García, 63), Borao, Duato, Pablo y Baciero (Ruiz, 46).

Altorricón: Raúl, Ander, Genís, Casinos, Damián, Fode, Julen (Koulou, 41), Joel (Amath, 55), Adriá, Pau (Kleiber, 65) y Yaya

Goles: 1-0, min. 11: Diest. 1-1, min. 27: Sanz. 2-1, min. 44: Marín. 3-1, min. 46: Rivas. 4-1, min. 89: López, de penalti.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a Baciero, López; Casinos e Ichart.

Comentario: El Actur se llevó los tres puntos ante el Altorricón en un partido donde los locales fueron superiores desde el comienzo, adelantándose en el 11’ con un disparo donde el meta local no estuvo acertado. Sin embargo, el Altorricón fue mejorando y empató la contienda en un error de la defensa rojiblanca. Sin embargo, los locales siguieron controlando con comodidad el partido y en la última jugada de la primera parte anotaron de cabeza el 2-1. No pudo comenzar mejor la segunda parte para los de Ángel Velasco, puesto que ya en el 46’ Rivas amplió la renta. El partido fue perdiendo intensidad y los rojiblancos marcaron el cuarto desde el punto de penalti.