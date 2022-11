Todas las crónicas de Liga Nacional: El Alcañiz doblega al Teruel por la mínima con un tanto en los primeros minutos

ALCAÑIZ 1-0 ATLÉTICO TERUEL

Alcañiz: Héctor, Julen, Bosque, Alejandro, Tomás (Lecina, 56), Adán (Leandro, 72), Moliner, Miguel, Estopiñán (David Pal, 72), Alquézar y Cebrián (Guillermo, 85).

Atlético Teruel: Aitor, Reinaldo (Marcos, 62), Julián, Escuder (Benages, 82), Oroel (Mateo, 72), Torner, Dolz (Calvo, 46), Artajo (Galindo, 62), Soriano, Lorien y Enrique.

Goles: 1-0, min. 11: Alquézar.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a los visitantes Enrique, Calvo y Oroel.

Comentario: Partido muy disputado en Santa María. La primera ocasión fue para un Atlético Teruel que se hizo con la posesión de juego en la mayoría de tramos del partido, pero fue el Alcañiz el que se adelantó tras un gran gol de Carlos que entró por la escuadra. Un palo evitó el 2-0 poco antes del descanso. La segunda parte siguió la misma tónica, el Atlético controlaba el juego pero no conseguía traducirlo en disparos entre los tres palos y las ocasiones más claras vinieron por parte del Alcañiz pero el portero evitó que el resultado fuera más abultado.

MARIANISTAS 3-0 UTEBO

Marianistas: Antonio, Hugo (Gravante, 83), Rocafort, Rodrigo, Ireneo, Juan (Lavilla, 83), Ignacio (Boned, 76), Solanas, Ríos (Cajal, 76), Álvaro (Echegoyen, 64) y Marcos.

Utebo: Carlos, Dos Santos, Gálvez (Víctor, 60), Río, Mercadal, Dennis (Carbonel, 50), Salas, Iker (Sola, 60), Escartín, Andújar y Moreno (Samuel, 82).

Goles: 1-0, min. 43: Álvaro. 2-0, min. 55: Marcos, de penalti. 3-0, min. 87: Boned.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Marcos y Hugo y a los visitantes Gálvez, Mercadal y Escartín.

Comentario: En la primera mitad, la igualdad fue la tónica general, con compases del Utebo siendo superior. A balón parado los azulones causaron dificultades a los locales. En una acción a balón parado Álvaro abrió el marcador con un remate de cabeza. El gol fue un duro golpe para los visitantes. Tras el paso por los vestuarios, el Marianistas volvió a marcar en un penalti tras un derribo en una acción rápida. Para el Utebo resultó un durísimo golpe, confirmado en el 87 con una acción al contragolpe donde los locales no perdonaron.

ESCALERILLAS 0-0 FB FRAGA

Escalerillas: Daniel, Vera (Hernández, 83), Adrián (Peña, 74), Monje, Cebollada (Leciñena, 46), Abderrazaq, Mamadou, Faraj, Eric, Abdelghani (Reda, 74) y Antonio (Lagamy, 46).

FB Fraga: Carles, Visa, Adriá (Blanes, 46), Hugo (Plana, 84), Gabriel, Casado (Almerge, 67), Noé, Lucas (Pablo, 58), Teixidó, Joan (Jorge, 46) y Víctor.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a los locales Peña y Monje y al visitante Teixidó.

Comentario: Partido marcado por el viento inicial, con un Escalerillas que tuvo que llevar la iniciativa del partido pero sin ideas sobre cómo sacar el balón desde atrás. En la primera parte no hubo ocasiones claras para los locales. Sin embargo el Fraga con menos posesión pero sí mejor presencia en el campo dispuso de varias oportunidades para ponerse por delante, pero Lozano estuvo fino y detuvo los disparos del equipo visitante.

En la segunda parte el equipo local mejoró en salida de balón y consiguió obtener ocasiones claras de gol pero no supieron definir bien para adelantarse en el marcador, en el tramo final un partido desordenado pudo llevarse los tres puntos cualquiera de los dos equipos, sin embargo no era tarde de goles y se acabó con el inicial empate cero.

AMISTAD 3-0 SAN GREGORIO

Amistad: Pedro, Liarte, Óscar (Izuel, 88), Pasamón (Guillermo, 77), Soro, Marzal, Samuel, Cortés (Abián, 88), Alejandro, Marco y Kevin (Maza, 77).

San Gregorio: Marcos, Juan (Mustafá, 46), Casado, Agbor, Vicén (Teodor, 46), Marcos (Hugo, 72), Ndiaga, Conesa (Daniel, 46), César, Aranda (Jiménez, 46) y Benavente.

Goles: 1-0, min. 13: Liarte. 2-0, min. 42: Marzal. 3-0, min. 87: Guillermo.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a los locales Pedro, Óscar y Liarte y a los visitantes César, Juan y Casado. Expulsó con roja directa al visitante Benavente (86’).

Comentario: Buen partido del Amistad, que saltó intenso al terreno de juego. Los locales dominaron la primera mitad y se adelantaron en un saque de esquina que sorprendió a la zaga visitante en el segundo palo. El San Gregorio respondió en una acción donde los locales no estuvieron acertados, pero fueron generando peligro sobre Marcos hasta el gol de Marzal en un saque de esquina directo. En la segunda, la dinámica cambió y los visitantes hicieron sufrir a los locales. La acción más clara fue un remate que la zaga local sacó en la línea de gol. Lograron generar peligro pero fue el Amistad el más acertado y sentenció en el 87.

LA ALMUNIA 0-1 HUESCA B

La Almunia: Eloy, Marcos, Gracia (Lorente, 67), Arnal, Álvaro, Guillén (Iker Gil, 67), Mario, Rubén (Lorén, 67), Montesinos (Nagy, 77), Langarita y Per (Hugo, 75).

Huesca B: Jaime, Aguilar, Gonzalo (Iker Gómez, 74), Alejandro, Moha, Lucena (Daniel, 67), Jairo, Fofana (Alamañac, 83), Launa (Álvarez, 74), De Lucas y Fontán (Lucas, 67).

Goles: 0-1, min. 60: Fofana.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los locales Guillén, Gracia y Montesinos y al visitante Moha.

Comentario: La Almunia se llevó una derrota por la mínima en su recibimiento al Huesca. En la primera mitad los oscenses tuvieron la posesión pero sin profundidad. El equipo local estuvo bien colocado, dificultando la salida de balón del Huesca. En la recta final los visitantes tuvieron dos acciones claras tras otras dos muy peligrosas de los locales. La Almunia creció en la segunda parte y cuando estaba mejor llegó una buena jugada de los azulgranas que Fofana aprovechó. En la recta final La Almunia generó con mucha claridad pero no estuvieron acertados en los metros finales.

STADIUM CASABLANCA 2-1 OLIVER

Stadium Casablanca: Correas, Huerta, Luis, Abraham (Carlos, 57), Silva, Raúl (Colás, 57), Esteban, Adrián, Izquierdo (Iván Ruiz, 78), Cerrato (Portero, 78) y Redondo (Lobera, 86).

Oliver: Gerard, Mallén, Oleg (Santisteve, 57), Capapé, Víctor, Ignacio (Fraile, 69), Unai, Aziz, Bak (Caicedo, 69), Andrés (Lana, 57) y Arilla (Ruiz, 46).

Goles: 1-0, min. 2: Raúl. 1-1, min. 44: Víctor. 2-1, min. 67: Colás.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a los locales Luis y Adrián y a los visitantes Ignacio, Bak, Aziz, Gerard y Fraile.

Comentario: Fundamental victoria del Casablanca ante el Oliver para frenar la mala dinámica en la que se encontraban los verdes. Los del Gregorio Isabel no pudieron comenzar mejor, con un gol de Raúl a los dos minutos. Los locales estuvieron bien posicionados y se mantuvieron más eficaces en defensa a diferencia de en otras jornadas. Sin embargo, unos buenos minutos del Oliver en la recta final acabaron por terminar con la ventaja local, debido al gol de Víctor en el minuto 44. En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo y tanto locales como visitantes desplegaron un buen juego. En el ecuador del segundo tiempo Colás puso con ventaja a los locales. En la recta final los verdes supieron sufrir para certificar su victoria.

IPC LA ESCUELA 2-2 EBRO B

IPC La Escuela: Connor, Andrés, Mauricio, Álvaro, Chamorro (Abadía, 84), Djayson (Matías, 84), Adai, Juanma, Marcos, Gabriel (Bader, 60) y Calle (Yeray, 68).

Ebro B: Enrique, De Lope, Bielsa, Del Cerro (Elvis, 83), Baeyens, Eder (Víctor, 46), Escanero (Beltrán, 65), Víctor, Subías, Wallid (Prados, 83) y Calvo (Escar, 89).

Goles: 1-0, min. 31: Djayson. 1-1, min. 36: Escanero, de penalti. 1-2, min. 78: Wallid. 2-2, min. 89: Adai.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a los locales Chamorro, Bader, Abadía y Yeray y a los visitantes Beltrán y De Lope.

Comentario: El IPC La Escuela y el Ebro se repartieron los puntos en un partido igualado y que se mantuvo abierto hasta la recta final. Los locales fueron mejores en los primeros compases del partido y lograron someter al Ebro con un gol en el minuto 31 con la firma de Cardoso. Escanero acabó con la alegría de los locales con un tanto desde el punto de penalti. En la segunda parte la tónica general se mantuvo aunque el Ebro fue un tanto superior en los metros finales. Wallid puso por delante a los arlequinados, pero en el último suspiro los oscenses rescataron un punto con un tanto de Becerra.

REAL ZARAGOZA B 3-2 MONTECARLO

Once inicial del Real Zaragoza ante el Montecarlo Real Zaragoza Cantera

Real Zaragoza B: Nicolás, Olmos (Sancho, 57), Motilva, Jaime, David, Palacio (Sabater, 79), Cantero (Vadillo, 79), Beltrán (Diego, 71), Dennis, Pinilla y Cortés (Tobajas, 71).

Montecarlo: Víctor, Edson, Calvo, Gracia, Dos Santos (Abenia, 68), Sanjuán (Villanueva, 76), Montes, Carlos Pérez, Saúl (Marco, 76), Laborda (Borja, 60) y González.

Goles: 0-1, min. 19: Sanjuán, de penalti. 1-1, min. 57: Dennis. 1-2, min. 65: Dennis, en propia puerta. 2-2, min. 85: Sabater. 3-2, min. 89: Pinilla, de penalti.

Árbitro: Monterrubio Torres. Amonestó al local David y a los visitantes Edson y González.

Comentario: El Real Zaragoza se llevó la victoria in extremis ante el Montecarlo en un partido con polémica. Los blanquillos fueron superiores en los primeros compases aunque Sanjuan en los primeros minutos puso por delante a los de La Paz. Los blanquillos reaccionaron e hicieron sufrir a los de Néstor Paricio. En la segunda parte el Montecarlo resistió pero en una jugada combinada los zaragocistas pusieron el empate. Los visitantes no se rindieron y en una acción a balón parado pusieron de nuevo la ventaja en el marcador. Los blanquillos supieron dar la vuelta al marcador gracias a una jugada combinada y a un penalti muy protestado por el equipo de Paricio. Pinilla, desde los once metros, dio los tres puntos a los de Francisco Manuel Álvarez.

BALSAS PICARRAL 0-2 RACING CLUB ZARAGOZA

Balsas Picarral: Martínez, Galán, Ríos (Bernal, 81), Piqueras (Brizuela, 81), Zidane (Moreno, 70), Eito (Redondo, 81), Romanillos (Sampietro, 49), García, Ceperuelo, Mazas y Gracia.

Racing Club Zaragoza: Lainez, Olivera (Gracia, 73), Navascués (Enciso, 73), Pamiés, Liso (Jiménez, 60), Divasson, Glera, Casañal (Regidor, 81), Salcedo, Fuentes y Mateo (Enseñat, 60).

Goles: 0-1, min. 56: Mateo. 0-2, min. 89: Glera.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Zidane, Ríos, Sampietro; Salcedo y Glera.

Comentario: El Racing Club Zaragoza se llevó los tres puntos del campo del Picarral en un partido intenso y que se mantuvo abierto hasta los instantes finales. Los azulones estuvieron mejores en la primera mitad, con la posesión de balón y el Balsas se mantuvo replegado y ordenado. En la segunda mitad, los de Rubén Floria finalmente consiguieron materializar una oportunidad gracias a un penalti que transformó Mateo. Los locales dieron un paso al frente y buscaron empatar la contienda con centros laterales que la defensa zaragocista defendió de manera impecable. Ya en los últimos compases, con el partido roto, Glera sentenció con un disparo lejano que sorprendió al portero. El Racing se coloca de esta forma a tan solo un punto del líder, con 27 puntos frente a los 28 del Real Zaragoza. Los de Rubén Floria registran seis victorias en los últimos siete partidos.