Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Binéfar castiga al Cariñena por sus minutos de desconexión

El Cariñena, que fue superior al Binéfar en términos generales, pagó caro unos minutos de desconexión en los que el conjunto visitante dejó encarrilada la victoria.

Garrido no tardó en abrir la lata a favor de los locales: el Binéfar perdió el balón tras sacar de banda y tras una buena combinación Garrido disparó desde fuera del área, subiendo el 1-0 al electrónico. Sin embargo, en el minuto 37 César devolvió la igualada al marcador en un lanzamiento de falta mal defendido por el Cariñena. Antes del descanso, el conjunto anfitrión volvió a ponerse por delante. Una pérdida de balón en el centro del campo, fruto de la buena presión local, facilitó que el balón le llegara a Sergio Díaz y, tras entrar en el área, batiera a Hidalgo con un disparo ajustado al palo.

Una vez reanudado el juego empezó el peor tramo del partido de los locales. Al poco rato de que el Cariñena hubiera sacado desde el centro del campo, César recibió un balón largo y, tras zafarse de la defensa local, anotó el 2-2. No hubo que esperar mucho para ver el 2-3. Una recuperación del Binéfar en el área del Cariñena propició que César sumara su tercer gol. El cuarto pudo haber llegado antes de tiempo desde el punto de penalti, pero Mario logró detenerlo. Pocos minutos después, el Binéfar tuvo otro intento desde los once metros que esta vez sí que consiguió materializarlo César, sumando así su triplete particular. En el minuto 69 Escarada también dispuso de un lanzamiento de penalti. No lo falló y consiguió ajustar el resultado, pero se llegó al pitido final con el 3-4 en el electrónico.

Ficha técnica:

Cariñena: Mario, Requejo, Ventura, Abián (Tejero, 79), Sergio Díaz, Kante, Abuy (Lounis, 86), Escarda, Escribano, Garrido y Cristian.

Binéfar: Hidalgo, Fadi (Pau, 79), Grifi, Valencia, Cesc, Llabrés, César, Imaz, Moró (Bello, 63), Solano (Chicho, 55) y Pujol.

Goles: 1-0, min. 9: Garrido. 1-1, min. 37: César. 2-1, min. 40: Sergio Díaz. 2-2, min. 46: César. 2-3, min. 48: César. 2-4, min. 52: Cesc, de penalti. 3-4, min. 69: Escarda, de penalti.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Requejo, Abián, Ventura; Fadi, Llabrés y Pau.

EJEA 1-1 HUESCA B

Ejea: Yzan, Escuin, Ginovés, Tudela, Marc (Santos, 80), Bruno, Puertas (Andreu, 65), Puig, Álvarez (Valdés, 65), Moha (Puri, 80) y Álex Sánchez (De Roque, 86).

Huesca B: Sanz, Bernárdez, Anglada, Ángel Pérez (Ibáñez, 86), Torguet (Almerge, 86), Mata (Closa, 58), David (Escario, 74), Rico, Tresaco, Asier y Aznar (Abizanda, 86).

Goles: 1-0, min. 22: Álex Sánchez, de penalti. 1-1, min. 66: Aznar.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Marc, Andreu, Puri; Mata, Bernárdez, Rico, Abizanda y Anglada.

Comentario: Partido muy disputado y resultado justo en la que cada parte fue para cada equipo llegando a los minutos finales con la incógnita de cuál iba a ser el conjunto que finalmente se hiciera con los tres puntos.

La primera parte fue dominada por el Ejea tanto a nivel defensivo como ofensivo. En una falta colgada por el equipo local un jugador oscense le dio al balón con la mano y el colegiado pitó penalti. Alex Sánchez no falló y abrió el marcador batiendo a Sanz por su lado izquierdo. Álvarez también probó fortuna desde la frontal del área y el meta local sacó una mano cuando ya se cantaba el segundo gol. Con el 1-0 se llegó al descanso con un Ejea bien plantado sin conceder ocasiones de gol al Huesca B.

En la segunda mitad fueron los visitantes quienes tuvieron más el control del partido e intentaron generar peligro. Tuvieron su recompensa cuando Aznar anotó el 1-1: tras un fallo defensivo, Tresaco le robó el balón a la zaga local e hizo un pase atrás para que Aznar mandara el balón al fondo de la red en la primera ocasión visitante. Rico tuvo el segundo gol en sus botas mandando un balón al larguero disparando desde fuera del área. En los minutos finales se pudo decantar la balanza hacia cualquier lado buscando los dos equipos la victoria final.

CASPE 2-5 ROBRES

Caspe: Javito, Bernal (Burillo, 55), Rotellar, Fernández, Cano, Marín, López, Garrido (Villaoslada, 81), Vera, Horno (Abadía, 55) y Navarro (Nicolás, 87).

Robres: Lite, Pérez (Torcal, 71), García, Ballesteros, Espierrez, Muñoz, Prat, Chárlez (Carcasona, 89), Carrasco (Lagos, 57), Leiton y Saúl.

Goles: 0-1, min. 3: Saúl. 1-1, min. 36: Navarro. 1-2, min. 47: Prat. 2-2, min. 55: Horno. 2-3, min. 76: Prat. 2-4, min. 90: Torcal. 2-5, min. 95: Carcasona.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a López, Cano; a Espierrez y Muñoz. Expulsó por roja directa al local Rotellar (58’).

Comentario: El Robres prolongó su buen estado de forma batiendo al Caspe a domicilio.

El conjunto visitante no tardó en encontrarse con el gol, haciendo que subiera el 0-1 en el minuto 3 por mediación de Saúl. El Robres dispuso de ocasiones para conseguir una renta mayor, pero el Caspe empató el partido en un saque de esquina que culminó con el tanto de Navarro. Durante los minutos finales del primer periodo los visitantes incomodaron a su rival, pero se llegó al descanso con el resultado de 1-1.

A los pocos minutos de haberse reiniciado el juego, Prat volvió a adelantar al Robres, pero en el 55’ un disparo desde la frontal del área de Horno volvió a empatar el encuentro. Sin embargo, con la expulsión de Rotellar la balanza acabó de decantarse a favor del Robres. Prat, Torcal y Carcasona fueron los encargados de rubricar el triunfo de los visitantes por 2-5.

ILLUECA 2-1 BARBASTRO

Illueca: Cerdán, Losín, Cavero, Cota, Rosell (Gimeno, 68), Marín, Oliver, Rubí (Barriendos, 68), Cortés, Veintemilla (Pujadas, 77) y Rubio (Marco, 77).

Barbastro: Salas, Óscar (Reques, 75), Carbonell, Arnedillo (Elbaile, 89), Val, Conte (Rausell, 46), Gasco, Sidibe (Gayán, 85), Bocardo (Bautista, 46) y Sempe.

Goles: 1-0, min. 15: Cota. 1-1, min. 25: Conte. 2-1, min. 89: Oliver.

Árbitro: Martín Hernández. Amonestó a Rubio, Rosell, Rubí, Giménez, Marín; a Óscar y Arnedillo.

Comentario: Victoria merecida la cosechada por el Illueca en su duelo contra el Barbastro.

Los locales salieron muy bien al terreno de juego, adelantándose al cuarto de hora por mediación de Cota tras cabecear un buen centro servido por Veintemilla. Sin embargo, a partir de ese momento el Barbastro pasó a ser el dominante, reequilibrando el marcador después de que Conte recogiera un rechace y lo mandara al fondo de la red.

Ya en la segunda mitad la mejora del Illueca fue evidente y empezaron a generar peligro por las bandas. Finalmente en el minuto 89 Oliver recibió en el segundo palo un saque de banda en largo para cabecearlo y anotar el definitivo 2-1.

ATLÉTICO MONZÓN 2-0 CUARTE

At. Monzón: Ballarín, Jiménez (Samitier, 61), Carrera, Domingo, Claver, Llopis, García (Porte, 85), Escolano (Puyer, 61), Díaz (Marcio, 85), Ramos y Ratto (Izan, 73).

Cuarte: Rodríguez, Escolar, Múzquiz, Sánchez (Castro, 75), Martínez, Andreu, Muñoz (Argente, 46), Guillén (Íñigo, 82), Peralta, Villalba (Gutiérrez, 86) y Pérez.

Goles: 1-0, min. 13: Jiménez. 2-0, min. 89: Samitier

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Díaz, Jiménez; a Muñoz, Guillén y Peralta.

Comentario: El Monzón sumó una victoria importante en casa ante un equipo de zona alta.

Los rojiblancos salieron mejor y en un gran inicio dispusieron de hasta tres claras ocasiones, entre ellas el tanto de Kirian.

En el final de la primera parte y sobre todo en la segunda el Cuarte dio un paso adelante, pero apenas tuvo una ocasión clara con un disparo que se marchó fuera en el 67. Y cuando más volcado estaba el Cuarte buscando el empate, Samitier ganó la espalda a la defensa en una veloz contra para hacer el segundo.

TAMARITE 0-1 UTRILLAS

Tamarite: Bret, Pol, Feliu (Cissé, 58), Balué (Ousman, 72), Varilla, Serban (Casals, 83), Sales, Flo (Bernado, 58), Alexis, Fran Suárez y Raluy.

Utrillas: Marco, Lautaro, Mele, Adrián (Monteiro, 82), Jorge (Fleta, 76), Gazzoni (Martínez, 46), Hernández (Júdez, 46), Adán, Casero, Puky y Matar (Gorgas, 89).

Goles: 0-1, min. 62: Jorge.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Espinosa, Balué, Sales; Gazzoni, Hernández, Sánchez, Ndiaye, Martínez. Expulsó por doble amonestación al visitante Redondo (58’).

Comentario: Partido marcado por el viento en La Colomina.

El Utrillas comenzó con él a favor y creó las primeras ocasiones. Flo y Alin tuvieron una buena ocasión, pero poco después el Utrillas se adelantaba con un fuerte disparo de Jorge López. Los de Pitu Lerga estaban muy enchufados ante un Tamarite que no mostraba un buen juego debido a que con el viento en contra se le desperdiciaban las ocasiones.

Dio comienzo la segunda parte, con un Utrillas más conservador y un Tamarite que lo intentó más pero que no creó ocasiones realmente claras. En el minuto 75, un disparo de falta de Fran hizo lucirse al portero visitante. Al filo del final el Tamarite tuvo un poste que pudo haber sido el empate. Espinosa con un disparo desde la frontal envió después el balón por encima del larguero en el útlimo cartucho.

ALMUDÉVAR 2-2 LA ALMUNIA

Almudévar: Martín, Lizarbe, Maldonado (Figueras, 66), Gotor (Vera, 11), Emilio, Ainoza, Dieste, Gracia Peña (Ros, 79), Puente, Marvin (González, 79) y Marcos.

La Almunia: Otín, Clavero, Izan, Héctor (Gil, 86), Refusta, Orús, Sarvisé, Lou, Embid, Willy (Guillén, 78) y Diego (Gregorio, 72).

Goles: 0-1, min. 14: Embid. 0-2, min. 51: Diego. 1-2, min. 63: Gracia Peña. 2-2, min. 76: Marcos.

Árbitro: Losfablos Mestre.

Comentario: Buen partido jugado en La Corona.

La primera parte fue para La Almunia, que salió más intenso y se adelantó en el minuto 13 con gol de Embid. El Almudévar sufrió además la lesión de Gotor. En el 16, Martín evitó con una buena parada el segundo gol visitante. En el 18 la mejor ocasión de la primera mitad para el Almudévar, un tiro al palo de Ainoza. Al filo del descanso Marvin pudo marcar en un tiro cruzado que se marchó fuera por poco.

En la segunda mitad, La Almunia marcó su segundo gol en una contra, con un Almudévar que dominaba y estaba volcado al ataque. El equipo local entraba bien por banda, pero La Almunia se defendía con 5 defensas. En el 62, Peña acortaba distancias con un tiro cruzado. En el 75, un tiro de Peña que se fue al palo fue aprovechado por Marcos para empatar en el rechace. El Almudévar dominó hasta el final, sacó muchos corners y tuvo varias ocasiones para ganar. La más clara llegó en el 86, en una jugada en la que un defensa la sacó bajo palos.

CALAMOCHA 1-1 ÉPILA

Calamocha: Amigot, Lorente, Obere, Falo (Nieto, 72), Nilton (Albajara, 86), Fonsi, García, Salcedo (Otín, 81), Navarro, Monge y Morales (Fuertes, 72).

Épila: Aarón, Ruiz (Gil, 59), Rupérez, Osanz, Gómez, Edu Vicente (Jaime, 59), Héctor, Caro, Rafinha (Manau, 89), Marco y Dani Losfablos.

Goles: 0-1, min. 37: Osanz. 1-1, min. 46: Morales.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Obere; Marco, Osanz y Gómez.

Comentario: El Calamocha tiró de oficio ante el líder y supo remontar un partido que se le puso en contra en Jumaya. Los de Humberto Arto sacaron toda su rasmia para igualar a uno un partido en el que se fueron al descanso por detrás en el marcador a base de oficio, orden y experiencia y, sobre todo, mucha ambición.

El partido arrancó con fuerza. Los dos equipos pusieron toda la carne en el asador para tratar llevarse los tres puntos puestos en juego en el césped de Jumaya. En esa pelea de los primeros compases los dos equipos llegaron al área contraria con peligro. El Épila tiró de galones desde los primeros momentos llevando el balón más tiempo controlado en los pies, pero el orden defensivo de la pizarra de Humberto Arto logró desarticular las acciones de desborde con las que los azules se aproximaron hasta la portería defendida por Artigot.

Salcedo dispuso de una gran ocasión antes de cumplirse el minuto 10 de la primera mitad cuando logró sorprender a la adelantada línea de defensas del Épila para plantarse solo ante el portero Aarón aunque el cancerbero aprovechó su ventaja para desbaratar la ocasión. El Épila confió su ataque a Losfablos y a Vicente, apostando por un juego físico y de velocidad, pero los centrales locales supieron desarmar sus acciones.

Entre tanto, los calamochinos confiaron en su velocidad y su desborde para llegar a la portería rival, mientras que las ocasiones de más peligro del Épila llegaban a balón parado. Así, el colegiado anuló un gol de falta directa que llegó a cruzar la línea de gol por una falta previa a Artigot. Unos minutos antes había inhabilitado una situación favorable del conjunto local por fuera de juego.

Tras unos primeros veinte minutos sin un claro dominador del juego, el Épila empezó a llegar con más claridad al área del equipo del Jiloca. El trabajo de la defensa y, cuando éste se veía desbordado, las manos de Artigot, lograron desbaratar los asaltos zaragozanos.

El sistema local logró contener al líder hasta casi el minuto 40 de la primera mitad cuando en un saque de esquina apareció Osanz. El corpulento defensor entró como una locomotora en el área para empujar sin compasión el balón hasta el fondo de las mallas de la portería de Artigot.Con el Épila crecido tras haberse puesto por delante en el marcador, los de Rubén Zapater apuraron sus opciones tratando de ensanchar su ventaja. Lo tuvo cerca con una falta botada desde lejos por Rafinha que lanzó ajustada a la escuadra contraria y que tuvo que despejar de puños Artigot, al que al final, se le acumuló el trabajo en la primera parte.

Tras el paso por los vestuarios los calamochinos salieron con el mismo equipo pero con el plan recompuesto. Las primeras acciones anticiparon que los de Arto no se iban a rendir ante los de la comarca de Valdejalón y en la segunda acción de la segunda parte Morales estrenó su casillero en un balón dividido en el área de Aarón, que nada pudo hacer por impedir el empate.

El gol dio alas a los jugadores del Calamocha, que estaban resueltos a no dejar escapar la marcha de más con la que saltaron al césped. La igualada no les sentó bien al Épila, que vivió algunos de los momentos más apurados de la primera hora del partido encerrado en su área, que trató de defender en una cocktail de físico y experiencia que a duras penas pudo contener el afán de los del Jiloca.

Fueron los mejores momentos del Calamocha, que se sentía poderoso ante un rival al que el golpe del empate había dejado tocado. Y aún pudo ser peor para los de Valdejalón, que estuvieron a punto de encajar el segundo, de nuevo de las botas del nuevo alfil colorado, que acertó a detener en última instancia Aarón en el minuto 58.

Arto abrió la ronda de cambios dando un nuevo aire a su punta de lanza cambiando al autor del gol del empate Morales por Fuertes y renovando también el centro del campo con la entrada de Nieto a menos de veinte minutos para el final. El partido había sido muy exigente físicamente y se hacía imperioso dar entrada a pulmones y piernas de refresco.

El Calamocha renunció al control en el centro del campo volcando efectivos en la zaga y al ataque dando la impresión de dominar el tempo del partido sin la necesidad de tener el balón en los piés.